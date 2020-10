Moto3: Pro pole position si ve Francii dojel Masiá

Pro pole position si dnes ve Francii dojel Jaume Masiá. Pro Španěla to je celkově druhá pole position kariéry. Tu první získal loni v Argentině. Spolu s jezdcem týmu Leopard Racing se zítra do první řady postaví i Albert Arenas a John McPhee.

Na čtvrté místo se kvalifikoval Sergio Garcia. Pátý nejlepší čas dnešní kvalifikace zaznamenal Gabriel Rodrigo. Druhou řadu uzavírá Tony Arbolino.

Ayumu Sasaki si zajistil start ze sedmé pozice. Romano Fenati vystartuje jako osmý. Raul Fernandez vyrazí z deváté pozice.

Elitní desítku v kvalifikaci uzavřel Celestino Vietti. Spolu s ním budou zítra ve čtvrté řadě stát Dennis Foggia a Darryn Binder.

Pro vedoucího muže šampionátu dnešní kvalifikace nedopadla příliš dobře. Ai Ogura upadl, naštěstí tedy zůstal v pořádku, ale nezajel žádný čas, takže vyrazí až ze šestnácté pozice.

O hodně dramatický moment se dnes postarali Ryusei Yamanaka a Andrea Migno. Yamanaka upadl a následně přes jeho stroj přelétl Migno. Jezdci naštěstí dokázali odejít po svých.

Po pátečních trénincích to v případě Filipa Salače vypadalo hodně slibně, když český jezdec zajel nejlepší čas dne, ale dnes už na to nedokázal navázat. Salač nakonec ani nepostoupil do druhé kvalifikace. V první kvalifikaci skončil až jako sedmý, což znamená start z jednadvacáté pozice.

Závod třídy Moto3 startuje v neděli v 11:20.

GP Francie - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Jaume MASIA Honda 222,5 1'41,399 2 Albert ARENAS KTM 217,2 1'41,419 0,02 3 John MCPHEE Honda 215,8 1'41,846 0,447 4 Sergio GARCIA Honda 217,2 1'41,920 0,521 5 Gabriel RODRIGO Honda 213,9 1'41,947 0,548 6 Tony ARBOLINO Honda 217,2 1'41,962 0,563 7 Ayumu SASAKI KTM 216,3 1'41,982 0,583 8 Romano FENATI Husqvarna 215,3 1'42,232 0,833 9 Raul FERNANDEZ KTM 214,4 1'42,349 0,95 10 Celestino VIETTI KTM 216,3 1'42,363 0,964 11 Dennis FOGGIA Honda 221,1 1'42,383 0,984 12 Darryn BINDER KTM 215,8 1'42,539 1,14 13 Andrea MIGNO KTM 216,7 1'42,544 1,145 14 Stefano NEPA KTM 219,1 1'42,597 1,198 15 Carlos TATAY KTM 219,6 1'43,112 1,713 Ryusei YAMANAKA Honda Kaito TOBA KTM Ai OGURA Honda

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Jaume MASIA Honda 2 Albert ARENAS KTM 3 John MCPHEE Honda 4 Sergio GARCIA Honda 5 Gabriel RODRIGO Honda 6 Tony ARBOLINO Honda 7 Ayumu SASAKI KTM 8 Romano FENATI Husqvarna 9 Raul FERNANDEZ KTM 10 Celestino VIETTI KTM 11 Dennis FOGGIA Honda 12 Darryn BINDER KTM 13 Andrea MIGNO KTM 14 Stefano NEPA KTM 15 Carlos TATAY KTM 16 Ai OGURA Honda 17 Kaito TOBA KTM 18 Ryusei YAMANAKA Honda 19 Niccolo ANTONELLI Honda 20 Tatsuki SUZUKI Honda 21 Filip SALAC Honda 22 Davide PIZZOLI KTM 23 Alonso LOPEZ Husqvarna 24 Yuki KUNII Honda 25 Jeremy ALCOBA Honda 26 Riccardo ROSSI KTM 27 Deniz ÖNCÜ KTM 28 Khairul Idham PAWI Honda 29 Jason DUPASQUIER KTM 30 Maximilian KOFLER KTM 31 Barry BALTUS KTM

Foto: Václav Duška Jr.