Moto3: Nizozemský závodní víkend zahájil nejlepším časem Masia

Hned v úvodu tréninku došlo ke kolizi v pit lane. Yamanaka narazil do zadního kola Denize Öncü a upadl. Öncü situaci ustál. Yamanaka je po nehodě v pořádku, navzdory pádu se zapojil do tréninku. Nepříjemnou nehodu měl Ivan Ortola, který následně zamířil do zdravotního střediska. V závěru divoce upadl Artigas - udělal mnoho kotrmelců, ale odešel po svých.

Prvnímu tréninku nakonec kraloval španělský jezdec Jaume Masiá. Druhé místo obsadil Stefano Nepa. Třetí skončil Romano Fenati. První pětku doplnili Xavier Artigas a Riccardo Rossi.

GP Nizozemska - Moto3, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 5JaumeMasia Honda 217 01'41,6670 0 2 82StefanoNepa KTM 214,3 01'41,9290 0,262 3 55RomanoFenati Honda 212,8 01'42,0340 0,367 4 43XavierArtigas CFMOTO 215,1 01'42,1590 0,492 5 54RiccardoRossi Honda 212,1 01'42,2240 0,557 6 10DiogoMoreira KTM 218,1 01'42,2500 0,583 7 71AyumuSasaki Husqvarna 214,7 01'42,3130 0,646 8 16AndreaMigno KTM 213,2 01'42,5810 0,914 9 44DavidMuñoz KTM 216,6 01'42,5830 0,916 10 66JoelKelso CFMOTO 215,8 01'42,6230 0,956 11 99Jose AntonioRueda KTM 216,2 01'42,6860 1,019 12 18MatteoBertelle Honda 213,9 01'42,6970 1,03 13 53DenizÖncü KTM 212,8 01'42,6990 1,032 14 31AdrianFernandez Honda 215,4 01'42,7900 1,123 15 6RyuseiYamanaka GASGAS 212,1 01'42,8090 1,142 16 19ScottOgden Honda 214,7 01'42,9020 1,235 17 95CollinVeijer Husqvarna 215,4 01'42,9750 1,308 18 27KaitoToba Honda 213,6 01'42,9970 1,33 19 72TaiyoFurusato Honda 214,7 01'42,9980 1,331 20 38DavidSalvador KTM 215,8 01'42,9990 1,332 21 7FilippoFarioli KTM 214,7 01'43,0480 1,381 22 70JoshuaWhatley Honda 213,6 01'43,0890 1,422 23 80DavidAlonso GASGAS 216,6 01'43,2250 1,558 24 22AnaCarrasco KTM 216,6 01'43,7430 2,076 25 96DanielHolgado KTM 218,5 01'43,9230 2,256 26 63SyarifuddinAzman KTM 217,4 01'44,0060 2,339 27 64MarioSuryo Aji Honda 210,6 01'44,0090 2,342 28 48IvanOrtola KTM 213,2 01'44,6930 3,026

