Moto3: Odpoledne se do čela posunul Carpe

Dopolední tréninky slabších kubatur se jely na mokrém povrchu. Během prvního tréninku třídy MotoGP už ale začala dráha osychat natolik, že v závěru už jezdci nazuli pneumatiky do suchých podmínek. Během odpolední přestávky už nepršelo, takže jezdci třídy Moto3 svůj odpolední trénink odjeli kompletně v suchých podmínkách.

Do čela se odpoledne posunul Alvaro Carpe. Na druhé místo se zařadil jeho kolega José Antonio Rueda. Maximo Quiles, jemuž se dobře dařilo i dopoledne na mokru, byl tentokrát třetí. Za nováčkem Quilesem se seřadili další nováčci: Guido Pini obsadil čtvrté místo a do první pětky se vešel i Valentin Perrone. Kromě výše zmíněných jezdců si přímý postup do druhé části kvalifikace zajistili i Muñoz, Kelso, Foggia, Yamanaka, Ogden, Roulstone, Carraro, Almansa a Fernandez. Těsně mimo postup zůstal Angel Piqueras, který aktuálně bojuje o nejvyšší příčky v šampionátu.

Během odpoledního tréninku došlo k incidentu mezi Ruedou a Muñozem. Muñoz před Ruedou náhle zpomalil a Rueda ve snaze vyhnout se Muñozovi málem srazil dalšího jezdce. Incident je vyšetřován. A později také došlo k incidentu v boxech. Riccardo Rossi a Maximo Quiles se tam málem srazili.

GP České republiky - Moto3, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Alvaro Carpe KTM 02'05,840 2 Jose Antonio Rueda KTM 02'05,997 0,157 3 Maximo Quiles KTM 02'06,174 0,334 4 Guido Pini KTM 02'06,211 0,371 5 Valentin Perrone KTM 02'06,278 0,438 6 David Muñoz KTM 02'06,330 0,49 7 Joel Kelso KTM 02'06,354 0,514 8 Dennis Foggia KTM 02'06,403 0,563 9 Ryusei Yamanaka KTM 02'06,430 0,59 10 Scott Ogden KTM 02'06,637 0,797 11 Jacob Roulstone KTM 02'06,646 0,806 12 Nicola Carraro Honda 02'06,699 0,859 13 David Almansa Honda 02'06,709 0,869 14 Adrian Fernandez Honda 02'06,712 0,872 15 Angel Piqueras KTM 02'06,825 0,985 16 Riccardo Rossi Honda 02'06,914 1,074 17 Stefano Nepa Honda 02'06,965 1,125 18 Marco Morelli KTM 02'07,107 1,267 19 Marcos Uriarte KTM 02'07,202 1,362 20 Noah Dettwiler KTM 02'07,240 1,4 21 Cormac Buchanan KTM 02'07,533 1,693 22 Taiyo Furusato Honda 02'07,665 1,825 23 Eddie O'shea Honda 02'07,878 2,038 24 Lenoxx Phommara Honda 02'07,968 2,128 25 Leonardo Abruzzo Honda 02'08,308 2,468

Zdroj: motogp.com, foto: Ajo Motorsport