Moto3: Piqueras udržel první místo i v pátek odpoledne

Michaela Neumannová
15. srpna 2025

Angel Piqueras zůstal na první pozici i v pátečním odpoledním tréninku. Druhé místo obsadil Valentin Perrone. První trojku doplnil Ryusei Yamanaka.

Angel Piqueras zajel nejlepší čas v obou pátečních trénincích, přičemž v tom druhém se mu dokonce navzdory horkým podmínkám, které na okruhu panují, podařilo překonat dosavadní rekord okruhu. Nováček Valentin Perrone, jenž obsadil druhé místo v dopoledním tréninku, udržel druhou příčku i odpoledne. Na třetí pozici se tentokrát zařadil japonský závodník Ryusei Yamanaka. První pětku doplnili jezdci Asparova týmu, přičemž tím výše umístěným je nováček Maximo Quiles. Dennis Foggia na něj ztratil 0,097 sekundy.

David Muñoz měl sice v dopoledním tréninku nepříjemný pád, ale je v pořádku a odpoledne se zařadil na šesté místo. Dále se umístili Rueda, Pini a Furusato. Scott Ogden sice upadl, ale naštěstí to byl relativně lehký pád, takže se rychle rozjel a v závěru se mu dokonce podařilo zajet desátý nejlepší čas. Kromě výše zmíněných jezdců si přímý postup do druhé kvalifikace zajistili i Fernandez, Kelso, Almansa a Carpe. Prvním nepostupujícím je Ruche Moodley, který se vrací po zranění.

Kromě již zmíněného Ogdena to dnes měli s pádem i Buchanan a Perez. Pinimu se naopak zázračně podařilo pád odvrátit. V druhé polovině tréninku málem kolidovali Adrian Fernandez a Joel Kelso. Tento incident se naštěstí obešel bez pádu.

GP Rakouska - Moto3, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Angel Piqueras KTM 01'39,918  
2 Valentin Perrone KTM 01'40,076 0,158
3 Ryusei Yamanaka KTM 01'40,238 0,32
4 Maximo Quiles KTM 01'40,341 0,423
5 Dennis Foggia KTM 01'40,438 0,52
6 David Muñoz KTM 01'40,531 0,613
7 Jose Antonio Rueda KTM 01'40,534 0,616
8 Guido Pini KTM 01'40,595 0,677
9 Taiyo Furusato Honda 01'40,695 0,777
10 Scott Ogden KTM 01'40,802 0,884
11 Adrian Fernandez Honda 01'40,894 0,976
12 Joel Kelso KTM 01'40,920 1,002
13 David Almansa Honda 01'40,940 1,022
14 Alvaro Carpe KTM 01'41,041 1,123
15 Ruche Moodley KTM 01'41,050 1,132
16 Jacob Roulstone KTM 01'41,191 1,273
17 Cormac Buchanan KTM 01'41,230 1,312
18 Nicola Carraro Honda 01'41,242 1,324
19 Casey O'gorman Honda 01'41,271 1,353
20 Riccardo Rossi Honda 01'41,500 1,582
21 Marcos Uriarte KTM 01'41,526 1,608
22 Eddie O'shea Honda 01'41,791 1,873
23 Stefano Nepa Honda 01'42,121 2,203
24 Noah Dettwiler KTM 01'42,177 2,259
25 Arbi Aditama Honda 01'42,202 2,284
26 Vicente Perez Honda 01'44,159 4,241

Zdroj: motogp.com, foto: foto: Msi Racing

