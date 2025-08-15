Moto3: Piqueras udržel první místo i v pátek odpoledne

Angel Piqueras zůstal na první pozici i v pátečním odpoledním tréninku. Druhé místo obsadil Valentin Perrone. První trojku doplnil Ryusei Yamanaka.
Angel Piqueras zajel nejlepší čas v obou pátečních trénincích, přičemž v tom druhém se mu dokonce navzdory horkým podmínkám, které na okruhu panují, podařilo překonat dosavadní rekord okruhu. Nováček Valentin Perrone, jenž obsadil druhé místo v dopoledním tréninku, udržel druhou příčku i odpoledne. Na třetí pozici se tentokrát zařadil japonský závodník Ryusei Yamanaka. První pětku doplnili jezdci Asparova týmu, přičemž tím výše umístěným je nováček Maximo Quiles. Dennis Foggia na něj ztratil 0,097 sekundy.
David Muñoz měl sice v dopoledním tréninku nepříjemný pád, ale je v pořádku a odpoledne se zařadil na šesté místo. Dále se umístili Rueda, Pini a Furusato. Scott Ogden sice upadl, ale naštěstí to byl relativně lehký pád, takže se rychle rozjel a v závěru se mu dokonce podařilo zajet desátý nejlepší čas. Kromě výše zmíněných jezdců si přímý postup do druhé kvalifikace zajistili i Fernandez, Kelso, Almansa a Carpe. Prvním nepostupujícím je Ruche Moodley, který se vrací po zranění.
Kromě již zmíněného Ogdena to dnes měli s pádem i Buchanan a Perez. Pinimu se naopak zázračně podařilo pád odvrátit. V druhé polovině tréninku málem kolidovali Adrian Fernandez a Joel Kelso. Tento incident se naštěstí obešel bez pádu.
GP Rakouska - Moto3, trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Angel Piqueras
|KTM
|01'39,918
|
|2
|Valentin Perrone
|KTM
|01'40,076
|0,158
|3
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|01'40,238
|0,32
|4
|Maximo Quiles
|KTM
|01'40,341
|0,423
|5
|Dennis Foggia
|KTM
|01'40,438
|0,52
|6
|David Muñoz
|KTM
|01'40,531
|0,613
|7
|Jose Antonio Rueda
|KTM
|01'40,534
|0,616
|8
|Guido Pini
|KTM
|01'40,595
|0,677
|9
|Taiyo Furusato
|Honda
|01'40,695
|0,777
|10
|Scott Ogden
|KTM
|01'40,802
|0,884
|11
|Adrian Fernandez
|Honda
|01'40,894
|0,976
|12
|Joel Kelso
|KTM
|01'40,920
|1,002
|13
|David Almansa
|Honda
|01'40,940
|1,022
|14
|Alvaro Carpe
|KTM
|01'41,041
|1,123
|15
|Ruche Moodley
|KTM
|01'41,050
|1,132
|16
|Jacob Roulstone
|KTM
|01'41,191
|1,273
|17
|Cormac Buchanan
|KTM
|01'41,230
|1,312
|18
|Nicola Carraro
|Honda
|01'41,242
|1,324
|19
|Casey O'gorman
|Honda
|01'41,271
|1,353
|20
|Riccardo Rossi
|Honda
|01'41,500
|1,582
|21
|Marcos Uriarte
|KTM
|01'41,526
|1,608
|22
|Eddie O'shea
|Honda
|01'41,791
|1,873
|23
|Stefano Nepa
|Honda
|01'42,121
|2,203
|24
|Noah Dettwiler
|KTM
|01'42,177
|2,259
|25
|Arbi Aditama
|Honda
|01'42,202
|2,284
|26
|Vicente Perez
|Honda
|01'44,159
|4,241
Zdroj: motogp.com, foto: foto: Msi Racing