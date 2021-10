Moto3: Po texaském dramatu byl nakonec vítězem vyhlášen Guevara

Aktualizace: Filip Salač byl převezen do nemocnice na vyšetření hrudníku a břicha.

Do amerického závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na sedmnáct kol, se z první pozice vydával Jaume Masiá. Český jezdec Filip Salač startoval ze sedmé pozice. V prvním kole se vedení ujal Masiá. Na druhé místo se zařadil Artigas a na třetí Guevara. V dalším kole se do čela posunul Artigas, nicméně záhy dostal penalizaci v podobě dvojitého „long lap“, protože ulil start.

Patnáct kol před cílem vedl Guevara, druhý byl Masiá a třetí Alcoba. Foggia jezdil čtvrtý s mírnou ztrátou, ale byl rychlý, takže se vedoucí trojici přibližoval. Salač byl třináctý.

Guevara držel první pozici i v době, kdy do konce zbývalo dvanáct kol. Na druhém místě už byl Foggia, třetí Masiá a čtvrtý Alcoba. Jak už to tak v Moto3 bývá, rozestupy v první desítce nebyly nijak velké, takže docházelo k častým změnám pořadí. Salač bojoval na konci bodovaných pozic. O kolo později ovšem Salač bohužel skončil na zemi. A pád to byl dost těžký. Stroj zůstal ležet na dráze. Salačovi se při nehodě dokonce svlékla jedna rukavice. V záběrech kamer bylo vidět, že je jezdec při vědomí a že má bolesti. Jezdec tedy skončil v péči lékařů. Krátce po Salačovi upadl také Niccolo Antonelli, ale ten na rozdíl od Salače odešel po svých. Salače odnesli na nosítkách a poté do zdravotního střediska na okruhu. Závod musel být přerušen. Vzhledem k tomu, že nebyly odjety dvě třetiny závodu, následoval restart. Jezdci se na startu seřadili dle výsledků z konce sedmého kola a závod byl zkrácen na pět kol.

Na opakovaném startu stál na první pozici Guevara a byl to právě on, kdo se ujal vedení. Na druhé místo se zařadil Öncü a na třetí McPhee. Guevara v čele dlouho nevydržel, brzy jej předjel Öncü, ale krátce poté se Guevara na první pozici vrátil.

Na zemi skončili Adrian Fernandez a Maximilian Kofler.

Tři kola před koncem přestal Guevarovi jet stroj a jezdec musel odstoupit. V boxech se následně hodně rozčiloval a málem to tam všechno rozkopal. Vedení se ujal McPhee. A pak bohužel následovala další červená vlajka, protože došlo k hromadné nehodě. Migno, Acosta a Alcoba naštěstí odešli po svých. Na počátku incidentu byl kontakt mezi Öncü a Acostou. Acosta po kontaktu upadl a smetl další jezdce.

Jako konečné výsledky se nakonec bere stav před první červenou vlajkou, což znamená, že Guevara slaví své první vítězství. Na podium jej doprovodili Dennis Foggia a John McPhee.

GP Amerik - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Izan GUEVARA GASGAS 145 15'57,747 2 Dennis FOGGIA Honda 144,9 0,385 3 John MCPHEE Honda 144,9 0,499 4 Jaume MASIA KTM 144,9 0,706 5 Deniz ÖNCÜ KTM 144,8 1,266 6 Jeremy ALCOBA Honda 144,8 1,271 7 Darryn BINDER Honda 144,8 1,391 8 Pedro ACOSTA KTM 144,8 1,543 9 Tatsuki SUZUKI Honda 144,7 1,82 10 Andrea MIGNO Honda 144,6 2,48 11 Stefano NEPA KTM 144,6 2,683 12 Romano FENATI Husqvarna 144,5 3,257 13 Ayumu SASAKI KTM 144,5 3,492 14 Xavier ARTIGAS Honda 144,5 3,652 15 Niccolo ANTONELLI KTM 144,1 6,086 16 Lorenzo FELLON Honda 143,7 8,944 17 Maximilian KOFLER KTM 143,6 9,529 18 Carlos TATAY KTM 143,5 9,977 19 Alberto SURRA Honda 143,5 10,13 20 Riccardo ROSSI KTM 143,4 10,536 21 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 142,9 14,107 22 Ryusei YAMANAKA KTM 142,9 14,228 23 Kaito TOBA KTM 142,8 14,637 24 Andi Farid IZDIHAR Honda 142,8 14,794 25 Yuki KUNII Honda 142,8 14,968 Neklasifikován Filip SALAC KTM 136,1 1 kolo

Foto: Václav Duška Jr.