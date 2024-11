Moto3: Potřinácté v letošní sezóně se raduje Alonso

Velká cena Malajsie třídy Moto3 byla vypsána na patnáct kol. Adrian Fernandez poprvé v kariéře startoval do závodu z pole position. Po startu se ale vedení ujal Ortola. Na druhé místo se zařadil Almansa. Krátce po startu upadli Joel Esteban a Riccardo Rossi. Esteban si po nehodě držel ruku. Následně zamířil do zdravotního střediska na okruhu a po závodě bylo oznámeno, že si jezdec zlomil pažní kost.

Ještě před koncem prvního kola se před Ortolu na první místo posunul Almansa. V první pětce dále byli i Fernandez, Holgado a Alonso. V druhém kole závodu ovšem nepříjemně upadl Holgado, což z hlediska boje o post vicemistra byla pro Holgada velká rána, ale naštěstí je dle posledních informací po zdravotní stránce v pořádku. Na Holgadův pád doplatil i Alonso, který se mu musel vyhýbat. Kolumbijec klesl mimo první desítku. O několik minut později zastavil Adriana Fernandeze technický problém. Španěl tedy ani nedostal šanci dobře zužitkovat svou první pole position.

Velmi rychlé tempo měl v úvodních kolech i Muňoz, ten si ale musel projet boxovou uličku. Jednalo se o trest za zavinění Farioliho pádu ve včerejším volném tréninku. Po odpykání trestu se Muňoz zařadil na poslední místo.

Deset kol před koncem vedl Kelso. Následovali Furusato a Almansa. David Alonso se po úvodním propadu poměrně rychle posunul na čtvrté místo. Do boxů zajel Piqueras a odstoupil. Pravděpodobně se jednalo o nějaký technický problém. Pro Leopard Racing to tedy nebyl úspěšný den. Oba jeho jezdci (Fernandez a Piqueras) už byli mimo hru. Krátce po Piquerasovi zamířil do boxů i Ogden, ale ten se ještě na chvíli vrátil na dráhu. Nakonec ale i on odstoupil.

Osm okruhů před cílem se vedení ujal Furusato. Kelso klesl na druhé místo. Na třetí pozici byl David Alonso. Následovali Ortola a Suzuki. Almansa, který v úvodu vedl, neudržel své počáteční tempo. Nyní jezdil Almansa na deváté pozici.

Sedm kol před koncem postihla technická závada i Suzukiho. V dnešním závodě tedy nezvykle hodně motocyklů selhalo. A bohužel i pádů bylo dost. Šest kol před koncem upadl Carraro a pak také Detwiller. Posledně zmíněný se po pádu rozjel a pokračoval. V závodě pokračovalo osmnáct jezdců.

Čtyři kola před závěrem se na první pozici posunul Alonso. Krátce poté se před Furusata posunul i Ortola, ale záhy se Furusato vrátil před Ortolu na druhé místo. Kromě Alonsa, Furusata a Ortoly byli ve vedoucí skupině i Veijer, Kelso, Yamanaka a Rueda.

Do posledního kola najel jako první Alonso, ale Furusato byl těsně za jeho zády. Ortola na vedoucí skupinu mírně ztrácel a navíc jej v posledním kole předjel Rueda, který se v závěru dostal do hodně rychlého tempa.

David Alonso vylepšil svůj dosavadní rekord v počtu vítězství. Připsal si třináctou výhru sezóny. Taiyo Furusato obsadil druhé místo. Na nejnižší stupínek podia vystoupil Jose Antonio Rueda.

Po průjezdu cílem ještě upadl Zurutuza. Jezdec si po nehodě držel zápěstí. Vítězný Alonso nakonec Zurutuzu odvezl na svém motocyklu do boxů.

Bitva o post vicemistra je před posledním závodem sezóny poměrně dost vyrovnaná. Holgado a Veijer mají shodný počet bodů.

GP Malajsie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 33'03,671 2 Taiyo Furusato Honda 0,088 3 Jose Antonio Rueda KTM 0,411 4 Ivan Ortola KTM 0,996 5 Collin Veijer Husqvarna 1,091 6 Joel Kelso KTM 1,225 7 Ryusei Yamanaka KTM 1,496 8 Stefano Nepa KTM 7,244 9 Matteo Bertelle Honda 7,346 10 Luca Lunetta Honda 10,806 11 David Almansa Honda 10,904 12 Jacob Roulstone GASGAS 16,019 13 Filippo Farioli Honda 20,545 14 Xabi Zurutuza KTM 20,793 15 Tatchakorn Buasri Honda 21,001 16 Eddie O'shea Honda 21,231 17 David Muñoz KTM 43,705 18 Noah Dettwiler KTM 45,159 Neklasifikováni Nicola Carraro KTM 22'57,350 Scott Ogden Honda 19'45,424 Tatsuki Suzuki Husqvarna 17'41,262 Angel Piqueras Honda 11'31,256 Adrian Fernandez Honda 04'29,991 Daniel Holgado GASGAS 02'18,151 Riccardo Rossi KTM Joel Esteban CFMOTO

Foto: Aspar Team