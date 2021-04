Moto3: Nováček Acosta si připsal druhou výhru v řadě a navýšil vedení v šampionátu

Do portugalského závodu, který byl vypsán na jednadvacet kol, se z první pozice vydával Andrea Migno a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Z boxové uličky dnes za trest museli startovat John McPhee a Jeremy Alcoba. Zmínění jezdci totiž před dvěma týdny v Kataru společně upadli a po nehodě se rozhodli, že si to „vyříkají“ ručně a nožně. McPhee tedy do dnešního závodu vyrážel z pit lane deset vteřin po startu jezdců na roštu a Alcoba vyjel jen pět vteřin po startu jezdců na roštu.

Z pit lane dnes také museli startovat i Darryn Binder a Deniz Öncü, s tím, že Öncü vyrážel až 5 sekund po startu jezdců na roštu. V případě Bindera a Öncü se jednalo o trest za nezodpovědnou jízdu v kvalifikaci.

Devatenáct kol před koncem vedl Migno a za sebou měl jezdce týmu Leopard Racing – Foggiu a Artigase. Pořadí se ovšem měnilo každou chvílí. O kolo později po kontaktu s Rodrigem upadl Artigas. Jezdec naštěstí zůstal po zdravotní stránce v pořádku, ale evidentně nebyl v dobré náladě.

Rodrigo následně obdržel penalizaci v podobě tzv. „long lap“.

Šestnáct okruhů před cílem se na předních pozicích pohybovali Foggia, Acosta, Garcia, Migno a Rodrigo. Český jezdec Filip Salač byl mimo bodované pozice.

O něco později pak společně na zemi skončili Kaito Toba a Izan Guevara. Jezdci jsou v pořádku.

Deset kol před koncem vedl Foggia, následovali Acosta, Garcia, Migno a Suzuki. Ve vedoucí skupině bylo celkem deset jezdců. Salač se pohyboval kolem patnáctého místa.

Rodrigo, který absolvoval „long lap penalty“ jezdil v této fázi závodu hodně rychle a dokázal dojet vedoucí skupinu, v níž do té doby byli Foggia, Acosta, Masia, Sasaki, Migno, Garcia, Suzuki, Fernandez, Fenati a Antonelli.

Pádům bohužel nebyl konec. Na zemi společně skončili i Adrian Fernandez a Tatsuki Suzuki.

V posledním kole se o vedení přetahovali Foggia a Acosta. Na zemi skončil Masiá, který se v té době také pohyboval na předních místech.

Pro druhou výhru v řadě si dojel nováček Acosta a navyšuje tak vedení v šampionátu. Pro nováčka to je navíc jeho třetí podium v řadě. Druhý dnes skončil Foggia. Na podium vystoupil i Migno. Následovali Sasaki, Rodrigo, Antonelli a Fenati. Osmý skončil Garcia. Masiá navzdory pádu těsně před koncem dorazil do cíle jako devátý. Desítku uzavřel Yamanaka.

Filip Salač si připsal tři body za třinácté místo.

GP Portugalska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Pedro ACOSTA KTM 152,1 38'01,773 2 Dennis FOGGIA Honda 152,1 0,051 3 Andrea MIGNO Honda 152,1 0,584 4 Ayumu SASAKI KTM 152,1 0,615 5 Gabriel RODRIGO Honda 152 0,675 6 Niccolo ANTONELLI KTM 152 0,729 7 Romano FENATI Husqvarna 152 0,773 8 Sergio GARCIA GASGAS 152 1,245 9 Jaume MASIA KTM 151,3 12,487 10 Ryusei YAMANAKA KTM 151,3 12,508 11 Stefano NEPA KTM 151,3 12,541 12 Jason DUPASQUIER KTM 151,3 12,593 13 Filip SALAC Honda 151,2 12,833 14 Jeremy ALCOBA Honda 151,2 13,743 15 Deniz ÖNCÜ KTM 151,2 13,788 16 Yuki KUNII Honda 151,1 15,234 17 Carlos TATAY KTM 150,9 18,032 18 Andi Farid IZDIHAR Honda 150,8 20,284 19 Riccardo ROSSI KTM 150,7 20,343 20 Darryn BINDER Honda 149,9 33,374 21 Maximilian KOFLER KTM 149,9 33,41 22 Lorenzo FELLON Honda 149,9 36,502 23 John MCPHEE Honda 149,6 37,54 24 Izan GUEVARA GASGAS 147,7 +1'08,552 Kaito TOBA KTM 106,7 6 kol Neklasifikováni Adrian FERNANDEZ Husqvarna 145,8 5 kol Tatsuki SUZUKI Honda 152 6 kol Xavier ARTIGAS Honda 109,9 17 kol

Foto: Václav Duška Jr.