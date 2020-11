Moto3: První pole position kariéry si dnes vyjel Darryn Binder

Darryn Binder dnes sice musel projít přes první kvalifikaci a postoupil až ze čtvrté pozice, tedy velmi těsně, nicméně nakonec je to právě on, kdo se raduje z pole position. Jihoafričan už sice čtyřikrát vystoupil na podium, z čehož jednou na stupínek nejvyšší, ale z pole position zatím ještě nestartoval. Zítra to tedy pro něj bude poprvé. Do první řady jej doprovodí Kaito Toba a Raul Fernandez.

Jaume Masiá vyhrál dva závody v Aragonii, minulý závod ve Valencii mu nevyšel. Do toho zítřejšího se vydá ze čtvrté pozice. Spolu s ním budou z druhé řady vyrážet i Andrea Migno a také vedoucí muž šampionátu – Albert Arenas, který dnes stejně jako výše zmíněný Binder, musel projít první kvalifikací.

Ai Ogura, který je jedním z jezdců bojujících o titul, vystartuje ze sedmé pozice. Po jeho boku bude stát jeho krajan Tatsuki Suzuki. Řadu doplní Ital Celestino Vietti. Čtvrtou řadu utvoří Antonelli, Öncü a Kunii.

Na startu bohužel bude chybět český jezdec Filip Salač, který si včera při pádu v prvním tréninku zranil hrudník a musel do nemocnice.

Závod třídy Moto3 začíná v neděli v 11:00.

GP Valencie - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Darryn BINDER KTM 220,3 1'38,286 2 Kaito TOBA KTM 223,9 1'38,329 0,043 3 Raul FERNANDEZ KTM 221 1'38,447 0,161 4 Jaume MASIA Honda 227,6 1'38,490 0,204 5 Andrea MIGNO KTM 226,1 1'38,572 0,286 6 Albert ARENAS KTM 223,9 1'38,577 0,291 7 Ai OGURA Honda 221,8 1'38,578 0,292 8 Tatsuki SUZUKI Honda 222,5 1'38,590 0,304 9 Celestino VIETTI KTM 216,9 1'38,670 0,384 10 Niccolo ANTONELLI Honda 223,9 1'38,690 0,404 11 Deniz ÖNCÜ KTM 223,2 1'38,737 0,451 12 Yuki KUNII Honda 224,7 1'38,742 0,456 13 Tony ARBOLINO Honda 224,7 1'38,811 0,525 14 Romano FENATI Husqvarna 222,5 1'38,842 0,556 15 Jeremy ALCOBA Honda 223,2 1'38,979 0,693 16 John MCPHEE Honda 225,4 1'38,990 0,704 17 Sergio GARCIA Honda 221,8 1'39,011 0,725 18 Riccardo ROSSI KTM 221 1'39,101 0,815

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Darryn BINDER KTM 2 Kaito TOBA KTM 3 Raul FERNANDEZ KTM 4 Jaume MASIA Honda 5 Andrea MIGNO KTM 6 Albert ARENAS KTM 7 Ai OGURA Honda 8 Tatsuki SUZUKI Honda 9 Celestino VIETTI KTM 10 Niccolo ANTONELLI Honda 11 Deniz ÖNCÜ KTM 12 Yuki KUNII Honda 13 Tony ARBOLINO Honda 14 Romano FENATI Husqvarna 15 Jeremy ALCOBA Honda 16 John MCPHEE Honda 17 Sergio GARCIA Honda 18 Riccardo ROSSI KTM 19 Stefano NEPA KTM 20 Ryusei YAMANAKA Honda 21 Alonso LOPEZ Husqvarna 22 Maximilian KOFLER KTM 23 Jason DUPASQUIER KTM 24 Barry BALTUS KTM 25 Davide PIZZOLI KTM 26 Ayumu SASAKI KTM 27 Dennis FOGGIA Honda 28 Khairul Idham PAWI Honda 29 Gabriel RODRIGO Honda 30 Carlos TATAY KTM

Foto: Václav Duška Jr.