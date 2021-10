Moto3: Pedro Acosta může slavit titul už po Velké ceně Emilia-Romagna

Nejen Fabio Quartararo v MotoGP, ale také Pedro Acosta v nejslabší kubatuře už může příští týden z Misana odjet jako šampion. Quartararovi v MotoGP stačí dojet před Bagnaiou. Acosta v Moto3 to má složitější. Kromě Acosty jsou ve hře o titul ještě Dennis Foggia a Sergio Garcia. Foggia ztrácí 30 bodů a Garcia zaostává o padesát bodů. Ve hře je 75 bodů.

Na to, aby mohl Acosta slavit titul už příští neděli v Misanu, musí vyhrát a zároveň musí Foggia dojet dvanáctý nebo hůře, Garciův výsledek by v tomto případě nehrál roli. Pokud by Acosta skončil druhý nebo horší, tak Foggia každopádně zůstává ve hře o titul a Garcia si udrží matematickou šanci, pokud dojede před Acostou.

Pokud by Acosta titul vybojoval už za týden, stal by se zároveň historicky nejmladším šampionem v MS silničních motocyklů a překonal by tak Lorise Capirossiho, který se stal šampionem třídy 125 ccm v roce 1990 ve věku 17 let a 165 dní. Pokud se o titulu rozhodne až v Portugalsku dne 7. listopadu, Capirossimu rekord zůstane, protože Acosta už v té době bude mít o jeden den více.

Zdroj: motorsport.com, foto: Václav Duška Jr.