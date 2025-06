Moto3: Navzdory pádu zůstal Rueda v čele i v pátek odpoledne

Španěl Rueda v závěru tréninku upadl, ale je v pořádku. Přestože zadní část Ruedova stroje byla po pádu dost poničená, jezdec na svém stroji dojel do boxů. Ruedův čas už nikdo nepřekonal. Kromě již zmíněného Ruedy si přímý postup do druhé části kvalifikace zajistili i Muñoz, Almansa, Carpe, Fernandez, Kelso, Roulstone, Piqueras, Carraro, Lunetta, Perrone, Ogden, Buchanan a Moodley.

Cormac Buchanan si sice vyjel přímý postup do druhé kvalifikace, nicméně v závěru tréninku měl nepříjemný pád, takže není jisté, zda bude v pořádku. Po nehodě se mu vůbec nechtělo vstávat. Nakonec ale s dopomocí odešel po svých.

Kromě Ruedy a Buchanana to dnes odpoledne měli s pádem i Quiles, Pini a O'Shea. Jezdci upadli nezávisle na sobě. Quiles, Pini i O'Shea by měli být v pořádku, ale ani jeden z nich se neprobojoval do postupující čtrnáctky.

Aktualizace: Buchanan musel po nehodě na prohlídku do zdravotního střediska na okruhu. Lékaři jej naštěstí shledali způsobilým k pokračování v tomto závodním víkendu.

GP Aragonie - Moto3, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jose Antonio Rueda KTM 01'57,338 2 David Muñoz KTM 01'57,416 0,078 3 David Almansa Honda 01'57,639 0,301 4 Alvaro Carpe KTM 01'57,661 0,323 5 Adrian Fernandez Honda 01'57,881 0,543 6 Joel Kelso KTM 01'58,147 0,809 7 Jacob Roulstone KTM 01'58,150 0,812 8 Angel Piqueras KTM 01'58,185 0,847 9 Nicola Carraro Honda 01'58,398 1,06 10 Luca Lunetta Honda 01'58,402 1,064 11 Valentin Perrone KTM 01'58,461 1,123 12 Scott Ogden KTM 01'58,594 1,256 13 Cormac Buchanan KTM 01'58,594 1,256 14 Ruche Moodley KTM 01'58,629 1,291 15 Taiyo Furusato Honda 01'58,647 1,309 16 Riccardo Rossi Honda 01'58,833 1,495 17 Dennis Foggia KTM 01'58,926 1,588 18 Ryusei Yamanaka KTM 01'59,091 1,753 19 Guido Pini KTM 01'59,156 1,818 20 Vicente Perez KTM 01'59,208 1,87 21 Maximo Quiles KTM 01'59,263 1,925 22 Stefano Nepa Honda 01'59,712 2,374 23 Tatchakorn Buasri Honda 01'59,796 2,458 24 Eddie O'shea Honda 01'59,883 2,545 25 Noah Dettwiler KTM 02'00,214 2,876 26 Marcos Uriarte Honda 02'00,804 3,466

Zdroj: motogp.com, foto: Ajo Motorsport