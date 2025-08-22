Moto3: Nejlepší čas pátečního odpoledního tréninku v Maďarsku zajel Quiles | Foto: Aspar Team

Moto3: Nejlepší čas pátečního odpoledního tréninku v Maďarsku zajel Quiles

Michaela Neumannová
22. srpna 2025

V pátek odpoledne se na první pozici posunul Maximo Quiles. Druhé místo obsadil Valentin Perrone. První trojku doplnil Guido Pini.

Nejrychlejším jezdcem pátečního odpoledního tréninku třídy Moto3 se na maďarském okruhu Balaton Park stal Maximo Quiles. Na druhé místo se zařadil Valentin Perrone, který měl minulý týden v Rakousku od začátku programu velmi rychlé tempo, do závodu tehdy startoval z pole position, ale v samotném závodě se nakonec nedostal ani do první pětky.

Guido Pini, jenž kraloval dnešnímu dopoledním tréninku, zajel odpoledne třetí nejlepší čas. Do první pětky se dále vešli i Španělé Angel Piqueras a José Antonio Rueda. Za právě zmíněnou španělskou dvojicí následovali další španělští závodníci – konkrétně to byli Adrian Fernandez a David Muñoz. Na osmou příčku se zařadil Ital Dennis Foggia. Přímý postup do druhé části kvalifikace si kromě výše zmíněných zajistili i Roulstone, Yamanaka, Almansa, Carraro, Carpe a Rossi.

S pádem to dnes odpoledne měli Muñoz, Piqueras, Rossi a Kelso, přičemž Kelso upadl dokonce dvakrát. V případě Riccarda Rossiho se jednalo o poměrně nebezpečný pád. Padající jezdec se totiž se svým motocyklem dostal doprostřed dráhy. Za ním jedoucí Carraro se mu ale naštěstí dokázal vyhnout. Nikomu se tedy nic nestalo.

GP Maďarska - Moto3, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Maximo Quiles KTM 1'46,448  
2 Valentin Perrone KTM 1'46,745 0,297
3 Guido Pini KTM 1'46,856 0,408
4 Angel Piqueras KTM 1'46,870 0,422
5 Jose Antonio Rueda KTM 1'46,999 0,551
6 Adrian Fernandez Honda 1'47,074 0,626
7 David Muñoz KTM 1'47,209 0,761
8 Dennis Foggia KTM 1'47,260 0,812
9 Jacob Roulstone KTM 1'47,287 0,839
10 Ryusei Yamanaka KTM 1'47,398 0,95
11 David Almansa Honda 1'47,407 0,959
12 Nicola Carraro Honda 1'47,464 1,016
13 Alvaro Carpe KTM 1'47,623 1,175
14 Riccardo Rossi Honda 1'47,737 1,289
15 Taiyo Furusato Honda 1'47,884 1,436
16 Marcos Uriarte KTM 1'48,078 1,63
17 Casey O'Gorman Honda 1'48,109 1,661
18 Joel Kelso KTM 1'48,248 1,8
19 Ruche Moodley KTM 1'48,265 1,817
20 Eddie O'Shea Honda 1'48,359 1,911
21 Cormac Buchanan KTM 1'48,659 2,211
22 Scott Ogden KTM 1'48,718 2,27
23 Noah Dettwiler KTM 1'48,859 2,411
24 Arbi Aditama Honda 1'48,991 2,543
25 Stefano Nepa Honda 1'49,079 2,631
26 Leonardo Abruzzo Honda 1'49,628 3,18

