Moto3: Pole position si dnes v Kataru zajistil Holgado

Na první místo se dnes v Kataru kvalifikoval Daniel Holgado. Do první řady jej doprovodí Diogo Moreira a Deniz Öncü.

Daniel Holgado si v Kataru vyjel pole position pro start předposledního závodu letošního roku. Mladý Španěl sice ještě má šanci na zisk titulu, ale už ztrácí 41 bodů. Ve hře je 50 bodů, takže šance je to už spíš jen teoretická. Stejně je na tom i Kolumbijec David Alonso, který také zaostává o 41 bodů. Alonso ovšem v dnešní kvalifikaci skončil až na třináctém místě.

Z druhého místa se do závodu pustí Diogo Moreira. Jako třetí odstartuje Deniz Öncü. Druhou řadu otevře Ayumu Sasaki, který je druhým mužem průběžného pořadí šampionátu. Vedoucí jezdec – Jaume Masiá – měl dnes v závěru kvalifikace nějaké technické potíže. Nakonec se musel smířit s desátým místem na roštu, což z hlediska boje o titul není pro Španěla nejideálnější. Na Sasakiho má nyní Masiá náskok ve výši 13 bodů. Pokud by závod dopadl stejně jako dnešní kvalifikace, o titulu by se rozhodlo až ve Valencii.

Spolu s výše zmíněným Sasakim budou z druhé řady vyrážet Veijer a Fenati. Třetí řadu utvoří Kelso, Bertelle a Ortola.

Filippo Farioli bude kvůli penalizaci startovat až z konce roštu a navíc si bude muset v závodě objet dlouhé kolo. Včera totiž v tréninku pomalou jízdou v blízkosti ideální stopy ohrožoval své soupeře.

Závod nejslabší kubatury začíná v neděli v 15:00 našeho času.

GP Kataru - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Daniel Holgado KTM 2'04,742 2 Diogo Moreira KTM 2'04,745 0,003 3 Deniz Oncu KTM 2'04,894 0,152 4 Ayumu Sasaki Husqvarna 2'05,066 0,324 5 Collin Veijer Husqvarna 2'05,204 0,462 6 Romano Fenati Honda 2'05,207 0,465 7 Joel Kelso CFMOTO 2'05,250 0,508 8 Matteo Bertelle Honda 2'05,253 0,511 9 Ivan Ortola KTM 2'05,423 0,681 10 Jaume Masia Honda 2'05,476 0,734 11 Filippo Farioli KTM 2'05,685 0,943 12 Vicente Perez KTM 2'05,779 1,037 13 David Alonso GASGAS 2'06,141 1,399 14 Adrian Fernandez Honda 2'06,187 1,445 15 Xavier Artigas CFMOTO 2'06,404 1,662 16 Scott Ogden Honda 2'06,474 1,732 17 Taiyo Furusato Honda 2'06,534 1,792 18 Jose Antonio Rueda KTM 2'06,690 1,948

Foto: Tech3