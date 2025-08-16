Moto3: První pole position kariéry si v Rakousku vyjel Perrone

Valentin Perrone si v Rakousku zajistil svůj první start z pole position. Do první řady jej doprovodí Angel Piqueras a Ryusei Yamanaka.
Cormac Buchanan vyrazil do kvalifikace v době, kdy ještě na semaforu svítila červená. Incident je vyšetřován. Uvidíme, zda bude následovat nějaká penalizace.
Jak už bývá v Moto3 tradicí, jezdci si nechávali svůj poslední výjezd na dráhu na poslední chvíli. V minulých závodních víkendech se už i stalo, že jezdci vyčkávali tak dlouho, až nakonec poslední měřené kolo zajet nestihli. Dnes ale měli štěstí. Všichni tentokrát poslední kolo velmi těsně stihli.
Nejlepší čas dnešní kvalifikace nakonec zajel Argentinec Valentin Perrone, který se tak poprvé v životě raduje ze zisku pole position v Moto3. Jako druhý do závodu odstartuje Angel Piqueras. Ryusei Yamanaka sice v závěru upadl, ale zůstalo mu třetí místo.
Dennis Foggia otevře druhou řadu. Maximo Quiles měl sice v závěru kvalifikace rozjeté hodně rychlé kolo, které by mu mohlo stačit na první místo, ale nakonec mu bylo kolo smazáno. Quiles se tím pádem musel smířit s pátým místem. Jako šestý zítra vystartuje Adrian Fernandez.
Třetí řadu utvoří Alvaro Carpe, José Antonio Rueda a David Almansa. Do čtvrté řady se postaví Kelso, Pini a Roulstone.
Z důvodu zranění stále chybí Tatchakorn Buasri, Matteo Bertelle a Luca Lunetta. Místo nich jedou Arbi Aditama, Marcos Uriarte a Casey O'Gorman. Buchanan, Kelso, Moodley a Perez, kteří museli vynechat brněnský závod, už jsou opět zpátky v sedlech svých motocyklů.
Výše zmíněný Vicente Perez, který je jedním z jezdců, co se v Rakousku vrací po zranění, si v zítřejším závodě bude muset odpykat trest v podobě dvou dlouhých kol, protože včera havaroval při žlutých vlajkách.
GP Rakouska - Moto3, 2. kvalifikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Valentin Perrone
|KTM
|01'39,938
|
|2
|Angel Piqueras
|KTM
|01'39,984
|0,046
|3
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|01'40,084
|0,146
|4
|Dennis Foggia
|KTM
|01'40,090
|0,152
|5
|Maximo Quiles
|KTM
|01'40,117
|0,179
|6
|Adrian Fernandez
|Honda
|01'40,264
|0,326
|7
|Alvaro Carpe
|KTM
|01'40,353
|0,415
|8
|Jose Antonio Rueda
|KTM
|01'40,401
|0,463
|9
|David Almansa
|Honda
|01'40,448
|0,51
|10
|Joel Kelso
|KTM
|01'40,468
|0,53
|11
|Guido Pini
|KTM
|01'40,525
|0,587
|12
|Jacob Roulstone
|KTM
|01'40,590
|0,652
|13
|Scott Ogden
|KTM
|01'40,601
|0,663
|14
|David Muñoz
|KTM
|01'40,650
|0,712
|15
|Taiyo Furusato
|Honda
|01'40,666
|0,728
|16
|Marcos Uriarte
|KTM
|01'40,739
|0,801
|17
|Cormac Buchanan
|KTM
|01'41,127
|1,189
|18
|Nicola Carraro
|Honda
|01'41,634
|1,696
