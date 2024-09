Moto3: Piqueras si navzdory penalizaci dojel pro svou první výhru v kariéře

Do Velké ceny San Marina třídy Moto3 startoval jako první David Alonso. Závod byl vypsán na dvacet kol. S penalizací dvou dlouhých kol se do závodu pouštěl Angel Piqueras, který v tréninku zavinil pád Scotta Ogdena.

Po startu se na malou chvíli vedení ujal Alonso, ale poměrně záhy jej překonal Piqueras, který ovšem ještě měl před sebou nutnost odpykat si trest. Krátce po zahájení závodu upadli Rueda a Muňoz. Do kačírku kvůli jejich pádu museli i Rossi, Yamanaka a Esteban.

V druhém kole se do čela posunul Holgado, ale Piqueras se zase rychle vrátil zpátky do čela. V první pětce dále bojovali i Ortola, Alonso a Lunetta. Posledně zmíněný ovšem dostal penalizaci dvojitého dlouhého kola, protože ulil start. Stejně jako Lunetta byl penalizován i Adrian Fernandez.

Sedmnáct kol před koncem vedl Ortola. Následovali Holgado a Lunetta, nicméně Lunetta se po odpykání poloviny trestu propadl na dvanácté místo, Piqueras poklesl na třináctou pozici a Adrian Fernandez dokonce klesl mimo body. A po projetí obou dlouhých kol se mimo body dostali i Lunetta a Piqueras.

Třináct okruhů před závěrem vedl Ortola. Těsně za ním byl Holgado. Třetí Alonso zaostával zhruba o sedm desetin. Piqueras měl po odpykání trestu velmi rychlé tempo a prodíral se vpřed. V tuto chvíli byl osmý.

Ortola v dalším průběhu závodu trochu poodjel Holgadovi, ale Holgado jej brzy znovu dohnal. Alonso s Furusatem a Kelsem se postupem času přiblížili k vedoucí dvojici. Šestý Veijer zaostával o více než dvě vteřiny. Těsně za Veijerem jezdili Piqueras, Suzuki a Bertelle.

Devět kol před koncem jezdila na čele pětičlenná skupina ve složení Ortola, Holgado, Alonso, Furusato a Kelso. Zhruba dvě sekundy za vedoucí pětkou bojovala další čtveřice, v níž byli Veijer, Piqueras, Bertelle a Suzuki.

Sedm okruhů před cílem pokračoval na první pozici Ortola. Na druhé místo se probojoval Furusato. O další kolo později už ale šel Furusato dokonce i před Ortolu do čela. Furusato se ovšem na první pozici dlouho neohřál. Ortola se vrátil před něj a záhy Furusata předjel i Holgado. Čtvrtou pozici držel Alonso. Kelso pomalu přestával první skupině stačit. Naopak Veijer s Piquerasem, Bertellem a Suzukim se přibližovali vedoucím jezdcům.

Čtyři kola před koncem se do čela propracoval Alonso. Druhý byl Holgado, třetí Furusato. Ortola se během chvíle propadl na čtvrté místo. Kelso uzavíral první pětku. Šestý Veijer už byl téměř za zády Kelsa. Na zemi skončil Perez a o něco málo později upadl i Bertelle.

V dalším průběhu závodu došlo ještě k několika změnám na nejvyšších příčkách. O první místo se přetahovali Alonso, Holgado, Furusato a Ortola. Piqueras předjel Kelsa a dohnal vedoucí skupinu, takže v posledních kolech bojoval o podium i on. V předposledním kole už byl Piqueras dokonce třetí. Následně o dvě pozice přišel, ale opět se zpátky vrátil na třetí místo. Pak ještě zezadu trochu vrazil do Alonsa, ale naštěstí se to obešlo bez pádu.

V úvodu posledního kola vedl Holgado, druhý byl Piqueras, ale o malou chvíli později se Piqueras posunul do čela. Během posledního kola došlo i k několika strkanicím, do kontaktu se dostali například Ortola s Alonsem. Alonso poté klesl na šesté místo.

Piqueras si nakonec dojel pro svou první výhru. Holgado skončil jen velmi těsně za ním na druhé pozici. V cíli je dělilo pouhých 35 tisícin. Podium doplnil Ortola. Stupně vítězů jsou tedy kompletně španělské. Čtvrté místo obsadil Furusato. První pětku doplnil Veijer. Alonso dojel do cíle jako šestý, ale kvůli překročení traťových limitů v posledním kole byl odsunut o jedno místo vzad. Navzdory tomu ale Kolumbijec zůstává v čele s poměrně komfortním náskokem.

GP San Marina - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Angel Piqueras Honda 34'02,766 2 Daniel Holgado GASGAS 0,035 3 Ivan Ortola KTM 0,226 4 Taiyo Furusato Honda 0,259 5 Collin Veijer Husqvarna 0,491 6 Joel Kelso KTM 0,977 7 David Alonso CFMOTO 0,596 8 Tatsuki Suzuki Husqvarna 3,756 9 Luca Lunetta Honda 6,789 10 Filippo Farioli Honda 8,088 11 David Almansa Honda 8,122 12 Jacob Roulstone GASGAS 8,4 13 Adrian Fernandez Honda 9,366 14 Stefano Nepa KTM 9,911 15 Scott Ogden Honda 11,067 16 Nicola Carraro KTM 17,122 17 Ryusei Yamanaka KTM 30,484 18 Xabi Zurutuza KTM 32,041 19 Jakob Rosenthaler Husqvarna 32,138 20 Noah Dettwiler KTM 38,08 21 Tatchakorn Buasri Honda 38,148 22 Joel Esteban CFMOTO 43,96 Neklasifikováni Vicente Perez Honda 27'21,260 Matteo Bertelle Honda 27'16,965 David Munoz KTM Jose Antonio Rueda KTM Riccardo Rossi KTM

Foto: Leopard Racing