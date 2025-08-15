Moto3: První trénink po letní přestávce ovládl Piqueras | Foto: Msi Racing

Moto3: První trénink po letní přestávce ovládl Piqueras

Michaela Neumannová
15. srpna 2025

Angel Piqueras zajel nejlepší čas prvního rakouského tréninku. Za ním se seřadili nováčci Valentin Perrone a Alvaro Carpe.

Letní přestávka právě skončila. Jezdci nejslabší kubatury už mají za sebou první volný trénink na rakouském okruhu Red Bull Ring. V pátek dopoledne si nejlépe vedl Španěl Angel Piqueras. Na druhé místo se zařadil Valentin Perrone. První trojku zkompletoval Alvaro Carpe.

Nepříjemnou nehodu měl David Muñoz, který se dostal do kontaktu se zadním kolem Almansova motocyklu a šel rovnou k zemi. Almansa situaci ustál bez pádu. Muñoz naštěstí od nehody odešel po svých. Jeho stroj ovšem vypadal dost poničeně, takže mechanici teď mají hodně práce.

Z důvodu zranění stále chybí Tatchakorn Buasri, Matteo Bertelle a Luca Lunetta. Místo nich jedou Arbi Aditama, Marcos Uriarte a Casey O'Gorman. Buchanan, Kelso, Moodley a Perez, kteří museli vynechat brněnský závod, už jsou opět zpátky v sedlech svých motocyklů.

GP Rakouska - Moto3, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Angel Piqueras KTM 01'40,493  
2 Valentin Perrone KTM 01'40,668 0,175
3 Alvaro Carpe KTM 01'40,734 0,241
4 Ryusei Yamanaka KTM 01'40,741 0,248
5 Jose Antonio Rueda KTM 01'40,744 0,251
6 Maximo Quiles KTM 01'40,975 0,482
7 Guido Pini KTM 01'40,979 0,486
8 Taiyo Furusato Honda 01'41,186 0,693
9 Dennis Foggia KTM 01'41,221 0,728
10 Adrian Fernandez Honda 01'41,313 0,82
11 Joel Kelso KTM 01'41,367 0,874
12 Jacob Roulstone KTM 01'41,487 0,994
13 David Almansa Honda 01'41,571 1,078
14 Scott Ogden KTM 01'41,676 1,183
15 Nicola Carraro Honda 01'41,687 1,194
16 Ruche Moodley KTM 01'41,733 1,24
17 Noah Dettwiler KTM 01'41,784 1,291
18 Marcos Uriarte KTM 01'41,788 1,295
19 Riccardo Rossi Honda 01'42,005 1,512
20 Casey O'gorman Honda 01'42,061 1,568
21 Stefano Nepa Honda 01'42,334 1,841
22 David Muñoz KTM 01'42,371 1,878
23 Cormac Buchanan KTM 01'42,568 2,075
24 Eddie O'shea Honda 01'42,905 2,412
25 Arbi Aditama Honda 01'43,085 2,592
26 Vicente Perez Honda 01'44,407 3,914

foto: Msi Racing

