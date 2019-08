Moto3: První letošní výhru si dnes v Rakousku zajistil Fenati

V kvalifikaci na rakouský závod třídy Moto3 byl sice nejrychlejší Romano Fenati, ale výsledný startovní rošt byl velmi ovlivněn penalizacemi, takže nakonec z prvního místa startoval John McPhee.

V noci na dnešek a pak i dnes ráno v Rakousku pršelo. Před startem závodu třídy Moto3 už byla na okruhu suchá stopa, ale jinak ještě zůstávalo dost mokrých míst, takže předjíždění bylo složité.

Po startu se vedení ujal Fenati. Na druhé místo se zařadil Arbolino, ale následně Fenati chyboval a propadl se na třetí místo. Abolino se ujal vedení. Druhé místo převzal McPhee. Netrvalo dlouho a Fenati se začal snažit útočit na Johna McPhee. O něco později se Fenati dokázal dostat na druhé místo. Ve vedení pokračoval Arbolino. První trojice si relativně rychle vybudovala náskok. V době, kdy do konce zbývalo 21 kol, měli první tři náskok už více než 2 vteřiny před Dalla Portou, který jezdil třetí. Vzhledem k podmínkám na dráze bylo pole roztrhanější než obyčejně v Moto3 bývá.

Devatenáct kol před koncem se do vedení vrátil Fenati. Arbolino klesl na druhé místo. McPhee byl třetí. Na zemi skončil Tatsuki Suzuki. Jezdec je v pořádku.

Arbolino se nechtěl smířit s druhou pozicí a o něco později se znovu dostal před Fenatiho. Tím ovšem boj mezi týmovými kolegy nekončil. Pozice si pak ještě prohodili několikrát. V čele se stále držela tříčlenná skupina. Další jezdci měli relativně velkou ztrátu.

Raul Fernandez upadl v době, kdy do konce zbývalo 16 kol. Jezdec je v pořádku.

Za vedoucí trojicí bojovalo pět jezdců o čtvrté místo. Byli to Dalla Porta, Vietti, Masia, Ramirez a Yourchenko. Canet, který do Rakouska přijel jako vedoucí muž šampionátu, byl třináct kol před koncem devátý.

Fenati v této fázi zabral a podařilo se mu poodjet. McPhee se dostal před Arbolina na druhé místo.

Salač dostal penalizaci tzv. „long lap“. Musel tedy projet delším místem na dráze, čímž přišel o čas i o pozice. Kornfeil se pohyboval na hranici první a druhé desítky.

Can Oncu upadl, rozjel se a následně opět upadl. Tentokrát už musel odstoupit, ale je v pořádku.

Fenati navyšoval vedení i v dalším průběhu závodu. Jeho týmový kolega Arbolino se dokázal vrátit na druhé místo. Skupině bojující o čtvrté místo už před nějakou dobou přestal stačit Yurchenko a výrazně ztrácel, až jej nakonec devět kol před koncem předjel Kornfeil.

Na první pozici se nic neměnilo ani později, ale na druhé místo se znovu dostal McPhee. Arbolino chyboval a ztratil kontakt s britským jezdcem, ale následně se mu opět dokázal přiblížit. Šest kol před koncem se Arbolino zase vrátil na druhé místo.

V době, kdy do konce zbývala čtyři kola, vedl Fenati už skoro o dvě vteřiny před Arbolinem. McPhee byl třetí. V první pětce byli i Vietti a Masiá. Dva posledně jmenovaní se přibližovali provizornímu podiu, ale v těsném kontaktu (zatím) nebyli, ztráceli zhruba vteřinu.

V předposledním kole se Masiá dostal před Viettiho na čtvrté místo, s tím, že oba už nyní byli v přímém boji o podium. Masiá ovšem upadl. Po nehodě si jezdec prohlížel ruku, ale naštěstí zůstal v pořádku.Šance na podium VŠAK už byla pryč. Vietti dokázal předjet Johna McPhee a snažil se útočit i na Arbolina. Fenati měl v čele relativně komfortní náskok.

Pro výhru si nakonec dojel Romano Fenati. Mezi jezdci na druhém až čtvrtém místě to bylo hodně těsné. Vypadalo to, že ani sami nevěděli, kdo kolikátý dojel. Vietti se radoval, protože myslel, že dojel na podiu, ale nakonec to bylo jinak. Druhý skončil Tony Arbolino. Třetí dojel McPhee. Celestino Vietti se nakonec musel smířit se čtvrtou pozicí a na záběrech z boxů pak bylo vidět, že je jezdec hodně zklamán.

Jako pátý do cíle dorazil Ramirez, následovali Dalla Porta a Yurchenko. Jakub Kornfeil dokončil závod na osmé pozici. Niccolo Antonelli a Aron Canet doplnili elitní desítku. Do vedení šampionátu se vrátil Dalla Porta. Salač nebodoval.

GP Rakouska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Romano FENATI Honda 157,4 37'50,135 2 Tony ARBOLINO Honda 157,4 1,097 3 John MCPHEE Honda 157,4 1,105 4 Celestino VIETTI KTM 157,4 1,12 5 Marcos RAMIREZ Honda 157 6,789 6 Lorenzo DALLA PORTA Honda 156,9 7,559 7 Makar YURCHENKO KTM 156,2 17,88 8 Jakub KORNFEIL KTM 156,2 17,902 9 Niccolo ANTONELLI Honda 156,2 17,936 10 Aron CANET KTM 156,2 18,03 11 Albert ARENAS KTM 156,2 18,73 12 Ai OGURA Honda 155,8 23,8 13 Ayumu SASAKI Honda 155,8 23,884 14 Dennis FOGGIA KTM 155,8 24,24 15 Darryn BINDER KTM 155,7 24,955 16 Alonso LOPEZ Honda 155,7 25,595 17 Deniz ONCU KTM 155,5 28,156 18 Kaito TOBA Honda 154,7 40,414 19 Filip SALAC KTM 154,7 40,668 20 Maximilian KOFLER KTM 154,6 41,032 21 Jeremy ALCOBA Honda 154,7 43,327 22 Stefano NEPA KTM 154,1 48,553 23 Riccardo ROSSI Honda 153,8 53,478 24 Kazuki MASAKI KTM 152,3 +1'16,731 25 Tom BOOTH-AMOS KTM 152,1 +1'20,178 26 Andrea MIGNO KTM 151,8 +1'24,566 27 Sergio GARCIA Honda 145,7 1 kolo Neklasifikováni Jaume MASIA KTM 157 2 kola Can ONCU KTM 150,3 12 kol Raul FERNANDEZ KTM 145,9 15 kol Tatsuki SUZUKI Honda 151,2 19 kol

Foto: Snipers