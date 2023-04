Moto3: Pro pole position si dnes v Jerezu dojel Öncü

Turecký jezdec Deniz Öncü zajel nejlepší čas prvního a třetího španělského tréninku a nakonec se stal i nejrychlejším mužem kvalifikace. Do zítřejšího závodu se tedy vydá z pole position. Z druhého místa vystartuje Ivan Ortola, který si před dvěma týdny v Texasu vyjel svou první výhru kariéry. Na třetí místo se dnes kvalifikoval David Muňoz, nicméně v závěru kvalifikace měl mladý Španěl hodně těžký pád. Po nehodě byl na nosítkách odnesen do sanitky. Pravděpodobně se jedná o nějaké poranění nohy. Není tedy jisté, zda bude jezdec schopen nastoupit do závodu.

Romano Fenati, který stejně jako výše zmíněný Ivan Ortola úspěšně prošel první kvalifikací, si zajistil čtvrté startovní místo. Do druhé řady se dále kvalifikovali také Jaume Masiá a Ryusei Yamanaka.

Jako sedmý se do závodu pustí Daniel Holgado. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Ayumu Sasaki a Xavier Artigas. Desítku uzavírá Jose Antonio Rueda.

Španělský závod nejslabší kubatury startuje v neděli ve 12:00.

GP Španělska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 53DenizÖncü KTM 212,1 01'45,6680 0 2 48IvanOrtola KTM 214,2 01'45,7830 0,115 3 44DavidMuñoz KTM 216 01'45,9650 0,297 4 55RomanoFenati Honda 208,4 01'45,9840 0,316 5 5JaumeMasia Honda 210,9 01'46,0480 0,38 6 6RyuseiYamanaka GASGAS 212,5 01'46,1980 0,53 7 96DanielHolgado KTM 215,5 01'46,2450 0,577 8 71AyumuSasaki Husqvarna 215,1 01'46,2610 0,593 9 43XavierArtigas CFMOTO 213,8 01'46,3230 0,655 10 99Jose AntonioRueda KTM 211,3 01'46,3690 0,701 11 19ScottOgden Honda 210,9 01'46,3800 0,712 12 66JoelKelso CFMOTO 213 01'46,4060 0,738 13 27KaitoToba Honda 210,1 01'46,4490 0,781 14 10DiogoMoreira KTM 214,7 01'46,5640 0,896 15 16AndreaMigno KTM 212,1 01'46,6540 0,986 16 24TatsukiSuzuki Honda 210,9 01'46,6610 0,993 17 80DavidAlonso GASGAS 214,7 01'46,7440 1,076 18 18MatteoBertelle Honda 212,5 01'46,7660 1,098

Postavení na roštu

Foto: Ajo.fi