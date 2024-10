Moto3: Na okruhu Phillip Island si pro pole position dojel Ortola

Ze zisku pole position se v Austrálii raduje Ivan Ortola. Do první řady jej doprovodí Collin Veijer a Adrian Fernandez.

Australská dráha už je suchá, ale je relativně chladno, před začátkem kvalifikace Moto3 se teplota pohybovala kolem 15°C. Navíc vane nepříjemný vítr, což je právě na okruhu Phillip Island častým problémem.

Pro pole position si dnes nakonec dojel Ivan Ortola, který spolu s Holgadem a Veijerem bojuje o post vicemistra. Jako druhý do závodu vystartuje Collin Veijer. Nizozemský závodník během kvalifikace upadl ve čtvrté zatáčce, v níž se o tomto závodním víkendu velmi často padá. Naštěstí to nebyl nijak těžký pád, takže se jezdec ještě vrátil na dráhu. Třetí startovní pozici si zajistil Adrian Fernandez, jemuž se podařilo postoupit z první kvalifikace.

Druhou řadu utvoří Muňoz, Ogden a Nepa. Domácí Joel Kelso sice chvíli vedl, ale nakonec se do závodu pustí ze sedmé pozice. Loni se Kelsovi podařilo dojet před domácím publikem až na stupně vítězů, což by jistě rád zopakoval i tentokrát. Spolu s Kelsem se do třetí řady postaví Piqueras a Furusato.

Čerstvý šampion David Alonso vystartuje až z desáté pozice. O titulu už je sice rozhodnuto, ale v dalších závodech se ještě Alonso může pokusit překonat některé rekordy. Bude se například snažit získat nejvíce vítězství za sezónu.

Závěr kvalifikace ovlivnily žluté vlajky, které byly vyvěšeny kvůli pádům Lunetty a Bertelleho. Opět tedy docházelo k mazání časů.

Riccardo Rossi měl dopoledne nepříjemný pád, po němž docela kulhal, přesto ale nastoupil do kvalifikace. Do druhé části už ale postoupit nedokázal. Noah Dettwiller si v předchozím závodě zlomil kostrč, navzdory tomu se závodu v Austrálii účastní. Zpátky po zranění ruky je Eddie O'Shea, který musel vynechat závod v Japonsku.

Australský závod třídy Moto2 začíná v neděli ve 2.00 středoevropského letního času.

GP Austrálie - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Ivan Ortola KTM 01'35,872 2 Collin Veijer Husqvarna 01'35,996 0,124 3 Adrian Fernandez Honda 01'36,023 0,151 4 David Munoz KTM 01'36,201 0,329 5 Scott Ogden Honda 01'36,275 0,403 6 Stefano Nepa KTM 01'36,360 0,488 7 Joel Kelso KTM 01'36,366 0,494 8 Angel Piqueras Honda 01'36,423 0,551 9 Taiyo Furusato Honda 01'36,487 0,615 10 David Alonso CFMOTO 01'36,602 0,73 11 Ryusei Yamanaka KTM 01'36,630 0,758 12 Luca Lunetta Honda 01'36,831 0,959 13 Jacob Roulstone GASGAS 01'36,974 1,102 14 Daniel Holgado GASGAS 01'37,101 1,229 15 Jose Antonio Rueda KTM 01'37,293 1,421 16 Filippo Farioli Honda 01'37,326 1,454 17 Tatsuki Suzuki Husqvarna 01'37,451 1,579 18 Matteo Bertelle Honda 01'38,203 2,331

Foto: MT Helmets Msi