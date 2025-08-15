Moto3: První trénink po letní přestávce ovládl Piqueras

Angel Piqueras zajel nejlepší čas prvního rakouského tréninku. Za ním se seřadili nováčci Valentin Perrone a Alvaro Carpe.
Letní přestávka právě skončila. Jezdci nejslabší kubatury už mají za sebou první volný trénink na rakouském okruhu Red Bull Ring. V pátek dopoledne si nejlépe vedl Španěl Angel Piqueras. Na druhé místo se zařadil Valentin Perrone. První trojku zkompletoval Alvaro Carpe.
Nepříjemnou nehodu měl David Muñoz, který se dostal do kontaktu se zadním kolem Almansova motocyklu a šel rovnou k zemi. Almansa situaci ustál bez pádu. Muñoz naštěstí od nehody odešel po svých. Jeho stroj ovšem vypadal dost poničeně, takže mechanici teď mají hodně práce.
Z důvodu zranění stále chybí Tatchakorn Buasri, Matteo Bertelle a Luca Lunetta. Místo nich jedou Arbi Aditama, Marcos Uriarte a Casey O'Gorman. Buchanan, Kelso, Moodley a Perez, kteří museli vynechat brněnský závod, už jsou opět zpátky v sedlech svých motocyklů.
GP Rakouska - Moto3, 1. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Angel Piqueras
|KTM
|01'40,493
|
|2
|Valentin Perrone
|KTM
|01'40,668
|0,175
|3
|Alvaro Carpe
|KTM
|01'40,734
|0,241
|4
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|01'40,741
|0,248
|5
|Jose Antonio Rueda
|KTM
|01'40,744
|0,251
|6
|Maximo Quiles
|KTM
|01'40,975
|0,482
|7
|Guido Pini
|KTM
|01'40,979
|0,486
|8
|Taiyo Furusato
|Honda
|01'41,186
|0,693
|9
|Dennis Foggia
|KTM
|01'41,221
|0,728
|10
|Adrian Fernandez
|Honda
|01'41,313
|0,82
|11
|Joel Kelso
|KTM
|01'41,367
|0,874
|12
|Jacob Roulstone
|KTM
|01'41,487
|0,994
|13
|David Almansa
|Honda
|01'41,571
|1,078
|14
|Scott Ogden
|KTM
|01'41,676
|1,183
|15
|Nicola Carraro
|Honda
|01'41,687
|1,194
|16
|Ruche Moodley
|KTM
|01'41,733
|1,24
|17
|Noah Dettwiler
|KTM
|01'41,784
|1,291
|18
|Marcos Uriarte
|KTM
|01'41,788
|1,295
|19
|Riccardo Rossi
|Honda
|01'42,005
|1,512
|20
|Casey O'gorman
|Honda
|01'42,061
|1,568
|21
|Stefano Nepa
|Honda
|01'42,334
|1,841
|22
|David Muñoz
|KTM
|01'42,371
|1,878
|23
|Cormac Buchanan
|KTM
|01'42,568
|2,075
|24
|Eddie O'shea
|Honda
|01'42,905
|2,412
|25
|Arbi Aditama
|Honda
|01'43,085
|2,592
|26
|Vicente Perez
|Honda
|01'44,407
|3,914
Zdroj: motogp.com, foto: Msi Racing