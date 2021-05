Moto3: Potřetí v řadě vítězí nováček Acosta

Do závodu nejslabší kubatury dnes v Jerezu z první pozice vyrážel Tatsuki Suzuki. Spolu s ním z první řady vyráželi i Jeremy Alcoba a Andrea Migno. Český jezdec Filip Salač startoval z dvanácté pozice.

Následující jezdci obdrželi pro dnešní závod penalizaci za pomalou jízdu v první kvalifikaci: Jeremy Alcoba, Lorenzo Fellon, Adrian Fernandez, Dennis Foggia, Riccardo Rossi a Ryusei Yamanaka, přičemž Alcoba a Fernandez budou mít dvojitou penalizaci tzv. „long lap penalty“ a ostatní zde zmínění budou mít jednu penalizaci „long lap“.

Po startu závodu, který byl vypsán na 22 kol, se první pozice ujal Suzuki startující z pole position. Vpředu bojovali i Migno, Rodrigo, Binder a Alcoba. Salač se po startu pohyboval kolem dvacátého místa. Hned v prvním kole skončil na zemi McPhee. Jezdec odešel po svých.

V druhém kole chvíli vedl Rodrigo, ale brzy se do čela vrátil Suzuki. V té době si také odpykávali svůj trest jezdci, kteří dostali tzv. „long lap penalty“, což míchalo pořadím, nicméně nic se neměnilo na tom, že o vedení se přetahovali především Suzuki a Rodrigo.

Osmnáct kol před koncem skončil na zemi Rodrigo, který v té době vedl. Jezdec odešel po svých, ale následně zamířil do zdravotního střediska na vyšetření. Do čela se dostal Öncü. Na druhé místo se posunul Acosta, který do Jerezu přijel jako vedoucí muž šampionátu, nicméně v kvalifikaci skončil až na třináctém místě. Kromě Öncü a Acosty byli v první pětce i Binder, Suzuki a Migno.

Čtrnáct kol před závěrem vedl Acosta, druhý byl Öncü a třetí Binder, nicméně vedoucí skupina byla jako tradičně hodně velká, takže se pořadí často měnilo. Salač se nadále pohyboval mimo bodované pozice.

v době, kdy do konce závodu zbývalo jedenáct kol, vedl Öncü, druhý jezdil Acosta a první trojku uzavíral Masiá. V boji o přední místa byli dále například i Binder, Fenati, Sasaki a Migno. Salač byl až devatenáctý. Na zemi skončil Tatsuki Suzuki, který do dnešního závodu vyrážel z pole position. Jezdec je naštěstí v pořádku.

Sedm kol před koncem měla vedoucí skupina sedm členů. Osmý Tatay již měl odstup. Vedení se ujal Fenati. Druhý byl Acosta a třetí jezdil Öncü. V první skupině dále byli i Masiá, Binder, Sasaki a Migno.

V dalším kole pak Tatay obdržel penalizaci „long lap“, protože opakovaně překračoval limity dráhy. V témže kole málem po kontaktu se soupeřem upadl Migno, ale naštěstí to ustál.

Tři kola před závěrem vedl Öncü, ale těsně za ním jela velká skupina, která se v posledních kolech opět rozrostla. Salač se stále držel mimo body.

V předposledním kole měli Öncü a Masiá na prvních dvou místech menší náskok, ale v posledním kole je soupeři dohnali. Do vedení se dostal Acosta, Masiá zůstal druhý a Öncü klesl na třetí pozici. Mimo hru rozhodně nebyli ani Fenati, Migno, Binder a další.

Těsně před cílem ovšem upadl Öncü a spolu s ním i Masiá a Binder. Pro další výhru si dojel nováček Acosta a opět navyšuje vedení v šampionátu. Druhý skončil Fenati. A na podium se navzdory penalizaci podíval i Alcoba. Do první pětky se vešli i Migno a Sasaki. Salač nakonec bodoval dvanáctým místem.

GP Španělska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čsa/Ztráta 1 Pedro ACOSTA KTM 148,2 39'22,266 2 Romano FENATI Husqvarna 148,2 0,417 3 Jeremy ALCOBA Honda 148,2 0,527 4 Andrea MIGNO Honda 148,2 0,548 5 Ayumu SASAKI KTM 148,2 0,971 6 Carlos TATAY KTM 148,2 0,997 7 Jason DUPASQUIER KTM 148,2 1,043 8 Niccolo ANTONELLI KTM 148,2 1,144 9 Xavier ARTIGAS Honda 148,2 1,383 10 Ryusei YAMANAKA KTM 148,1 1,596 11 Izan GUEVARA GASGAS 148 3,986 12 Filip SALAC Honda 148 4,389 13 Sergio GARCIA GASGAS 147,9 5,191 14 Yuki KUNII Honda 148 7,204 15 Stefano NEPA KTM 147,7 8,194 16 Kaito TOBA KTM 147,4 12,822 17 Riccardo ROSSI KTM 147,4 12,869 18 Andi Farid IZDIHAR Honda 147,4 12,99 19 Maximilian KOFLER KTM 147,2 17,318 20 Deniz ÖNCÜ KTM 147,1 18,162 21 Jaume MASIA KTM 147 19,439 22 Darryn BINDER Honda 146,7 25,337 23 Lorenzo FELLON Honda 146,2 32,323 24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 145,4 46,228 Neklasifikováni Dennis FOGGIA Honda 147,6 3 kola Tatsuki SUZUKI Honda 147,9 10 kol Gabriel RODRIGO Honda 146,9 18 kol John MCPHEE Honda 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.