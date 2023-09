Moto3: Na mokrém indickém povrchu si pro pole position dojel Masiá

Před zahájením druhé kvalifikace třídy Moto3 začalo vydatně pršet. Kvalifikace musela být odložena. Následně se několik desítek minut čekalo na to, až se počasí umoudří. Nakonec se začalo v 11:05 našeho času.

Pro pole position si na mokré dráze dojel Jaume Masiá, který byl rychlý i včera na suché dráze. Matteo Bertelle vyrazí do závodu z druhého místa. Pro Itala to bude jeho první start z první řady. Ayumu Sasaki, jemuž se v poslední době podařilo výrazně dohnat vedoucího muže šampionátu Holgada, se do indického závodu pustí ze třetí pozice. Naopak Holgado, jemuž byl v první kvalifikaci smazán nejlepší čas, nakonec ani nepostoupil do druhé části.

Do druhé řady se kvalifikovali Scott Ogden, Kaito Toba a Diogo Moreira. Třetí řadu utvoří Nepa, Furusato a Veijer. Elitní desítku uzavírá David Salvador.

Deniz Öncü sice zajel jedenáctý čas, ale bude startovat z konce pole a následně ještě bude muset projet dlouhým kolem, protože nerespektoval černou vlajku a zdravotní protokol, dle nějž měl po pádu absolvovat zdravotní prohlídku.

Historicky první indický závod třídy Moto3 odstartuje v neděli v 9:00 našeho času. Na startu bude chybět Romano Fenati, který má po včerejším pádu menší zlomeninu v noze. Předpokládá se, že by se měl vrátit na GP Indonésie.

GP Indie - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jaume Masia Honda 2'09,336 2 Matteo Bertelle Honda 2'10,063 0,727 3 Ayumu Sasaki Husqvarna 2'10,104 0,768 4 Scott Ogden Honda 2'10,126 0,79 5 Kaito Toba Honda 2'10,735 1,399 6 Diogo Moreira KTM 2'10,783 1,447 7 Stefano Nepa KTM 2'10,852 1,516 8 Taiyo Furusato Honda 2'10,867 1,531 9 Collin Veijer Husqvarna 2'10,968 1,632 10 David Salvador KTM 2'11,018 1,682 11 Deniz Öncü KTM 2'11,282 1,946 12 Ryusei Yamanaka GASGAS 2'11,330 1,994 13 Ivan Ortolá KTM 2'11,347 2,011 14 Riccardo Rossi Honda 2'11,963 2,627 15 David Muñoz KTM 2'13,350 4,014 16 Joel Kelso CFMOTO 2'13,606 4,27 17 José Antonio Rueda KTM 2'14,181 4,845 18 David Alonso GASGAS 2'14,408 5,072

Foto: Leopard Racing