Moto3: První maďarskou kvalifikaci ovládl Furusato

Postup do druhé části maďarské kvalifikace vybojovali Taiyo Furusato, Joel Kelso, Marcos Uriarte a Scott Ogden.
GP Maďarska - Moto3, 1. kvalifikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Taiyo Furusato
|Honda
|01'46,473
|
|2
|Joel Kelso
|KTM
|01'46,485
|0,012
|3
|Marcos Uriarte
|KTM
|01'46,749
|0,276
|4
|Scott Ogden
|KTM
|01'46,881
|0,408
|5
|Casey O'Gorman
|Honda
|01'46,929
|0,456
|6
|Cormac Buchanan
|KTM
|01'47,129
|0,656
|7
|Ruche Moodley
|KTM
|01'47,314
|0,841
|8
|Eddie O'Shea
|Honda
|01'47,316
|0,843
|9
|Arbi Aditama
|Honda
|01'47,472
|0,999
|10
|Noah Dettwiler
|KTM
|01'47,553
|1,08
|11
|Leonardo Abruzzo
|Honda
|01'47,588
|1,115
|12
|Stefano Nepa
|Honda
|01'47,731
|1,258
Zdroj: motogp.com, foto: Honda Team Asia