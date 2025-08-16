Moto3: První pole position kariéry si v Rakousku vyjel Perrone | Foto: Team Tech3

Michaela Neumannová
16. srpna 2025

Valentin Perrone si v Rakousku zajistil svůj první start z pole position. Do první řady jej doprovodí Angel Piqueras a Ryusei Yamanaka.

Cormac Buchanan vyrazil do kvalifikace v době, kdy ještě na semaforu svítila červená. Incident je vyšetřován. Uvidíme, zda bude následovat nějaká penalizace.

Jak už bývá v Moto3 tradicí, jezdci si nechávali svůj poslední výjezd na dráhu na poslední chvíli. V minulých závodních víkendech se už i stalo, že jezdci vyčkávali tak dlouho, až nakonec poslední měřené kolo zajet nestihli. Dnes ale měli štěstí. Všichni tentokrát poslední kolo velmi těsně stihli.

Nejlepší čas dnešní kvalifikace nakonec zajel Argentinec Valentin Perrone, který se tak poprvé v životě raduje ze zisku pole position v Moto3. Jako druhý do závodu odstartuje Angel Piqueras. Ryusei Yamanaka sice v závěru upadl, ale zůstalo mu třetí místo.

Dennis Foggia otevře druhou řadu. Maximo Quiles měl sice v závěru kvalifikace rozjeté hodně rychlé kolo, které by mu mohlo stačit na první místo, ale nakonec mu bylo kolo smazáno. Quiles se tím pádem musel smířit s pátým místem. Jako šestý zítra vystartuje Adrian Fernandez.

Třetí řadu utvoří Alvaro Carpe, José Antonio Rueda a David Almansa. Do čtvrté řady se postaví Kelso, Pini a Roulstone.

Z důvodu zranění stále chybí Tatchakorn Buasri, Matteo Bertelle a Luca Lunetta. Místo nich jedou Arbi Aditama, Marcos Uriarte a Casey O'Gorman. Buchanan, Kelso, Moodley a Perez, kteří museli vynechat brněnský závod, už jsou opět zpátky v sedlech svých motocyklů.

Výše zmíněný Vicente Perez, který je jedním z jezdců, co se v Rakousku vrací po zranění, si v zítřejším závodě bude muset odpykat trest v podobě dvou dlouhých kol, protože včera havaroval při žlutých vlajkách.

GP Rakouska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Valentin Perrone KTM 01'39,938  
2 Angel Piqueras KTM 01'39,984 0,046
3 Ryusei Yamanaka KTM 01'40,084 0,146
4 Dennis Foggia KTM 01'40,090 0,152
5 Maximo Quiles KTM 01'40,117 0,179
6 Adrian Fernandez Honda 01'40,264 0,326
7 Alvaro Carpe KTM 01'40,353 0,415
8 Jose Antonio Rueda KTM 01'40,401 0,463
9 David Almansa Honda 01'40,448 0,51
10 Joel Kelso KTM 01'40,468 0,53
11 Guido Pini KTM 01'40,525 0,587
12 Jacob Roulstone KTM 01'40,590 0,652
13 Scott Ogden KTM 01'40,601 0,663
14 David Muñoz KTM 01'40,650 0,712
15 Taiyo Furusato Honda 01'40,666 0,728
16 Marcos Uriarte KTM 01'40,739 0,801
17 Cormac Buchanan KTM 01'41,127 1,189
18 Nicola Carraro Honda 01'41,634 1,696

Zdroj: motogp.com, foto: Team Tech3

