Moto3: Quiles si po těsném boji s Perronem dojel pro výhru v Maďarsku

Maximo Quiles vybojoval výhru v Maďarsku. Valentin Perrone se musel smířit s druhým místem. Na podium se podíval i David Muñoz.
Do historicky prvního maďarského závodu třídy Moto3, který byl vypsán na dvacet kol, startoval z první pozice Maximo Quiles a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. V první pětce se v úvodu prvního kola drželi i Perrone, Piqueras, Carpe a Muñoz.
Quiles pokračoval na první pozici i ve třetím kole závodu. Perrone se sice pokusil zaútočit, ale rychle se zase zařadil zpátky na druhé místo. Na třetí pozici pokračoval Piqueras. Čtvrtý byl Muñoz. První pětku uzavíral Carpe. Šestý byl Pini, který se v úvodu závodu propadl kvůli strkanicím se soupeři. Vedoucí muž šampionátu – José Antonio Rueda – jezdil na sedmé pozici.
Na první pozici se nic neměnilo ani v pátém kole. Quiles stále vedl. Na druhé místo se posunul Muñoz. Třetí byl Piqueras a čtvrtý Perrone. Na pátou pozici se posunul Pini. Rozestupy v první pětce ovšem nebyly nijak velké.
V sedmém kole skončili na zemi Ogden. Jezdec je po nehodě v pořádku. Kvůli jeho pádu ovšem museli zajet do kačírku i Yamanaka a Uriarte, ti naštěstí situaci ustáli bez pádu. Na čele zůstával Quiles. O druhé místo bojovali Piqueras, Perrone, Muñoz a Pini.
V desátém kole závodu dostal penalizaci Leonardo Abruzzo, který si v jednom místě zkrátil dráhu. Za trest si tedy musel projet dlouhé kolo. Právě zmíněný jezdec ovšem ani před penalizací nefiguroval na vysokých pozicích. Několik jezdců už v tuto chvíli mělo varování týkající se překračování limitů dráhy. V první desítce se to týkalo Carpeho a Roulstona.
V polovině závodu došlo ke změně na první pozici. Do čela se posunul Perrone. Za ním následovali Piqueras a Muñoz. Quiles, který vedl téměř po celou první polovinu závodu, se během krátké chvíle propadl na čtvrté místo. První pětku uzavíral Rueda. Pini klesl na šesté místo a navíc se přidal k jezdcům, kteří měli varování týkající se limitů dráhy.
Ve třináctém okruhu upadl Buchanan. Jezdec je naštěstí v pořádku. Na čele pokračoval Perrone. Za ním jezdili Muñoz, Piqueras, Quiles a Rueda. První pětka se držela blízko u sebe. Šestý Pini už na první pětku ztrácel zhruba 1,5 sekundy.
V patnáctém kole dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem Guido Pini, který si nedal pozor na překračování limitů dráhy. Jezdec ovšem záhy po oznámení trestu upadl. Naštěstí ale zůstal v pořádku.
O kolo později upadl i Taiyo Furusato. Jezdec odešel po svých a rozčiloval se. V první pětce stále pokračovali Perrone, Quiles, Muñoz, Piqueras a Rueda. Šestý Fernandez už na první pětku ztrácel přes 4,5 sekundy.
V předposledním kole upadl Ogden, pro nějž to byl druhý pád během jednoho závodu. I po druhém pádu zůstal jezdec v pořádku, tentokrát už se ale znovu nerozjel.
V nájezdu do posledního kola se Quiles snažil útočit na Perroneho, ale Argentinci se zatím dařilo držet Španěla za sebou. O několik málo okamžiků později už ale Quiles uspěl a dostal se do čela. Perrone se ovšem nevzdával. V úplném závěru se ještě Perronemu na chvíli podařilo převzít první pozici. V nájezdu na cílovou rovinku dokonce došlo mezi vedoucí dvojicí ke kontaktu. Pro výhru si nakonec dojel Quiles. Druhý Perrone na něj ztratil jen osmnáct tisícin. Třetí místo vybojoval Muñoz. První pětku doplnili Angel Piqueras a José Antonio Rueda.
GP Maďarska - Moto3, závod
|Výsledky
|1. #28 Maximo QUILES CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 35:31.839
|2. #73 Valentin PERRONE Red Bull KTM Tech3 KTM +0.018
|3. #64 David MUÑOZ Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM +0.858
|4. #36 Angel PIQUERAS FRINSA - MT Helmets - MSI KTM +0.952
|5. #99 Jose Antonio RUEDA Red Bull KTM Ajo KTM +1.362
|6. #31 Adrian FERNANDEZ Leopard Racing Honda +6.159
|7. #22 David ALMANSA Leopard Racing Honda +9.546
|8. #66 Joel KELSO LEVEL UP - MTA KTM +10.025
|9. #83 Alvaro CARPE Red Bull KTM Ajo KTM +11.696
|10. #12 Jacob ROULSTONE Red Bull KTM Tech3 KTM +20.109
|11. #71 Dennis FOGGIA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM +24.862
|12. #10 Nicola CARRARO Rivacold Snipers Team Honda +26.871
|13. #67 Casey O'GORMAN SIC58 Squadra Corse Honda +32.279
|14. #6 Ryusei YAMANAKA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM +36.636
|15. #89 Marcos URIARTE LEVEL UP - MTA KTM +37.394
|16. #21 Ruche MOODLEY DENSSI Racing - BOE KTM +40.701
|17. #82 Stefano NEPA SIC58 Squadra Corse Honda +41.674
|18. #55 Noah DETTWILER CIP Green Power KTM +44.069
|19. #54 Riccardo ROSSI Rivacold Snipers Team Honda +45.803
|20. #93 Arbi ADITAMA Honda Team Asia Honda +53.120
|21. #25 Leonardo ABRUZZO DENSSI Racing - BOE KTM +1'00.634
|Neklasifikováni
| #19 Scott OGDEN CIP Green Power KTM
| #72 Taiyo FURUSATO Honda Team Asia Honda
| #94 Guido PINI Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM
| #14 Cormac BUCHANAN DENSSI Racing - BOE KTM
| #8 Eddie O'SHEA GRYD - MLav Racing Honda
Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team