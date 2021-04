Moto3: Po startu z pit lane si pro svou první výhru dojel Acosta

Pole position pro start druhého katarského závodu nejslabší kubatury si zajistil Jaume Masiá, který zde před týdnem zvítězil.

Sedm jezdců muselo do dnešního závodu vyrážet z pit lane. Jednalo se o trest za nezodpovědnou jízdu ve druhém tréninku. Trest se týkal následujících jezdců: Pedro Acosta, Romano Fenati, Dennis Foggia, Sergio Garcia, Stefano Nepa, Deniz Öncü a Riccardo Rossi.

S trestem do druhého katarského závodu vstupoval i Xavier Artigas, který minulý týden v závodě zavinil hromadnou kolizi. Jezdec proto dnes musel absolvovat dvakrát tzv. long lap penalty.

Izan Guevara, který měl ve warm upu hodně těžký pád, po nehodě byl odnesen na nosítkách a stěžoval si na bolest zápěstí, nakonec do závodu nastoupil.

Start nejlépe vyšel Rodrigovi, který se ujal vedení. Argentinec se ovšem ve vedení dlouho neudržel, protože se před něj ještě během prvního kola posunul Darryn Binder. Kromě Bindera a Rodriga byli v první pětce i Suzuki, Masiá a Migno.

Salač si po startu z patnácté pozici v úvodu závodu dokázal polepšit. Ve druhém kole jezdil na osmé pozici a kolo později se posunul na šestou příčku.

Salačův postup vpřed pokračoval i nadále. V době, kdy do konce zbývalo patnáct kol, se český jezdec objevil na první pozici, ale ani on se v čele dlouho neohřál. Brzy jej překonal Suzuki, ale Salač se nedal a opět se vrátil na první místo. V nájezdu do dalšího kola ovšem klesl až na sedmé místo. Rozestupy mezi jezdci totiž byly jako obvykle velmi těsné a pořadí se měnilo každým okamžikem. V první skupině bylo jednadvacet jezdců. Jezdci, kteří startovali z boxové uličky se navíc vedoucí skupině přibližovali.

Jedenáct okruhů před závěrem vedl Migno, druhý byl Toba a první trojku uzavíral Masiá. Salač byl šestý. Pole se nijak netrhalo, takže stále docházelo k častým změnám pozic.

Devět kol před koncem se Salač znovu ukázal na první pozici, za sebou měl Bindera a Rodriga. Ani v polovině závodu se ovšem nikomu nedařilo odtrhnout se od pronásledovatelů. Skupina zůstávala obrovská. V nájezdu do dalšího kola se Salač z vedení opět propadl o několik pozic. Ještě více ovšem ztratil Binder, který vyjel z ideální stopy a klesl na čtrnácté místo.

Sedm okruhů před šachovnicí skončil na zemi Artigas, který se srazil s Tatayem. Jezdec je v pořádku.

A o kolo později bohužel upadl po kontaktu se Sasakim český jezdec Filip Salač, který byl v bojích o přední pozice. Salač naštěstí odešel po svých, ale slibně rozjetý závod pro něj skončil nešťastně.

Čtyři kola před závěrem vrazil Alcoba do Bindera a upadl. Následně padající Alcoba sejmul i Johna McPhee. Jezdci naštěstí zůstali v pořádku, ale po nehodě si šli incident vyříkat ručně.

O chvíli později skončil na zemi i Tatay a Adrian Fernandez.

Acosta, který startoval z pit lane, byl tři kola před cílem na páté pozici a nevypadal, že by mu to stačilo. V předposledním kole se posunul na čtvrté místo. V této chvíli už bylo pole trochu roztrhané a první pětka měla mírný náskok před pronásledovateli.

Na zemi skončil Sergio Garciá. Jezdec je v pořádku.

Do posledního kola najel jako první Acosta. Druhý byl Binder a třetí Migno. V první pětce byli i Masiá a Rodrigo.

Masiá a Rodrigo pak společně vyjeli mimo a přišli o několik pozic.

Acosta si nakonec po startu z boxové uličky dojel pro své první vítězství a navíc nyní vede šampionát. Druhý skončil Binder. Na podium se nakonec dostal i Antonelli.

Následovali Migno a Toba. Guevara navzdory těžkému pádu ve warm upu dokázal dojet šestý. Do desítky se vešli i Sasaki, Yamanaka, Masiá a Fenati.

GP Dauhá - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Pedro ACOSTA KTM 151,4 38'22,430 2 Darryn BINDER Honda 151,4 0,039 3 Niccolo ANTONELLI KTM 151,3 0,482 4 Andrea MIGNO Honda 151,3 0,514 5 Kaito TOBA KTM 151,3 0,651 6 Izan GUEVARA GASGAS 151,3 0,708 7 Ayumu SASAKI KTM 151,2 1,805 8 Ryusei YAMANAKA KTM 151,2 1,857 9 Jaume MASIA KTM 151,2 1,875 10 Romano FENATI Husqvarna 151,2 1,967 11 Jason DUPASQUIER KTM 151,2 1,994 12 Tatsuki SUZUKI Honda 151,2 2,234 13 Gabriel RODRIGO Honda 151,2 2,235 14 Maximilian KOFLER KTM 151,2 2,249 15 Yuki KUNII Honda 151,2 2,26 16 Stefano NEPA KTM 151 5,359 17 Dennis FOGGIA Honda 150,6 11,052 18 Deniz ÖNCÜ KTM 150,6 11,085 19 Riccardo ROSSI KTM 150,3 15,996 20 Lorenzo FELLON Honda 150,2 17,13 21 Carlos TATAY KTM 150,2 18,48 22 Andi Farid IZDIHAR Honda 149,7 25,872 23 Sergio GARCIA GASGAS 148,7 41,914 Neklasifikováni John MCPHEE Honda 151,1 4 kola Jeremy ALCOBA Honda 151,1 4 kola Adrian FERNANDEZ Husqvarna 151 4 kola Filip SALAC Honda 151 6 kol Xavier ARTIGAS Honda 151 7 kol

Foto: Václav Duška Jr.