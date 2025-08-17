Moto3: Na Red Bull Ringu si pro výhru nakonec dojel Piqueras

V závěrečném boji o podium si nejlépe poradili Angel Piqueras, Ryusei Yamanaka a David Muñoz.
Do rakouského závodu třídy Moto3, který byl vypsán na dvacet kol, startoval z první pozice Valentin Perrone. Pro mladého Argentince to byl jeho úplně první start z pole position. Po startu se ovšem vedení ujal Piqueras, jenž vyrážel z druhé pozice. Perrone klesl na druhou příčku. Na třetí pozici se v úvodu zařadil Quiles. Vedoucí muž šampionátu – Rueda – se pohyboval až kolem devátého místa. Hned v prvním kole skončil na zemi Buchanan. Jezdci se vstávalo poměrně těžko. Držel se za pravý bok.
V druhém kole závodu už vedl Quiles. Na druhé pozici zůstával Perrone. Na třetí místo se posunul Yamanaka. Piqueras, který vedl v úvodu závodu, se relativně rychle propadl na čtvrté místo. Uriarte a Perez si dnes museli objet dvě dlouhá kola. Jednalo se o trest za prohřešky v trénincích. Jejich trest ovšem neměl žádný vliv na dění na nejvyšších pozicích. Ve čtvrtém kole závodu navíc Perez zajel do boxů, ale hned zase vyjel, nicméně o několik málo kol později definitivně ukončil své působení ve Velké ceně Rakouska.
Patnáct kol před závěrem pokračoval na první pozici Quiles. Těsně za ním následovali Yamanaka, Piqueras a Perrone. Pátý Foggia už na vedoucí čtveřici ztrácel přes vteřinu. V první desítce se aktuálně drželi i Fernandez, Muñoz, Rueda, Pini a Almansa.
I v polovině závodu spolu na nejvyšších pozicích bojovali Quiles, Piqueras, Yamanaka a Perrone. Právě zmínění jezdci si často prohazovali pořadí. Na páté pozici byl v tuto chvíli Adrian Fernandez, který na vedoucí čtveřici momentálně ztrácel zhruba 1,5 sekundy. S Fernandezem ve skupině bojovali například Rueda a Muñoz.
Devět kol před koncem dostal Quiles varování týkající se limitů dráhy. Musel si tedy dávat velký pozor, aby nedostal penalizaci. Kromě již zmíněného Quilese měli varování například i Fernandez a Furusato. Osm kol před koncem pak za překračování limitů dráhy dostal penalizaci Nicola Carraro. Ital si musel projet dlouhým kolem. Posledně zmíněný jezdec ovšem nebyl v bojích o nejvyšší příčky.
Maximo Quiles sice v jednu chvíli chyboval, projel zatáčku hodně zeširoka a klesl na třetí místo, ale relativně rychle se zase dokázal vrátit na první pozici. I v době, kdy do konce závodu zbývalo šest kol, se ve vedoucí skupině s Quilesem drželi i Perrone, Yamanaka a Piqueras. Pátý Fernandez se jim ovšem přibližoval. V tuto chvíli už na vedoucí skupinu ztrácel méně než sekundu. Spolu s Fernandezem se přibližovali i další závodníci, mezi nimiž byli například Furusato a Muñoz.
Tři kola před koncem vedl Perrone. Následovali Quiles, Yamanaka a Piqueras. Před Fernandeze se posunuli Furusato a Muñoz. Foggia, jenž bojoval o pozice v elitní desítce, byl potrestán dlouhým kolem, protože si nedal pozor na překračování limitů dráhy.
Taiyo Furusato měl v posledních kolech hodně rychlé tempo. Podařilo se mu dohnat vedoucí skupinu a dokonce se i zapojil do bojů o podium. V dalším kole se do bojů o podium přidali i další jezdci. Došlo tam k několika ostrým předjížděcím manévrům. Někteří jezdci se při nich i dostali mimo dráhu.
Závěrečné boje nakonec dopadly nelépe pro Piquerase, který se tak raduje z výhry. Na podium jej doprovodili Yamanaka a Muñoz. Quiles, který během závodu udělal několik chyb, nakonec i navzdory těmto chybám dorazil do cíle jako čtvrtý. Páté místo obsadil Rueda. Navzdory pátému místu však Rueda zůstává v čele šampionátu s velmi komfortním náskokem.
GP Rakouska - Moto3, závod
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas/Ztráta
|1
|Angel Piqueras
|KTM
|33'36,516
|2
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|0,096
|3
|David Muñoz
|KTM
|0,171
|4
|Maximo Quiles
|KTM
|0,25
|5
|Jose Antonio Rueda
|KTM
|0,541
|6
|Taiyo Furusato
|Honda
|0,625
|7
|Valentin Perrone
|KTM
|1,851
|8
|Adrian Fernandez
|Honda
|2,141
|9
|Guido Pini
|KTM
|2,194
|10
|Alvaro Carpe
|KTM
|4,181
|11
|Joel Kelso
|KTM
|4,204
|12
|David Almansa
|Honda
|4,256
|13
|Dennis Foggia
|KTM
|4,691
|14
|Jacob Roulstone
|KTM
|5,331
|15
|Scott Ogden
|KTM
|9,374
|16
|Marcos Uriarte
|KTM
|21,633
|17
|Ruche Moodley
|KTM
|21,745
|18
|Casey O'gorman
|Honda
|21,874
|19
|Riccardo Rossi
|Honda
|24,331
|20
|Nicola Carraro
|Honda
|27,288
|21
|Eddie O'shea
|Honda
|35,518
|22
|Arbi Aditama
|Honda
|35,571
|23
|Noah Dettwiler
|KTM
|35,642
|24
|Stefano Nepa
|Honda
|43,591
|Neklasifikováni
|
|Vicente Perez
|Honda
|08'45,699
|
|Cormac Buchanan
|KTM
|
Zdroj: motogp.com, foto: Msi Racing