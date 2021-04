Moto3: Pole position si dnes v Portugalsku zajistil Migno

Portugalskou kvalifikaci do závodu nejslabší kubatury ovládl Andrea Migno. Z druhého místa se do závodu podívá Dennis Foggia. Třetí místo sice obsadil Jeremy Alcoba, ale jezdec byl penalizován podobně jako John McPhee. Před dvěma týdny totiž Alcoba a McPhee v závodě upadli a následně na sebe útočili rukama a nohama. Alcoba tedy do závodu odstartuje z pit lane 5 sekund po startu jezdců na roštu a McPhee také vyrazí z pit lane, ale až 10 sekund po normálním startu. Vlivem Alcobovi penalizace se tedy zítra na třetí místo posune Sergio Garcia.

Gabriel Rodrigo odstartuje ze čtvrté pozice. Spolu s ním z druhé řady vyjedou také Deniz Öncü a Darryn Binder.

Třetí řadu utvoří Xavier Artigas, Ayumu Sasaki a Jaume Masiá. Vedoucí muž šampionátu – nováček Pedro Acosta – vystartuje z desátého místa.

Filip Salač a Gabriel Rodrigo v kvalifikaci společně upadli. Salač už si čas nezlepšil a ve druhé kvalifikaci tak obsadil poslední (osmnácté) místo. Vlivem penalizace soupeřů se posune na šestnáctou příčku.

Je však možné, že budou uděleny penalizace za pomalou jízdu, což by samozřejmě ještě zamíchalo pořadím na roštu.

Závod třídy Moto3 startuje v neděli ve 12:20.

GP Portugalska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Andrea MIGNO Honda 240,5 1'47,423 2 Dennis FOGGIA Honda 243,7 1'47,572 0,149 3 Jeremy ALCOBA Honda 243,2 1'47,702 0,279 4 Sergio GARCIA GASGAS 237,3 1'47,900 0,477 5 Gabriel RODRIGO Honda 241 1'47,909 0,486 6 John MCPHEE Honda 240 1'48,362 0,939 7 Deniz ÖNCÜ KTM 236,3 1'48,486 1,063 8 Darryn BINDER Honda 245,4 1'48,513 1,09 9 Xavier ARTIGAS Honda 236,8 1'48,546 1,123 10 Ayumu SASAKI KTM 241,6 1'48,615 1,192 11 Jaume MASIA KTM 238,4 1'48,622 1,199 12 Pedro ACOSTA KTM 233,7 1'48,711 1,288 13 Tatsuki SUZUKI Honda 245,4 1'48,749 1,326 14 Romano FENATI Husqvarna 233,7 1'48,769 1,346 15 Izan GUEVARA GASGAS 243,2 1'48,865 1,442 16 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 241 1'49,814 2,391 17 Niccolo ANTONELLI KTM 241 1'49,834 2,411 18 Filip SALAC Honda 244,8 1'50,096 2,673

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Andrea MIGNO Honda 2 Dennis FOGGIA Honda 3 Sergio GARCIA GASGAS 4 Gabriel RODRIGO Honda 5 Deniz ÖNCÜ KTM 6 Darryn BINDER Honda 7 Xavier ARTIGAS Honda 8 Ayumu SASAKI KTM 9 Jaume MASIA KTM 10 Pedro ACOSTA KTM 11 Tatsuki SUZUKI Honda 12 Romano FENATI Husqvarna 13 Izan GUEVARA GASGAS 14 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 15 Niccolo ANTONELLI KTM 16 Filip SALAC Honda 17 Andi Farid IZDIHAR Honda 18 Yuki KUNII Honda 19 Kaito TOBA KTM 20 Ryusei YAMANAKA KTM 21 Maximilian KOFLER KTM 22 Carlos TATAY KTM 23 Stefano NEPA KTM 24 Riccardo ROSSI KTM 25 Jason DUPASQUIER KTM 26 Lorenzo FELLON Honda PIT Jeremy ALCOBA Honda PIT John MCPHEE Honda

Foto: Václav Duška Jr.