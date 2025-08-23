Moto3: Quiles navzdory dvěma pádům kraloval sobotnímu tréninku | Foto: Aspar Team

Foto: Aspar Team

Moto3: Quiles navzdory dvěma pádům kraloval sobotnímu tréninku

Michaela Neumannová
23. srpna 2025

Maximo Quiles sice dvakrát upadl, přesto se mu podařilo zajet nejlepší čas sobotního dopoledne. Do první trojky se s Quilesem vešli i David Muñoz a Adrian Fernandez.

Maximo Quiles měl divoký úvod dne. Během sobotního volného tréninku na okruhu Balaton Park dvakrát upadl. Oba pády mladého Španěla se odehrály v závěrečném sektoru dráhy. V prvním případě dokonce stroj doletěl až na okraj dráhy, což je pochopitelně vždy nebezpečné, ale naštěstí se vše obešlo bez zranění. Při druhém pádu se Quilesův motocykl zastavil v kačírku. Když se pak jezdec vracel po druhém pádu do boxů, málem upadl ještě jednou. Navzdory výše zmíněným nehodám se Quilesovi podařilo zajet nejlepší čas dnešního dopoledne. Druhé místo obsadil David Muñoz. První pětku doplnili Adrian Fernandez, José Antonio Rueda a Joel Kelso.

Kromě již zmíněného Quilese to dnes dopoledne měli s pádem i Casey O'Gorman a David Almansa. I oni jsou naštěstí v pořádku.

Penalizaci v podobě startu z konce pole si za své včerejší počínání vysloužil Marcos Uriarte. Jezdec se pohyboval příliš pomalu v blízkosti závodní stopy. Vzhledem k tomu, že se ve Španělově případě jednalo už o třetí provinění proti předpisům, je trest přísnější.

GP Maďarska - Moto3, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Maximo Quiles KTM 01'45,812  
2 David Muñoz KTM 01'46,006 0,194
3 Adrian Fernandez Honda 01'46,046 0,234
4 Jose Antonio Rueda KTM 01'46,111 0,299
5 Joel Kelso KTM 01'46,218 0,406
6 David Almansa Honda 01'46,344 0,532
7 Angel Piqueras KTM 01'46,500 0,688
8 Dennis Foggia KTM 01'46,580 0,768
9 Alvaro Carpe KTM 01'46,699 0,887
10 Guido Pini KTM 01'46,719 0,907
11 Taiyo Furusato Honda 01'46,755 0,943
12 Scott Ogden KTM 01'46,944 1,132
13 Valentin Perrone KTM 01'46,959 1,147
14 Casey O'Gorman Honda 01'46,991 1,179
15 Jacob Roulstone KTM 01'47,000 1,188
16 Ryusei Yamanaka KTM 01'47,002 1,19
17 Nicola Carraro Honda 01'47,045 1,233
18 Marcos Uriarte KTM 01'47,240 1,428
19 Eddie O'Shea Honda 01'47,367 1,555
20 Noah Dettwiler KTM 01'47,501 1,689
21 Stefano Nepa Honda 01'47,542 1,73
22 Cormac Buchanan KTM 01'47,607 1,795
23 Leonardo Abruzzo Honda 01'47,652 1,84
24 Ruche Moodley KTM 01'47,673 1,861
25 Riccardo Rossi Honda 01'47,841 2,029
26 Arbi Aditama Honda 01'48,459 2,647

Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud