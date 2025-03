Moto3: Pro první výhru letošního roku si dojel Rueda

Jose Antonio Rueda si s komfortním náskokem dojel pro výhru v Thajsku. Z druhého místa se raduje nováček Alvaro Carpe. Na podium se podíval i Adrian Fernandez. Podium tedy bylo kompletně španělské. Do cíle dojelo jen patnáct jezdců.

Do thajského závodu Moto3, který byl vypsán na devatenáct kol, startoval z první pozice Matteo Bertelle. Spolu s ním z první řady vyráželi i Stefano Nepa a José Antonio Rueda. A byl to právě Rueda, kdo se po startu ujal vedení. Bertelle klesl na druhé místo a Nepa na třetí. Ještě před koncem prvního kola se ovšem před Nepu posunul nováček Carpe.

Krátce po začátku závodu skončili na zemi Buchanan a O'Shea. Incident byl vyšetřován, ale žádný trest nakonec udělen nebyl.

Ve třetím kole závodu stále vedl Rueda. Na druhé místo se posunul Muňoz a na třetí Yamanaka. Bertelle, který vyrážel z pole position, se propadl na místo čtvrté. Za Italem následoval jeho krajan Lunetta. Nepa klesl na osmé místo. Vpřed se naopak posouval Foggia, jenž se vrací z prostřední kubatury. V tuto chvíli už byl Foggia sedmý.

Ani v šestém kole se nic neměnilo na vedoucí pozici, kde zůstával Rueda. Bertelle bojoval s Muňozem o druhé místo. Čtvrtý byl Lunetta a pátý Yamanaka. Nepa, který stejně jako Bertelle a Rueda vyrážel z první řady, v tuto chvíli bojoval na hranici první a druhé desítky.

Třináct kol před koncem upadl Buasri a s ním také Perrone. Oba jsou naštěstí v pořádku. O kolo později skončil na zemi i Furusato. Na čele mezitím na malou chvíli došlo ke změně. Na vedoucí pozici se posunul Lunetta. Rueda se ovšem brzy vrátil zpět na první místo. O něco málo později pak Lunetta při boji s Muňozem vyjel do kačírku, čímž přišel o hodně pozic. Klesl až na dvacáté místo. Incident mezi Lunettou a Muňozem byl vyšetřován. Muňoz následně za tento incident dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem.

Pádům bohužel nebyl konec. Před polovinou závodu upadl i Yamanaka. Na čele zůstával Rueda. Následovali Muňoz, Fernandez, Nepa a Carraro. Posledně zmíněný si ovšem páté místo dlouho neužil, protože záhy upadl. Ze závodu odstoupil i Pini, nicméně tam se nejednalo o pád, ale pravděpodobně o technický problém.

Muňoz si nakonec své dlouhé kolo neobjel, protože i on skončil na zemi. Rueda tím pádem zůstal v čele osamocen. Mladý Španěl měl v době, kdy do konce závodu zbývalo pět kol, náskok přes dvě sekundy. O druhé místo v tomto okamžiku bojovalo sedm jezdců. Konkrétně to byli Carpe, Fernandez, Nepa, Piqueras, Foggia, Kelso a Ogden. Při těchto bojích bohužel došlo k další nehodě. Na zemi společně skončili Kelso a Piqueras. Foggia se jim naštěstí těsně dokázal vyhnout. Incident bude vyšetřen po závodě.

Dvě kola před závěrem vedl Rueda už o 6,7 sekundy. Druhý byl Fernandez a třetí pozici držel nováček Carpe. V boji o podium byl i Nepa. Ogden a Bertelle už měli na trojici bojující o druhé místo ztrátu přes dvě sekundy.

Ruedu už v závěru nikdo neohrozil. Španěl si dojel pro první výhru letošního roku. Druhé místo slaví nováček Alvaro Carpe, jenž je zároveň Ruedovým týmovým kolegou. Na nejnižší stupínek podia se podíval Adrian Fernandez. První pětku zkompletovali Nepa a Bertelle. Ogden těsně před koncem upadl. Lunetta si navzdory incidentu s Muňozem a následku výletu do kačírku nakonec dojel pro body za desáté místo. Do cíle dnes dojelo pouze patnáct jezdců. Všichni, kteří závod dokončili, tím pádem i bodovali.

GP Thajska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jose Antonio Rueda KTM 32'14,402 2 Alvaro Carpe KTM 7,276 3 Adrian Fernandez Honda 7,341 4 Stefano Nepa Honda 7,59 5 Matteo Bertelle KTM 10,242 6 Dennis Foggia KTM 11,644 7 David Almansa Honda 12,068 8 Riccardo Rossi Honda 13,138 9 Joel Esteban KTM 21,956 10 Luca Lunetta Honda 22,031 11 Ruche Moodley KTM 22,158 12 Angel Piqueras KTM 29,798 13 Marcos Uriarte Honda 30,044 14 Adrian Cruces KTM 29,93 15 Cormac Buchanan KTM 57,228 Neklasifikováni Jakob Rosenthaler KTM 31'00,568 Scott Ogden KTM 30'41,668 Joel Kelso KTM 23'48,635 David Muñoz KTM 20'22,298 Nicola Carraro Honda 17'05,277 Ryusei Yamanaka KTM 15'17,195 Guido Pini KTM 13'59,725 Taiyo Furusato Honda 11'53,971 Tatchakorn Buasri Honda 10'15,195 Valentin Perrone KTM 10'15,055 Eddie O'shea Honda

Foto: Ajo.fi