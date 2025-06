Moto3: Quiles se v Mugellu raduje ze své první výhry kariéry

Do italského závodu třídy Moto3, který byl vypsán na sedmnáct kol, vyrážel z první pozice nováček Alvaro Carpe. Spolu s ním z první řady startoval i José Antonio Rueda a Scott Ogden. Valentin Perrone, jenž měl původně startovat ze šesté pozice, byl penalizován odsunem na poslední startovní místo. Dlouhé kolo si v dnešním závodě musel objet Vicente Perez.

Po startu první místo udržel Carpe. Rueda zůstal druhý a Ogden třetí. První pětku doplňovali Piqueras a Almansa. V dalším kole už ovšem bylo všechno jinak. Na čele byl Almansa. Na druhou pozici se posunul Piqueras. Carpe naopak klesl na třetí místo. Na zemi skončili Perez, Rossi a Moodley. Rossi by měl být v pořádku. Perez a Moodley byli převezeni do zdravotního střediska na prohlídku.

Ve třetím kole už byl znovu na první pozici Carpe. Mezi jezdci došlo i k několika strkanicím. Lunetta s Muñozem se srazili, ale ustáli to. Zhruba ve stejnou chvíli došlo i ke kontaktu mezi Almansou a Ogdenem. Almansa skončil na zemi, ale naštěstí odešel po svých.

Ve čtvrtém okruhu se stále téměř všichni jezdci drželi v jedné skupině. Až teprve dvaadvacátý Dettwiler zaostával. O nejvyšší příčky se aktuálně přetahovali především Carpe, Rueda, Quiles, Piqueras a Lunetta. Perrone, který startoval z poslední pozice, se poměrně rychle probojoval do první desítky.

V sedmém kole vedl Carpe, druhý byl Lunetta a na třetí místo se na chvíli dostal Perrone. Pořadí se ovšem neustále měnilo, rozestupy byly totiž minimální. Jednadvacátý Buasri ztrácel na nejrychlejšího jen 2,5 sekundy.

V obrovské skupině bohužel docházelo i k nebezpečným kontaktům. Zhruba v polovině závodu se srazili Muñoz s Fernandezem. Fernandez upadl a spolu s ním skončil na zemi i Lunetta. Incident je vyšetřován.

V jedenáctém kole vedl Perrone, který startoval z poslední pozice. Těsně za ním byl Quiles. Toto pořadí ovšem nevydrželo ani do konce kola. Na první pozici se posunul navrátilec Dennis Foggia. Na zemi bohužel skončil domácí Guido Pini, jenž se před pádem dostal do kolize s Kelsem. Situace to byla poměrně nebezpečná. Pini se klouzal po dráze a jen s velkým štěstím se mu všichni soupeři dokázali vyhnout. O'Shea dokonce musel kvůli Pinimu vyjet do kačírku. Pini se po nehodě sice rozjel, ale zamířil rovnou do boxů. Závod tím pro něj skončil.

V dvanáctém okruhu byli na prvních třech pozicích pouze nováčci. Vedl Carpe. Druhý byl Quiles a na třetí pozici jezdil Perrone. Až za nimi byli zkušenější Furusato a Foggia.

Čtyři kola před koncem už měla vedoucí skupina „jen“ dvanáct členů. O nejvyšší pozice se momentálně přetahovali hlavně Carpe, Quiles a Foggia. Za relativně větší mezerou následovala další pětičlenná skupina.

Do posledního kola najel jako první Carpe. V těsném sledu za ním následovalo dalších jedenáct jezdců. Do poslední chvíle tedy nebylo vůbec jasné, kdo se seřadí na podiu. Ogden v úvodu posledního kola vyjel mimo dráhu a zařadil se až na dvanácté místo.

Pro svou první výhru kariéry si nakonec dojel nováček Maximo Quiles. Další z nováčků – Alvaro Carpe – obsadil druhé místo. Na Quilese ztratil jen šest tisícin. Na třetí pozici skončil zkušený Dennis Foggia, který se letos vrátil z Moto2. José Antonio Rueda sice dojel až na čtvrtém místě, přesto se mu opět podařilo navýšit vedení v šampionátu. První pětku doplnil Muñoz.

Ogden dostal po závodě trest v podobě tří sekund za zavinění kolize. Na pořadí to ale nemělo vliv. Ogden zůstal dvanáctý i po trestu.

Aktualizace: Vicente Perez má zlomenou ruku a Ruche Moodley má zraněný loket.

GP Itálie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Maximo Quiles KTM 33'17,697 2 Alvaro Carpe KTM 0,006 3 Dennis Foggia KTM 0,066 4 Jose Antonio Rueda KTM 0,102 5 David Muñoz KTM 0,212 6 Taiyo Furusato Honda 0,312 7 Angel Piqueras KTM 0,426 8 Valentin Perrone KTM 0,448 9 Joel Kelso KTM 0,55 10 Ryusei Yamanaka KTM 1,242 11 Nicola Carraro Honda 2,986 12 Scott Ogden KTM 8,048 13 Jacob Roulstone KTM 10,469 14 Stefano Nepa Honda 10,504 15 Cormac Buchanan KTM 10,811 16 Marcos Uriarte KTM 10,818 17 Tatchakorn Buasri Honda 11,35 18 Eddie O'shea Honda 16,127 19 Noah Dettwiler KTM 16,482 Neklasifikováni Guido Pini KTM 19'40,062 Adrian Fernandez Honda 15'45,157 Luca Lunetta Honda 15'45,115 David Almansa Honda 04'02,147 Vicente Perez Honda 02'07,023 Ruche Moodley KTM 02'06,703 Riccardo Rossi Honda 02'06,654

Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team