Moto3: Poslední den testů v Kataru zajeli nejlépe Ogura a Salač

Dnešek byl posledním dnem testů slabších kubatur v Kataru. Příští neděli už se pojede první závod roku.

V Moto3 už je letos jenom jeden český zástupce - Filip Salač. Mladému jezdci se v předsezónních testech dařilo. V Jerezu byl v elitní desítce a při testu v Kataru byl dokonce nejrychlejší ze všech. Své úplně nejlepší kolo (2:04,892) zajel už včera, ale ani dnes tento čas nikdo nedokázal překonat. Salač nakonec zůstal jediným, kdo se dostal pod hranici 2:05 na kolo. Dnes zajel Salač své nejlepší kolo za 2:05,411. Shodný čas má na svém kontě i Ai Ogura. Tony Arbolino skončil třetí (hned za výše zmíněnou dvojicí).

Časy do první pětky dnes zaznamenali i Tatsuki Suzuki a John McPhee. Do půl vteřiny ztráty na nejrychlejšího se vešli i Španělé Albert Arenas a Raul Fernandez. Osmý Denis Foggia již zaostal o 0,520 s. Do elitní desítky se dále vešli i Celestino Vietti a Deniz Öncü.

Moto3 - test, Katar - 1. 3. 2020

P. Jezdec Tým Čas Ztráta 1 OGURA, Ai Honda Team Asia 2'05,411 2 SALAC, Filip Rivacold Snipers Team 2'05,411 3 ARBOLINO, Tony Rivacold Snipers Team 2'05,435 0,024 4 SUZUKI, Tatsuki SIC58 Squadra Corse 2'05,447 0,036 5 McPHEE, John Petronas Sprinta Racing 2'05,636 0,225 6 ARENAS, Albert Aspar Team 2'05,683 0,272 7 FERNANDEZ, Raul Red Bull KTM Ajo 2'05,833 0,422 8 FOGGIA, Dennis Leopard Racing 2'05,931 0,52 9 VIETTI, Celestino SKY Racing Team VR46 2'05,958 0,547 10 ONCU, Deniz Red Bull KTM Tech3 2'06,028 0,617 11 TOBA, Kaito Red Bull KTM Ajo 2'06,111 0,7 12 RODRIGO, Gabriel Kömmerling Gresini Moto3 2'06,179 0,768 13 GARCIA, Sergio Estrella Galicia 0,0 2'06,187 0,776 14 ALCOBA, Jeremy Kömmerling Gresini Moto3 2'06,211 0,8 15 KUNII, Yuki Honda Team Asia 2'06,218 0,807 16 FENATI, Romano Sterilgarda Max Racing Team 2'06,230 0,819 17 BINDER, Darryn CIP Green Power 2'06,287 0,876 18 LOPEZ, Alonso Sterilgarda Max Racing Team 2'06,310 0,899 19 MASIA, Jaume Leopard Racing 2'06,314 0,903 MIGNO, Andrea SKY Racing Team VR46 2'06,388 0,977 21 PIZZOLI, Davide BOE Skull Rider Facile,Energy 2'06,546 1,135 22 SASAKI, Ayumu Red Bull KTM Tech3 2'06,707 1,296 23 TATAY, Carlos Reale Avintia Racing 2'06,793 1,382 24 DUPASQUIER, Jason CarXpert Pruestel GP 2'06,858 1,447 25 YAMANAKA, Ryusei Estrella Galicia 0,0 2'06,861 1,45 26 ROSSI, Riccardo BOE Skull Rider Facile,Energy 2'07,167 1,756 27 NEPA, Stefano Aspar Team 2'07,239 1,828 28 PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 2'07,319 1,908 29 KOFLER, Maximilian CIP Green Power 2'07,349 1,938 30 GEIGER, Dirk CarXpert Pruestel GP 2'08,243 2,832

Foto: Václav Duška Jr.