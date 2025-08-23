Moto3: Quiles navzdory dvěma pádům kraloval sobotnímu tréninku

Maximo Quiles sice dvakrát upadl, přesto se mu podařilo zajet nejlepší čas sobotního dopoledne. Do první trojky se s Quilesem vešli i David Muñoz a Adrian Fernandez.
Maximo Quiles měl divoký úvod dne. Během sobotního volného tréninku na okruhu Balaton Park dvakrát upadl. Oba pády mladého Španěla se odehrály v závěrečném sektoru dráhy. V prvním případě dokonce stroj doletěl až na okraj dráhy, což je pochopitelně vždy nebezpečné, ale naštěstí se vše obešlo bez zranění. Při druhém pádu se Quilesův motocykl zastavil v kačírku. Když se pak jezdec vracel po druhém pádu do boxů, málem upadl ještě jednou. Navzdory výše zmíněným nehodám se Quilesovi podařilo zajet nejlepší čas dnešního dopoledne. Druhé místo obsadil David Muñoz. První pětku doplnili Adrian Fernandez, José Antonio Rueda a Joel Kelso.
Kromě již zmíněného Quilese to dnes dopoledne měli s pádem i Casey O'Gorman a David Almansa. I oni jsou naštěstí v pořádku.
Penalizaci v podobě startu z konce pole si za své včerejší počínání vysloužil Marcos Uriarte. Jezdec se pohyboval příliš pomalu v blízkosti závodní stopy. Vzhledem k tomu, že se ve Španělově případě jednalo už o třetí provinění proti předpisům, je trest přísnější.
GP Maďarska - Moto3, 2. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Maximo Quiles
|KTM
|01'45,812
|
|2
|David Muñoz
|KTM
|01'46,006
|0,194
|3
|Adrian Fernandez
|Honda
|01'46,046
|0,234
|4
|Jose Antonio Rueda
|KTM
|01'46,111
|0,299
|5
|Joel Kelso
|KTM
|01'46,218
|0,406
|6
|David Almansa
|Honda
|01'46,344
|0,532
|7
|Angel Piqueras
|KTM
|01'46,500
|0,688
|8
|Dennis Foggia
|KTM
|01'46,580
|0,768
|9
|Alvaro Carpe
|KTM
|01'46,699
|0,887
|10
|Guido Pini
|KTM
|01'46,719
|0,907
|11
|Taiyo Furusato
|Honda
|01'46,755
|0,943
|12
|Scott Ogden
|KTM
|01'46,944
|1,132
|13
|Valentin Perrone
|KTM
|01'46,959
|1,147
|14
|Casey O'Gorman
|Honda
|01'46,991
|1,179
|15
|Jacob Roulstone
|KTM
|01'47,000
|1,188
|16
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|01'47,002
|1,19
|17
|Nicola Carraro
|Honda
|01'47,045
|1,233
|18
|Marcos Uriarte
|KTM
|01'47,240
|1,428
|19
|Eddie O'Shea
|Honda
|01'47,367
|1,555
|20
|Noah Dettwiler
|KTM
|01'47,501
|1,689
|21
|Stefano Nepa
|Honda
|01'47,542
|1,73
|22
|Cormac Buchanan
|KTM
|01'47,607
|1,795
|23
|Leonardo Abruzzo
|Honda
|01'47,652
|1,84
|24
|Ruche Moodley
|KTM
|01'47,673
|1,861
|25
|Riccardo Rossi
|Honda
|01'47,841
|2,029
|26
|Arbi Aditama
|Honda
|01'48,459
|2,647
