Moto3: Pro pole position si dnes v Austinu dojel Masia

Pro pole position si dnes díky času 2:16,250 dojel Jaume Masiá. Ayumu Sasaki, který startoval z pole position v Portugalsku a Argentině, se tentokrát musel smířit s druhým místem. Na vítěze kvalifikace dnes ztratil 0,101 s. První řadu doplní Ivan Ortola.

Na čtvrté místo se kvalifikoval Diogo Moreira, který v předchozích dvou závodech letošního ročníku pokaždé vystoupil na podium. Z druhé řady zítra vyrazí i Daniel Holgado, jenž to dnes měl v kvalifikaci s pádem. Stefano Nepa se do závodu vydá ze šesté pozice.

Sedmou příčku obsadil Ryusei Yamanaka. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Bertelle a Artigas. Elitní desítku uzavírá vítěz argentinského závodu – Tatsuki Suzuki.

David Muňoz měl v úvodu nepříjemný pád a po nehodě to vypadalo, že jej bolí rameno. Nakonec tedy musel do zdravotního střediska na prohlídku. Na zemi skončili i Kaito Toba a Deniz Öncü. Riccarda Rossiho postihl technický problém, takže si musel se svým strojem zaběhnout do boxu.

Závod třídy Moto3 startuje v neděli v 18:00 našeho času.

GP Amerik - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 5JaumeMasia Honda 236,8 02'16,2500 0 2 71AyumuSasaki Husqvarna 230,2 02'16,3510 0,101 3 48IvanOrtola KTM 231,7 02'16,5560 0,306 4 10DiogoMoreira KTM 226,4 02'16,8660 0,616 5 96DanielHolgado KTM 226,8 02'16,9120 0,662 6 82StefanoNepa KTM 228,8 02'17,0160 0,766 7 6RyuseiYamanaka GASGAS 226,8 02'17,3300 1,08 8 18MatteoBertelle Honda 231,2 02'17,3480 1,098 9 43XavierArtigas CFMOTO 233,7 02'17,3720 1,122 10 24TatsukiSuzuki Honda 233,7 02'17,4070 1,157 11 99Jose AntonioRueda KTM 229,7 02'17,6830 1,433 12 38DavidSalvador KTM 231,7 02'17,7080 1,458 13 55RomanoFenati Honda 226,8 02'17,7520 1,502 14 53DenizÖncü KTM 226,8 02'17,9980 1,748 15 27KaitoToba Honda 228,3 02'18,0010 1,751 63SyarifuddinAzman KTM 0 0 54RiccardoRossi Honda 0 0 44DavidMuñoz KTM 0 0

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 5JaumeMasia Honda 2 71AyumuSasaki Husqvarna 3 48IvanOrtola KTM 4 10DiogoMoreira KTM 5 96DanielHolgado KTM 6 82StefanoNepa KTM 7 6RyuseiYamanaka GASGAS 8 18MatteoBertelle Honda 9 43XavierArtigas CFMOTO 10 24TatsukiSuzuki Honda 11 99Jose AntonioRueda KTM 12 38DavidSalvador KTM 13 55RomanoFenati Honda 14 53DenizÖncü KTM 15 27KaitoToba Honda 16 63SyarifuddinAzman KTM 17 54RiccardoRossi Honda 18 44DavidMuñoz KTM 19 72TaiyoFurusato Honda 20 7FilippoFarioli KTM 21 95CollinVeijer Husqvarna 22 80DavidAlonso GASGAS 23 19ScottOgden Honda 24 16AndreaMigno KTM 25 64MarioSuryo Aji Honda 26 22AnaCarrasco KTM 27 70JoshuaWhatley Honda 28 92DavidAlmansa CFMOTO

Foto: Leopard Racing