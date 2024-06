Moto3: Piqueras si v Assenu zajistil svůj první start z pole position

Nováček Angel Piqueras si své nejlepší kolo nechal až na úplný závěr kvalifikace a nakonec se díky času 1:39,746 může radovat ze zisku pole position, přičemž to bude jeho první pole position v kariéře. Jako druhý se do zítřejšího závodu pustí japonský závodník Taiyo Furusato. Domácí Collin Veijer v kvalifikaci havaroval. Naštěstí se mu nic nestalo, ale jeho stroj byl poškozen natolik, že jej mechanici nedokázali opravit včas, aby jezdec mohl ještě vylepšit svůj čas. Veijer tedy zbytek kvalifikace sledoval z boxů a do poslední chvíle doufal, že by mohl první místo udržet, ale nakonec jej překonali Furusato a Piqueras. Veijer se tedy do svého domácího závodu vydá jako třetí.

Čtvrté místo na roštu si zajistil španělský jezdec Ivan Ortola. Jako pátý odstartuje Japonec Ryusei Yamanaka. Druhou řadu doplní Ital Stefano Nepa.

José Antonio Rueda, jemuž se podařilo postoupit z první kvalifikace, se nakonec do zítřejšího nizozemského závodu pustí ze sedmé pozice. Adrian Fernandez měl sice v kvalifikaci pád, ale jeho čas nakonec stačil na osmé místo. Z deváté pozice odstartuje Joel Esteban. Čtvrtou řadu utvoří Lunetta, Muňoz a Suzuki.

V předchozích závodech jsme byli zvyklí vídat Davida Alonsa neustále na nejvyšších příčkách, v Assenu se mu ovšem zdaleka tak nedaří. Ani v jednom z tréninků se nedostal do první trojky a v kvalifikaci dokonce stačil jen na třinácté místo, což jistě není místo, z nějž by si vedoucí muž šampionátu přál startovat.

GP Nizozemska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Angel Piqueras Honda 01'39,746 2 Taiyo Furusato Honda 01'39,820 0,074 3 Collin Veijer Husqvarna 01'40,055 0,309 4 Ivan Ortola KTM 01'40,073 0,327 5 Ryusei Yamanaka KTM 01'40,113 0,367 6 Stefano Nepa KTM 01'40,146 0,4 7 Jose Antonio Rueda KTM 01'40,189 0,443 8 Adrian Fernandez Honda 01'40,254 0,508 9 Joel Esteban CFMOTO 01'40,284 0,538 10 Luca Lunetta Honda 01'40,298 0,552 11 David Muñoz KTM 01'40,379 0,633 12 Tatsuki Suzuki Husqvarna 01'40,392 0,646 13 David Alonso CFMOTO 01'40,457 0,711 14 Joel Kelso KTM 01'40,468 0,722 15 Daniel Holgado GASGAS 01'40,476 0,73 16 Matteo Bertelle Honda 01'40,735 0,989 17 Scott Ogden Honda 01'41,139 1,393 18 David Almansa Honda 01'41,570 1,824

Foto: Leopard Racing