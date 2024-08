Moto3: Ortola si k dvacátým narozeninám daroval výhru v britské Grand Prix

Ivan Ortola bojoval s Veijerem a Alonsem o výhru až do úplného konce. Nakonec je to právě Ortola, kdo se raduje z výhry. Alonso skončil druhý. Veijer doplnil stupně vítězů.

Do britského závodu třídy Moto3, který byl vypsán na 15 kol, startoval z pole positon Ortola, který dnes slaví dvacáté narozeniny. Spolu s ním z první řady vyráželi i Veijer a Kelso. Po startu se na chvíli ujal vedení Ortola, ale velmi brzy jej překonal Kelso. Veijer po startu z druhého místa klesl na sedmou pozici. Muňoz a Roulstone si během prvního kola zajezdili mimo dráhu, ale naštěstí neupadli. Jen klesli až na konec pole. Roulstone za incident z Muňozem dostal trest v podobě dlouhého kola.

Na konci druhého kola skončil na zemi Angel Piqueras, spolu s ním upadl i domácí Scott Ogden. Kromě dvou výše zmíněných jezdců byl do nehody zapleten i Vicente Perez jedoucí místo Whatleyho, který ze svého týmu odešel kvůli neuspokojivým výsledkům. Všichni jezdci jsou po pádu v pořádku. Ogden byl ovšem velmi rozzloben.

Dvanáct okruhů před závěrem vedl Holgado. Kelso klesl na druhé místo. První trojku doplňoval Ortola. Následovali Nepa a Alonso. V následujícím kole upadl Zurutuza, ten ovšem nebyl v bojích o nejvyšší příčky. Jezdec naštěstí odešel po svých.

Deset kol před cílem vedl znovu Kelso. Na předních pozicích se pohybovali i Holgado, Alonso, Ortola, Nepa a další. Vedoucí skupina byla jako tradičně velká a mezi jezdci byly jen velmi malé rozestupy.

I v době, kdy do konce závodu zbývalo osm kol, měla vedoucí skupina jedenáct členů. Dvanáctý už byl Muňoz, jenž měl v úvodu závodu výlet mimo trať. Na vedoucí skupinu, kterou v tuto chvíli vedl Holgado, ovšem Muňoz ztrácel téměř 3,5 sekundy a navíc se jeho ztráta dále zvětšovala.

Pět okruhů před šachovnicí vedl Ortola a dokonce se snažil ujíždět zbývajícím deseti členům bojujícím o umístění na stupních vítězů. Druhý byl v této fázi závodu Holgado. Následovali Alonso, Veijer a Nepa. Součástí přední skupiny byli i Fernandez, Kelso, Rueda, Yamanaka, Suzuki a Bertelle.

V dalším kole se do rychlého tempa dostal Veijer. Během relativně krátké doby se posunul na druhou pozici. Ortola si v čele vybudoval náskok ve výši přibližně půl sekundy. Veijerovi se ovšem rychle podařilo Ortolu dohnat a následně i předjet.

Tři kola před cílem jel na první pozici Veijer. Druhý byl Alonso. Ortola se během chvíle propadl na třetí místo. Veijer se v čele dlouho neohřál, protože jej brzy vystřídal Alonso. K častému míchání pozic docházelo i v dalším průběhu závodu. Rozestupy v první jedenáctce byly stále velmi malé.

Do posledního kola najel jako první Veijer. Za ním jeli Holgado, Ortola a Alonso. Bojovalo se až do úplného konce. O nejvyšší příčky se prali hlavně Veijer, Ortola a Alonso. Do cíle nakonec jako první dorazil Ortola, pro nějž je dnešní vítězství pěkným dárkem k dvacátým narozeninám. Alonso skončil druhý. Veijerovi nakonec patří nejnižší stupínek podia. První pětku doplnili Holgado a Nepa.

V čele šampionátu pokračuje s výrazným náskokem David Alonso. Jeho náskok je natolik velký, že ani v příštích dvou závodech nemůže být překonán.

GP Velké Británie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Ivan Ortola KTM 32'42,328 2 David Alonso CFMOTO 0,123 3 Collin Veijer Husqvarna 0,226 4 Daniel Holgado GASGAS 0,333 5 Stefano Nepa KTM 0,397 6 Ryusei Yamanaka KTM 0,463 7 Joel Kelso KTM 0,548 8 Adrian Fernandez Honda 1,321 9 Jose Antonio Rueda KTM 1,431 10 Tatsuki Suzuki Husqvarna 1,537 11 Matteo Bertelle Honda 1,614 12 David Muñoz KTM 12,542 13 Joel Esteban CFMOTO 12,642 14 Riccardo Rossi KTM 12,747 15 Nicola Carraro KTM 13,012 16 Filippo Farioli Honda 13,708 17 Jacob Roulstone GASGAS 23,059 18 David Almansa Honda 23,566 19 Tatchakorn Buasri Honda 32,585 20 Noah Dettwiler KTM 47,831 21 Danial Shahril Honda 52,349 Neklasifikováni Vicente Perez Honda 16'44,279 Xabi Zurutuza KTM 08'50,229 Scott Ogden Honda 02'15,323 Angel Piqueras Honda 02'14,733

Foto: MT Helmets-Msi