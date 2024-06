Moto3: Přerušený italský závod ovládl Alonso

Italský závod nejslabší kubatury byl vypsán na 17 kol. Jako první se do něj vydával David Alonso a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Na druhé místo se zařadil Ivan Ortola. Následovali Furusato a Veijer. Filippo Farioli a Joel Esteban si v dnešním závodě museli odpykat trest v podobě dvou dlouhých kol. Jednalo se o trest za nebezpečně pomalou jízdu.

V druhém kole závodu pokračoval na první pozici Alonso. Ortola se držel těsně za ním. Furusato s Veijerem měli v této chvíli mírnou ztrátu, ale rychle se jim podařilo vedoucí dvojici opět dostihnout.

Patnáct kol před koncem upadli Farioli a Zurutuza. Pád to byl ošklivý. Nejprve upadl Zurutuza. Farioli už se nedokázal padajícímu jezdci vyhnout a najel na něj. Závod musel být zastaven. Dle prvních informací jsou jezdci při vědomí. Farioli dokonce nastoupil na opakovaný start. Zurutuza byl sanitkou převezen do zdravotního střediska na okruhu. Později bylo oznámeno, že jezdec má zraněná záda a podstupuje další vyšetření.

Na opakovaném startu se jezdci seřadili dle pořadí ve třetím kole před přerušením. Závod byl zkrácen na jedenáct kol. Restartu se málem nezúčastnil Collin Veijer, jehož stroj se při výjezdu z boxů zastavil. Jezdci se ale nakonec podařilo stroj včas rozchodit. Z boxové uličky tedy nakonec vyjel v časovém limitu.

Po opakovaném startu se opět do čela dostal Alonso. Na druhé místo se znovu zařadil Ortola. Hned v první zatáčce společně upadli Rueda a Nepa. Nejprve došlo ke kontaktu mezi Holgadem a Ruedou, načež Rueda upadl a vzal s sebou i Nepu. Rueda se po nehodě ještě rozjel. O něco málo později skončil na zemi také Suzuki. I on je naštěstí v pořádku.

V druhém kole se vedení ujal Veijer. Na druhé místo se posunul Furusato. Alonso rychle klesl na čtvrté místo, ale záhy se mu podařilo získat jednu pozici zpět. A o další kolo později už byl Alonso zpátky na první pozici.

Holgado dostal trest v podobě dvojitého dlouhého kola. Jednalo se o trest za zavinění pádu Ruedy a Nepy, k němuž došlo krátce po restartu.

Sedm kol před koncem došlo opět ke změně na první pozici. Po průjezdu rovinkou se do čela dostal Veijer. Furusato postoupil na druhé místo. Alonso klesl na třetí příčku. První pětku doplňovali Ortola a Muňoz. Holgado se po odpykání trestu propadl na sedmnácté místo.

Veijer se ovšem v čele dlouho neohřál. O další kolo později už opět vedl Alonso. Ani tentokrát se Alonsovi nepodařilo vybudovat si v čele tak velký náskok, aby o něj na dlouhé rovince nepřišel. Právě na dlouhé rovince totiž vlivem slipstreamu docházelo téměř v každém kole k velkým změnám na předních příčkách.

Čtyři kola před závěrem měla vedoucí skupina šest členů. Byli v ní Alonso, Yamanaka, Furusato, Ortola, Muňoz a Veijer. Sedmý Fernandez už byl hodně daleko za čelní skupinou.

V dalším průběhu závodu si vedoucí Alonso budoval náskok v čele. V předposledním kole vedl před Veijerem zhruba o šest desetin. Veijer byl v tuto chvíli hodně rychlý, měl o něco vyšší tempo než aktuálně vedoucí Alonso.

Do posledního kola najel Alonso s náskokem necelých čtyř desetin před Veijerem. Těsně před koncem upadl Ortola, který jezdil na třetí pozici, nicméně sedmý jezdec v pořadí měl natolik velkou ztrátu, že Ortola ještě stačil zvednout svůj stroj a dopravit se do cíle na sedmé pozici.

Alonsa nakonec nikdo nepřekonal ani v závodě. Kolumbijec se tedy raduje ze své páté výhry v letošním roce. Veijer skončil druhý. Yamanaka vystoupil na třetí stupínek podia. První pětku doplnili Furusato a Muňoz. Holgado si navzdory penalizaci dojel pro dva body.

GP Itálie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 21'17,796 2 Collin Veijer Husqvarna 0,142 3 Ryusei Yamanaka KTM 1,253 4 Taiyo Furusato Honda 1,7 5 David Muñoz KTM 5,399 6 Ivan Ortola KTM 12,556 7 Luca Lunetta Honda 13,839 8 Adrian Fernandez Honda 13,971 9 Jacob Roulstone GASGAS 14,099 10 Matteo Bertelle Honda 14,106 11 Angel Piqueras Honda 14,299 12 Joel Kelso KTM 14,335 13 Riccardo Rossi KTM 16,899 14 Daniel Holgado GASGAS 22,031 15 Jose Antonio Rueda KTM 22,091 16 Nicola Carraro KTM 22,122 17 Scott Ogden Honda 22,205 18 Joel Esteban CFMOTO 22,259 19 Filippo Farioli Honda 25,656 20 Noah Dettwiler KTM 25,857 21 David Almansa Honda 33,633 22 Tatchakorn Buasri Honda 37,688 23 Joshua Whatley Honda 53,01 Neklasifikováni Tatsuki Suzuki Husqvarna Stefano Nepa KTM Nenastoupil Xabi Zurutuza KTM

Foto: Aspar Team