Moto3: Nizozemský warm up ovládl Migno

Na prvních třech místech dnešního nizozemského warm upu se seřadili Andrea Migno, Niccolo Antonelli a Xavier Artigas. Do warm upu nakonec nastoupil i vedoucí muž šampionátu - Pedro Acosta - který včera musel po pádu do nemocnice a hrozilo mu, že bude muset dnešní závod vynechat. Nakonec však do závodu nastoupí a dle pátého místa ve warm upu se zdá, že je ve formě.