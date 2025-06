Moto3: Předčasně ukončený nizozemský závod ovládl Rueda

Aktualizace: Furusato je po nehodě v pořádku. Lunetta míří do místní nemocnice na další vyšetření. Ital má zlomenou nohu a bude muset na operaci.

Do nizozemského závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na dvacet kol, startoval jako první José Antonio Rueda. Po startu se do čela zařadil Carpe. Na druhé místo se posunul Yamanaka. Rueda naopak klesl na třetí místo. Pini se dostal do potíží hned v úvodu. Nepodařilo se mu rozjet. Musel tedy zamířit do boxů a závod tím pro něj skončil.

V druhém kole závodu vedl Rueda. Následovali Muñoz, Quiles, Perrone a Almansa. Carpe se po kontaktu s právě zmíněným Almansou propadl až na osmnácté místo. Pro Almansu neměl kontakt žádný vážnější následek. I po něm zůstal v první pětce. Piqueras se po nepovedené kvalifikaci posouval vpřed. Ve třetím kole byl osmý.

Do pátého kola najel jako první Rueda. Druhý byl Almansa. V první pětce dále bojovali i Quiles, Muñoz a Perrone. Piqueras a Furusato kolidovali a přišli o pozice. Piqueras klesl na čtrnácté místo a Furusato na patnácté.

V sedmém kole bylo oznámeno, že Leonardo Abruzzo dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem, protože si zkrátil poslední šikanu. Jezdec, který nahrazuje zraněného Pereze, ovšem záhy po oznámení trestu upadl. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

I v polovině závodu byla vedoucí skupina obrovská, což je pro třídu Moto3 poměrně typické. Prvních sedmnáct jezdců mělo mezi sebou jen minimální rozestupy. Aktuálně vedl nováček Quiles. Za ním byli seřazení Yamanaka, Rueda, Fernandez, Almansa, Perrone a další.

Ve třináctém kole vedl Quiles. Na druhé místo se probojoval Lunetta. První pětku doplňovali Muñoz, Almansa a Yamanaka. Na zemi společně skončili Buchanan a Carraro. Oba jezdci naštěstí odešli po svých a něco spolu prodiskutovávali. Incident bude vyšetřen po závodě.

V patnáctém okruhu se do čela na chvíli dostal Almansa, ale záhy jej znovu předjel Quiles. Ve vedoucí skupině zůstávalo patnáct jezdců. Do bitvy o podium se vrátil Carpe, který se v úvodu závodu dost propadl po kontaktu s Almansou.

O kolo později společně upadli Buasri a O'Shea, kteří ovšem nebojovali na nejvyšších pozicích. Pád to byl poměrně nepříjemný. Incident byl vyšetřován, ale žádný trest nakonec nebyl udělen. Oba jezdci museli po nehodě zamířit do zdravotního střediska na kontrolu.

Tři okruhy před koncem vedl Carpe, jenž se v úvodu propadl až na osmnácté místo. Na předních pozicích s ním bojovali i Rueda, Muñoz, Perrone a Furusato. Na zemi skončil Quiles. Španělský mladík je naštěstí po nehodě v pořádku. Dokonce se i znovu rozjel, ale bylo jisté, že další výhru dnes určitě nepřidá.

V předposledním kole bylo oznámeno, že Foggia dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem, protože pravidelně překračoval limity dráhy. V tomto kole navíc došlo k poměrně nepříjemné hromadné nehodě. Lunetta narazil do zadního kola jednoho ze svých soupeřů a upadl. Furusato bohužel nemohl zabránit nárazu do padajícího jezdce a sám také skončil na zemi. Do kolize se přidal ještě Fernandez, pro nějž tato situace také skončila pádem. Další dva jezdci museli vyjet mimo dráhu. Furusato odešel po svých, ale trochu pokulhával. Lunetta byl po nehodě odnesen na nosítkách, ale měl by být při vědomí. Lunetta i Furusato museli po nehodě do zdravotního střediska na okruhu. Fernandez by měl být v pořádku.

Závod nakonec musel být předčasně zastaven. Výsledky se počítají z konce devatenáctého kola. Pro výhru si dojel José Antonio Rueda a upevnil si tak vedení v šampionátu. Druhé místo obsadil David Muñoz. Valentin Perrone skončil třetí. Pro mladého Argentince to je první podium kariéry. První pětku doplnili Carpe a Piqueras. Quilesovi se vyplatilo, že se po pádu rozjel, protože si nakonec připsal bod za patnácté místo. V cíli bylo klasifikováno jen sedmnáct závodníků.

GP Nizozemska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jose Antonio Rueda KTM 32'12,319 2 David Muñoz KTM 0,144 3 Valentin Perrone KTM 0,245 4 Alvaro Carpe KTM 1,087 5 Angel Piqueras KTM 1,296 6 David Almansa Honda 2,083 7 Scott Ogden KTM 2,234 8 Dennis Foggia KTM 5,034 9 Joel Kelso KTM 5,755 10 Marcos Uriarte KTM 6,318 11 Ryusei Yamanaka KTM 7,002 12 Jacob Roulstone KTM 8,555 13 Stefano Nepa Honda 12,395 14 Riccardo Rossi Honda 12,675 15 Maximo Quiles KTM 24,394 16 Noah Dettwiler KTM 25,294 17 Jakob Rosenthaler KTM 31,492 Neklasifikováni Adrian Fernandez Honda 30'31,865 Luca Lunetta Honda 30'31,823 Taiyo Furusato Honda 30'31,560 Tatchakorn Buasri Honda 25'37,351 Eddie O'shea Honda 25'37,234 Nicola Carraro Honda 20'24,560 Cormac Buchanan KTM 20'24,305 Leonardo Abruzzo Honda 10'22,038 Guido Pini KTM

Zdroj: motogp.com, foto: Ajo Motorsport