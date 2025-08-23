Moto3: První maďarskou kvalifikaci ovládl Furusato | Foto: Honda Team Asia

Moto3: První maďarskou kvalifikaci ovládl Furusato

Michaela Neumannová
23. srpna 2025

Postup do druhé části maďarské kvalifikace vybojovali Taiyo Furusato, Joel Kelso, Marcos Uriarte a Scott Ogden.

GP Maďarska - Moto3, 1. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Taiyo Furusato Honda 01'46,473  
2 Joel Kelso KTM 01'46,485 0,012
3 Marcos Uriarte KTM 01'46,749 0,276
4 Scott Ogden KTM 01'46,881 0,408
5 Casey O'Gorman Honda 01'46,929 0,456
6 Cormac Buchanan KTM 01'47,129 0,656
7 Ruche Moodley KTM 01'47,314 0,841
8 Eddie O'Shea Honda 01'47,316 0,843
9 Arbi Aditama Honda 01'47,472 0,999
10 Noah Dettwiler KTM 01'47,553 1,08
11 Leonardo Abruzzo Honda 01'47,588 1,115
12 Stefano Nepa Honda 01'47,731 1,258

Zdroj: motogp.com, foto: Honda Team Asia

