Moto3: Nejlepší čas pátečního odpoledního tréninku v Maďarsku zajel Quiles

V pátek odpoledne se na první pozici posunul Maximo Quiles. Druhé místo obsadil Valentin Perrone. První trojku doplnil Guido Pini.
Nejrychlejším jezdcem pátečního odpoledního tréninku třídy Moto3 se na maďarském okruhu Balaton Park stal Maximo Quiles. Na druhé místo se zařadil Valentin Perrone, který měl minulý týden v Rakousku od začátku programu velmi rychlé tempo, do závodu tehdy startoval z pole position, ale v samotném závodě se nakonec nedostal ani do první pětky.
Guido Pini, jenž kraloval dnešnímu dopoledním tréninku, zajel odpoledne třetí nejlepší čas. Do první pětky se dále vešli i Španělé Angel Piqueras a José Antonio Rueda. Za právě zmíněnou španělskou dvojicí následovali další španělští závodníci – konkrétně to byli Adrian Fernandez a David Muñoz. Na osmou příčku se zařadil Ital Dennis Foggia. Přímý postup do druhé části kvalifikace si kromě výše zmíněných zajistili i Roulstone, Yamanaka, Almansa, Carraro, Carpe a Rossi.
S pádem to dnes odpoledne měli Muñoz, Piqueras, Rossi a Kelso, přičemž Kelso upadl dokonce dvakrát. V případě Riccarda Rossiho se jednalo o poměrně nebezpečný pád. Padající jezdec se totiž se svým motocyklem dostal doprostřed dráhy. Za ním jedoucí Carraro se mu ale naštěstí dokázal vyhnout. Nikomu se tedy nic nestalo.
GP Maďarska - Moto3, trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Maximo Quiles
|KTM
|1'46,448
|
|2
|Valentin Perrone
|KTM
|1'46,745
|0,297
|3
|Guido Pini
|KTM
|1'46,856
|0,408
|4
|Angel Piqueras
|KTM
|1'46,870
|0,422
|5
|Jose Antonio Rueda
|KTM
|1'46,999
|0,551
|6
|Adrian Fernandez
|Honda
|1'47,074
|0,626
|7
|David Muñoz
|KTM
|1'47,209
|0,761
|8
|Dennis Foggia
|KTM
|1'47,260
|0,812
|9
|Jacob Roulstone
|KTM
|1'47,287
|0,839
|10
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|1'47,398
|0,95
|11
|David Almansa
|Honda
|1'47,407
|0,959
|12
|Nicola Carraro
|Honda
|1'47,464
|1,016
|13
|Alvaro Carpe
|KTM
|1'47,623
|1,175
|14
|Riccardo Rossi
|Honda
|1'47,737
|1,289
|15
|Taiyo Furusato
|Honda
|1'47,884
|1,436
|16
|Marcos Uriarte
|KTM
|1'48,078
|1,63
|17
|Casey O'Gorman
|Honda
|1'48,109
|1,661
|18
|Joel Kelso
|KTM
|1'48,248
|1,8
|19
|Ruche Moodley
|KTM
|1'48,265
|1,817
|20
|Eddie O'Shea
|Honda
|1'48,359
|1,911
|21
|Cormac Buchanan
|KTM
|1'48,659
|2,211
|22
|Scott Ogden
|KTM
|1'48,718
|2,27
|23
|Noah Dettwiler
|KTM
|1'48,859
|2,411
|24
|Arbi Aditama
|Honda
|1'48,991
|2,543
|25
|Stefano Nepa
|Honda
|1'49,079
|2,631
|26
|Leonardo Abruzzo
|Honda
|1'49,628
|3,18
Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team