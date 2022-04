Moto3: Pro výhru v Texasu si nakonec dojel Masiá

Jako poslední dnes svůj závod odjeli jezdci nejslabší kubatury. Z první pozice do sedmnáctikolového závodu třídy Moto3 startoval Andrea Migno a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení, nicméně dlouho tam nevydržel, brzy jej vystřídal Öncü. Pak se na chvíli ukázal v čele Moreira. Öncü a Moreira se v jednu chvíli dokonce srazili, ale naštěstí to ustáli. Guevara dostal penalizaci v podobě dvou průjezdů dlouhým kolem, protože ulil start.

S penalizací do dnešního závodu vyrážel Bartolini. Musel startovat z konce pole a následně jej ještě čekal průjezd dlouhým kolem. Jednalo se o trest za pomalou jízdu v závodní stopě, čehož se jezdec včera dopustil.

Patnáct kol před koncem vedl nováček Moreira. Následovali Öncü, Artigas a Holgado. Migno, který startoval z pole position, byl v tuto chvíli až pátý. V dalším průběhu závodu se pak o přední pozice přetahovali především Artigas, Öncü a Moreira, ale ani další jezdci nijak výrazně neztráceli.

Dvanáct kol před koncem upadl Sergio Garcia. Jezdec se po nehodě dokonce ještě zkusil rozjet. A krátce po něm skončil na zemi také Daniel Holgado, který se zase rychle vrátil zpátky do závodu.

Deset okruhů před cílem už bylo pořadí na čele zase jiné. Vedl Masiá, druhý byl Sasaki a třetí Öncü. Mimo provizorní podium klesl Moreira, který byl nyní čtvrtý. První pětku uzavíral Artigas.

Sedm kol před šachovnicí spolu o vedení bojovali Masia a Foggia, přičemž alespoň pro tuto chvíli byl úspěšnější Foggia. Ve vedoucí skupině bylo sedm jezdců a pořadí se měnilo hodně často. Osmý Suzuki už na vedoucí skupinu ztrácel přes tři vteřiny.

Čtyři kola před cílem vedl Masia. Druhý byl Migno a třetí Sasaki. Öncü, který se dnes několikrát objevil v čele, v tuto chvíli uzavíral sedmičlennou vedoucí skupinu. Na zemi skončil Bartolini, který ovšem nebyl součástí vedoucí skupiny.

Do předposledního kola najel jako první Migno, ale následně jej překonal Masiá. Na třetí místo se dostal Foggia, nicméně záhy jej předjeli Sasaki a Öncü. Ani Masia se v čele dlouho neohřál, Migno se brzy vrátil zpět.

Těsně před koncem skončil závod pro Moreiru, který upadl. Jezdec odešel po svých. V boji o podium tím pádem zůstalo jen šest jezdců.

Pro výhru si dojel Masiá. Druhý skončil Foggia a jako třetí do cíle dorazil Migno. První pětku doplnili Sasaki a Öncü. V úplném závěru pak společně na zemi ještě skončili Holgado a Toba.

Další závod se jede za dva týdny v Portugalsku.

GP Amerik - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 5JaumeMasia KTM 144,2 38'58,2860 2 7DennisFoggia Honda 144,2 0,172 3 16AndreaMigno Honda 144,2 0,394 4 71AyumuSasaki Husqvarna 144,2 0,49 5 53DenizÖncü KTM 144,2 1,113 6 43XavierArtigas CFMoto 144,1 1,576 7 28IzanGuevara GasGas 144,1 2,887 8 99CarlosTatay CFMoto 143,7 8,208 9 54RiccardoRossi Honda 143,7 8,37 10 24TatsukiSuzuki Honda 143,7 8,478 11 48IvanOrtola KTM 143,6 10,084 12 19ScottOgden Honda 143,6 10,272 13 82StefanoNepa KTM 143,6 10,424 14 31AdrianFernandez KTM 143,1 17,967 15 20LorenzoFellon Honda 143,1 18,088 16 72TaiyoFurusato Honda 143 20,563 17 6RyuseiYamanaka KTM 142,9 21,433 18 66JoelKelso KTM 142,9 21,959 19 23EliaBartolini KTM 142,5 29,099 20 87GerardRiu Male KTM 142,2 34,336 21 64MarioAji Honda 142,2 34,295 22 DavidSalvador 141,9 39,396 23 22AnaCarrasco KTM 140,6 60,909 Neklasifikováni 10DiogoMoreira KTM 144,2 15 kol 96DanielHolgado KTM 143,2 16 kol 11SergioGarcia GasGas 139,4 12 kol 18MatteoBertelle KTM 143,2 15 kol 70JoshuaWhatley Honda 138,9 5 kol 27KaitoToba KTM 143,2 16 kol

Foto: Václav Duška Jr.