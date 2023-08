Moto3: První pole position kariéry si dnes v Rakousku vyjel Veijer

Collin Veijer si dnes v Rakousku zajistil svůj historicky první start z nejvýhodnější startovní pozice. Veijer je prvním Nizozemcem od roku 1999, který se dokázal kvalifikovat na pole position. Tím dosud posledním byl Jurgen van den Goorbergh při GP České republiky před čtyřiadvaceti lety.

Spolu s Veijerem se zítra do první řady postaví také vedoucí muž šampionátu – Daniel Holgado a pak také Deniz Öncü. Jaume Masiá, který právě oznámil, že se příští rok přesune do Moto2 k týmu SAG Racing, odstartuje ze čtvrté pozice. Společnost mu v druhé řadě budou dělat Jose Antonio Rueda a Riccardo Rossi. Třetí řadu otevře vítěz britského závodu – David Alonso. Z osmého místa vyrazí Sasaki a jako devátý vystartuje Joel Kelso. Do čtvrté řady se postaví Muňoz, Nepa a Suzuki.

Rakouský závod nejslabší kubatury odstartuje v neděli v 11:00.

GP Rakouska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Collin Veijer Husqvarna 1'41,486 2 Daniel Holgado KTM 1'41,543 0,057 3 Deniz Öncü KTM 1'41,591 0,105 4 Jaume Masia Honda 1'41,690 0,204 5 José Antonio Rueda KTM 1'41,795 0,309 6 Riccardo Rossi Honda 1'41,908 0,422 7 David Alonso GASGAS 1'41,949 0,463 8 Ayumu Sasaki Husqvarna 1'41,961 0,475 9 Joel Kelso CFMOTO 1'41,972 0,486 10 David Muñoz KTM 1'42,093 0,607 11 Stefano Nepa KTM 1'42,322 0,836 12 Tatsuki Suzuki Honda 1'42,339 0,853 13 Ryusei Yamanaka GASGAS 1'42,459 0,973 14 Romano Fenati Honda 1'42,639 1,153 15 Scott Ogden Honda 1'43,196 1,71 16 Matteo Bertelle Honda 1'43,273 1,787 17 Taiyo Furusato Honda 0 18 Ivan Ortolá KTM 0

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Collin Veijer Husqvarna 2 Daniel Holgado KTM 3 Deniz Öncü KTM 4 Jaume Masia Honda 5 José Antonio Rueda KTM 6 Riccardo Rossi Honda 7 David Alonso GASGAS 8 Ayumu Sasaki Husqvarna 9 Joel Kelso CFMOTO 10 David Muñoz KTM 11 Stefano Nepa KTM 12 Tatsuki Suzuki Honda 13 Ryusei Yamanaka GASGAS 14 Romano Fenati Honda 15 Scott Ogden Honda 16 Matteo Bertelle Honda 17 Taiyo Furusato Honda 18 Ivan Ortolá KTM 19 Diogo Moreira KTM 20 Syarifuddin Azman KTM 21 Kaito Toba Honda 22 Xavier Artigas CFMOTO 23 Noah Dettwiler CFMOTO 24 Filippo Farioli KTM 25 David Salvador KTM 26 Ana Carrasco KTM 27 Mario Aji Honda 28 Joshua Whatley Honda 29 Tatchakorn Buasri Honda 30 Lorenzo Fellon KTM

Foto: Intact GP