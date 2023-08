Moto3: Pro pole position si ve Velké Británii dojel Masia

Kvalifikace třídy Moto3 na GP Velké Británie se stejně jako celý dopolední program také jela na mokrém povrchu. Hned v úvodu měl problém vítěz první kvalifikace – Xavier Artigas, který musel svůj stroj odtlačit do boxů na opravu.

Pro pole position si nakonec dojel Jaume Masia. Domácí jezdec Scott Ogden vystartuje do závodu z druhé pozice. Brit byl v závěru kvalifikace hodně nešťastný, protože mu smazali jeho velmi rychlé kolo, které by mu stačilo na pole position. Aktuálně vedoucí muž šampionátu – Daniel Holgado měl krátce před koncem rozjeté rychlé kolo, s nímž se v té době teoreticky mohl dostat do čela, nicméně jezdec své snahy ukončil pádem. Naštěstí odešel po svých a do závodu se vydá ze třetího místa.

Na čtvrté místo se kvalifikoval Ital Riccardo Rossi. Společnost mu v druhé řadě budou dělat Joel Kelso a Ayumu Sasaki. Třetí řadu otevře Ivan Ortola, který včera oslavil devatenácté narozeniny. Po jeho boku budou zítra na startu stát Deniz Öncü a Tatsuki Suzuki.

Britský závod nejslabší kubatury odstartuje v neděli ve 12:15 našeho času.

GP Velké Británie - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jaume Masia Honda 2'25,072 2 Scott Ogden Honda 2'25,435 0,363 3 Daniel Holgado KTM 2'25,607 0,535 4 Riccardo Rossi Honda 2'25,676 0,604 5 Joel Kelso CFMOTO 2'25,707 0,635 6 Ayumu Sasaki Husqvarna 2'25,890 0,818 7 Ivan Ortolá KTM 2'25,983 0,911 8 Deniz öncü KTM 2'26,185 1,113 9 Tatsuki Suzuki Honda 2'26,234 1,162 10 Stefano Nepa KTM 2'26,255 1,183 11 Xavier Artigas CFMOTO 2'26,452 1,38 12 Filippo Farioli KTM 2'26,651 1,579 13 Kaito Toba Honda 2'26,826 1,754 14 Romano Fenati Honda 2'26,966 1,894 15 Matteo Bertelle Honda 2'27,251 2,179 16 José Antonio Rueda KTM 2'27,258 2,186 17 Diogo Moreira KTM 2'27,514 2,442 18 Taiyo Furusato Honda 2'27,527 2,455

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Jaume Masia Honda 2 Scott Ogden Honda 3 Daniel Holgado KTM 4 Riccardo Rossi Honda 5 Joel Kelso CFMOTO 6 Ayumu Sasaki Husqvarna 7 Ivan Ortolá KTM 8 Deniz öncü KTM 9 Tatsuki Suzuki Honda 10 Stefano Nepa KTM 11 Xavier Artigas CFMOTO 12 Filippo Farioli KTM 13 Kaito Toba Honda 14 Romano Fenati Honda 15 Matteo Bertelle Honda 16 José Antonio Rueda KTM 17 Diogo Moreira KTM 18 Taiyo Furusato Honda 19 Ryusei Yamanaka GASGAS 20 Mario Aji Honda 21 David Salvador KTM 22 Syarifuddin Azman KTM 23 Collin Veijer Husqvarna 24 Joshua Whatley Honda 25 Lorenzo Fellon KTM 26 Ana Carrasco KTM 27 David Muñoz KTM 28 David Alonso GASGAS

Foto: Leopard Racing