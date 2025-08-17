Moto3: Na Red Bull Ringu si pro výhru nakonec dojel Piqueras | Foto: Msi Racing

Moto3: Na Red Bull Ringu si pro výhru nakonec dojel Piqueras

Michaela Neumannová
17. srpna 2025

V závěrečném boji o podium si nejlépe poradili Angel Piqueras, Ryusei Yamanaka a David Muñoz.

Do rakouského závodu třídy Moto3, který byl vypsán na dvacet kol, startoval z první pozice Valentin Perrone. Pro mladého Argentince to byl jeho úplně první start z pole position. Po startu se ovšem vedení ujal Piqueras, jenž vyrážel z druhé pozice. Perrone klesl na druhou příčku. Na třetí pozici se v úvodu zařadil Quiles. Vedoucí muž šampionátu – Rueda – se pohyboval až kolem devátého místa. Hned v prvním kole skončil na zemi Buchanan. Jezdci se vstávalo poměrně těžko. Držel se za pravý bok.

V druhém kole závodu už vedl Quiles. Na druhé pozici zůstával Perrone. Na třetí místo se posunul Yamanaka. Piqueras, který vedl v úvodu závodu, se relativně rychle propadl na čtvrté místo. Uriarte a Perez si dnes museli objet dvě dlouhá kola. Jednalo se o trest za prohřešky v trénincích. Jejich trest ovšem neměl žádný vliv na dění na nejvyšších pozicích. Ve čtvrtém kole závodu navíc Perez zajel do boxů, ale hned zase vyjel, nicméně o několik málo kol později definitivně ukončil své působení ve Velké ceně Rakouska.

Patnáct kol před závěrem pokračoval na první pozici Quiles. Těsně za ním následovali Yamanaka, Piqueras a Perrone. Pátý Foggia už na vedoucí čtveřici ztrácel přes vteřinu. V první desítce se aktuálně drželi i Fernandez, Muñoz, Rueda, Pini a Almansa.

I v polovině závodu spolu na nejvyšších pozicích bojovali Quiles, Piqueras, Yamanaka a Perrone. Právě zmínění jezdci si často prohazovali pořadí. Na páté pozici byl v tuto chvíli Adrian Fernandez, který na vedoucí čtveřici momentálně ztrácel zhruba 1,5 sekundy. S Fernandezem ve skupině bojovali například Rueda a Muñoz.

Devět kol před koncem dostal Quiles varování týkající se limitů dráhy. Musel si tedy dávat velký pozor, aby nedostal penalizaci. Kromě již zmíněného Quilese měli varování například i Fernandez a Furusato. Osm kol před koncem pak za překračování limitů dráhy dostal penalizaci Nicola Carraro. Ital si musel projet dlouhým kolem. Posledně zmíněný jezdec ovšem nebyl v bojích o nejvyšší příčky.

Maximo Quiles sice v jednu chvíli chyboval, projel zatáčku hodně zeširoka a klesl na třetí místo, ale relativně rychle se zase dokázal vrátit na první pozici. I v době, kdy do konce závodu zbývalo šest kol, se ve vedoucí skupině s Quilesem drželi i Perrone, Yamanaka a Piqueras. Pátý Fernandez se jim ovšem přibližoval. V tuto chvíli už na vedoucí skupinu ztrácel méně než sekundu. Spolu s Fernandezem se přibližovali i další závodníci, mezi nimiž byli například Furusato a Muñoz.

Tři kola před koncem vedl Perrone. Následovali Quiles, Yamanaka a Piqueras. Před Fernandeze se posunuli Furusato a Muñoz. Foggia, jenž bojoval o pozice v elitní desítce, byl potrestán dlouhým kolem, protože si nedal pozor na překračování limitů dráhy.

Taiyo Furusato měl v posledních kolech hodně rychlé tempo. Podařilo se mu dohnat vedoucí skupinu a dokonce se i zapojil do bojů o podium. V dalším kole se do bojů o podium přidali i další jezdci. Došlo tam k několika ostrým předjížděcím manévrům. Někteří jezdci se při nich i dostali mimo dráhu.

Závěrečné boje nakonec dopadly nelépe pro Piquerase, který se tak raduje z výhry. Na podium jej doprovodili Yamanaka a Muñoz. Quiles, který během závodu udělal několik chyb, nakonec i navzdory těmto chybám dorazil do cíle jako čtvrtý. Páté místo obsadil Rueda. Navzdory pátému místu však Rueda zůstává v čele šampionátu s velmi komfortním náskokem.

GP Rakouska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta
1 Angel Piqueras KTM 33'36,516
2 Ryusei Yamanaka KTM 0,096
3 David Muñoz KTM 0,171
4 Maximo Quiles KTM 0,25
5 Jose Antonio Rueda KTM 0,541
6 Taiyo Furusato Honda 0,625
7 Valentin Perrone KTM 1,851
8 Adrian Fernandez Honda 2,141
9 Guido Pini KTM 2,194
10 Alvaro Carpe KTM 4,181
11 Joel Kelso KTM 4,204
12 David Almansa Honda 4,256
13 Dennis Foggia KTM 4,691
14 Jacob Roulstone KTM 5,331
15 Scott Ogden KTM 9,374
16 Marcos Uriarte KTM 21,633
17 Ruche Moodley KTM 21,745
18 Casey O'gorman Honda 21,874
19 Riccardo Rossi Honda 24,331
20 Nicola Carraro Honda 27,288
21 Eddie O'shea Honda 35,518
22 Arbi Aditama Honda 35,571
23 Noah Dettwiler KTM 35,642
24 Stefano Nepa Honda 43,591
Neklasifikováni
  Vicente Perez Honda 08'45,699
  Cormac Buchanan KTM  

Zdroj: motogp.com

