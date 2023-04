Moto3: Ortola se těší z druhé výhry v řadě

Do španělského závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na devatenáct kol, startoval z první pozice Öncü. Z druhého místa vyrážel Ortola. Muňoz, jenž se kvalifikoval na třetí příčku, nakonec nemohl do závodu nastoupit z důvodu zranění nohy, které si způsobil při pádu ve včerejší kvalifikaci. Na třetí startovní místo se tedy posunul Fenati.

Po startu se vedení ujal Öncü. Ortola se sice chvíli snažil dostat se před něj, ale nakonec se zařadil až na třetí místo, protože jej překonal Holgado.

Do druhého kola najel jako první Öncü. Následovali Holgado a Yamanaka. Ortola klesl na čtvrté místo. První pětku uzavíral Fenati.

Sedmnáct kol před závěrem vedl Holgado. Druhý byl Ortola, třetí Yamanaka. Öncü se propadl na čtvrté místo, ale brzy se zase dostal před Yamanaku na třetí místo. Holgado s Ortolou si mezitím v čele dokázali vybudovat menší náskok před svými pronásledovateli.

O kolo později se Masiá dokázal probojovat na třetí místo a podařilo se mu i trochu snížit náskok vedoucí dvojice. Öncü, který do závodu startoval z pole position, se opět propadl a navíc dostal varování, aby si dával pozor na překračování limitů dráhy, jinak by mohl dostat penalizaci.

Čtrnáct kol před závěrem upadl David Salvador. Pád to byl hodně divoký, jezdec udělal ve vzduchu velké salto. Po nehodě musel být odnesen na nosítkách a poté byl odvezen do zdravotního střediska. Jezdec je při vědomí. O něco málo později pak skončil závod i pro Yamanaku, kterému přestal sloužit stroj. Do té doby Japonec bojoval o nejvyšší příčky, takže své odstoupení prožíval dost emotivně. O něco později se do závodu vrátil, ale už bez šancí na dobrý výsledek.

Jedenáct okruhů před závěrem se do čela dostal Masiá. V těsném sledu za ním byli Holgado, Ortola, Artigas a další. Pořadí se hodně míchalo, jezdci v první skupině spolu bojovali. Na zemi skončil Riccardo Rossi. Jezdec je v pořádku.

Pořadí na čele se hodně míchalo i v dalších kolech. O podium bojovalo šest jezdců – Holgado, Masia, Ortola, Alonso, Artigas a Rueda. Zhruba vteřinu za nimi jezdila další skupinka jezdců.

I v době, kdy do konce závodu zbývalo pět kol, zůstávala v čele šestičlenná skupina, nicméně Sasaki, Öncü a Suzuki se jim značně přiblížili. Tři kola před koncem ovšem Öncü dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem, což znamenalo, že z bojů o nejvyšší příčky vypadne.

Do posledního kola najel jako první Masiá. Za ním byl Alonso a třetí jezdil Ortola. V průběhu posledního kola se na chvíli do čela dostal Alonso, ale pak jej předjel Ortola. Masiá klesl na třetí místo. Ortola si nakonec dojel pro druhou výhru v řadě. Druhý skončil nováček David Alonso, který se tak stal prvním kolumbijským jezdcem, co se v Grand Prix dokázal dostat na podium. Na poslední stupínek podia vystoupil Jaume Masiá. Těsně pod podiem skončil Sasaki. První pětku uzavřel Rueda. Deniz Öncü si nakonecsvůj trest v podobě průjezdu dlouhým kolem neodpykal, takže dostal penalizaci 3 sekundy.

GP Španělska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 48IvanOrtola KTM 148,4 33'57,5060 2 80DavidAlonso GASGAS 148,4 0,034 3 5JaumeMasia Honda 148,4 0,215 4 71AyumuSasaki Husqvarna 148,4 0,422 5 99Jose AntonioRueda KTM 148,4 0,549 6 96DanielHolgado KTM 148,4 0,64 7 43XavierArtigas CFMOTO 148,4 0,738 8 24TatsukiSuzuki Honda 148,3 1,991 9 53DenizÖncü KTM 148,4 3,862 10 10DiogoMoreira KTM 148,1 4,397 11 55RomanoFenati Honda 148,1 4,412 12 19ScottOgden Honda 148,1 4,722 13 18MatteoBertelle Honda 147,7 10,012 14 7FilippoFarioli KTM 147,6 11,335 15 82StefanoNepa KTM 147,6 11,613 16 72TaiyoFurusato Honda 147,4 14,667 17 16AndreaMigno KTM 147,2 16,525 18 66JoelKelso CFMOTO 146,5 26,905 19 64MarioSuryo Aji Honda 146,3 30,347 20 92DavidAlmansa Husqvarna 146 33,542 21 63SyarifuddinAzman KTM 146 33,578 22 22AnaCarrasco KTM 146 33,671 23 95CollinVeijer Husqvarna 145,9 35,488 24 70JoshuaWhatley Honda 145,9 35,734 25 6RyuseiYamanaka GASGAS 139,6 1 kolo Neklasifikováni 27KaitoToba Honda 148 5 kol 54RiccardoRossi Honda 147,3 11 kol 38DavidSalvador KTM 146,4 14 kol

Foto: Angeluss MTA Team