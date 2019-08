Moto3: Ramirez si vyjel druhou výhru kariéry

Do britského závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na 17 kol, se jako první vydával Tony Arbolino a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení a hned měl menší náskok před pronásledovateli, ale jak rychle si náskok vybudoval, tak rychle o něj zase přišel. Dalla Porta ještě během prvního kola dokázal Arbolina předjet a převzít vedení.

Po prvním kole vedl Dalla Porta a těsně za sebou měl Arbolina a další pronásledovateli, kterými v této chvíli byli například McPhee, Sasaki, Ogura a další.

Patnáct kol před koncem skončili na zemi Canet a Arenas. Nejprve upadl Arenas a vzal s sebou i Caneta. Jezdci jsou v pořádku, ale pro Caneta, který bojuje o titul, je to dost nepříjemná situace. Canet pak sice ještě pokračoval v závodě, ale se značnou ztrátou.

Dalla Porta pokračoval ve vedení i v době, kdy do konce zbývalo dvanáct kol. Druhý byl Arbolino a třetí McPhee. V dalším kole se podařilo Arbolinovi převzít vedení, ale jen na chvíli, protože Dalla Porta se brzy zase vrátil zpět.

Tím ovšem změny v čele nekončily. Arbolino se o něco později znovu ujal vedení, ale následně nabral velkou rychlost Ogura, který se pak dostal do vedení, ale ani on se v čele dlouho neohřál. Jak u bývá zvykem, v závodě Moto3 o přední pozice bojuje vždy velmi početná skupina a stejně tomu tak bylo i dnes ve Velké Británii.

Osm kol před koncem upadl Romano Fenati. Jezdec je v pořádku.

Sedm kol před závěrem bojovalo o přední pozice dvanáct jezdců. Vedl Dalla Porta a druhý byl Arbolino.

Výjezd mimo trať měl Masiá, ale nic výrazně dramatického se nestalo, jezdec se opět zařadil do skupiny.

Pět okruhů před šachovnicí se na chvíli v čele objevil Arbolino, ale následně jej překonal Ramirez. Arbolino klesl na druhé místo. První trojici uzavíral Dalla Porta, který delší dobu vedl.

Boj o podium samozřejmě pokračoval i v dalších kolech a nadále docházelo k mnohým změnám nejen ve vedení. Pokračoval i boj Arona Caneta o zisk alespoň nějakého bodu poté, co upadl spolu s Arenasem.

Do posledního kola najel jako první Dalla Porta. Arbolino byl druhý a Ramirez třetí. Z výhry se nakonec raduje Ramirez. Druhý dojel Arbolino a třetí Dalla Porta. Antonelli skončil těsně pod podiem. Následovali Suzuki, Sasaki a McPhee. Foggia dojel osmý. Desítku uzavřeli Vietti a Ogura. Canet po své stíhací jízdě nakonec dojel třináctý a zůstává tak jediným jezdcem, který letos bodoval ve všech závodech Moto3. Ani jeden z českých jezdců nebodoval. Kornfeil dojel šestnáctý a Salač jednadvacátý.

GP Velké Británie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Marcos RAMIREZ Honda 159 37'50,443 2 Tony ARBOLINO Honda 159 0,24 3 Lorenzo DALLA PORTA Honda 159 0,374 4 Niccolo ANTONELLI Honda 159 0,425 5 Tatsuki SUZUKI Honda 159 0,495 6 Ayumu SASAKI Honda 158,9 0,816 7 John MCPHEE Honda 158,9 1,045 8 Dennis FOGGIA KTM 158,9 1,21 9 Celestino VIETTI KTM 158,9 1,235 10 Ai OGURA Honda 158,9 1,3 11 Jaume MASIA KTM 158,9 1,921 12 Darryn BINDER KTM 158,5 7,341 13 Aron CANET KTM 158,1 12,318 14 Jeremy ALCOBA Honda 158,1 12,62 15 Alonso LOPEZ Honda 158,1 12,861 16 Jakub KORNFEIL KTM 158,1 13,034 17 Andrea MIGNO KTM 158,1 13,114 18 Raul FERNANDEZ KTM 158 13,531 19 Sergio GARCIA Honda 158 13,752 20 Kaito TOBA Honda 158 13,934 21 Filip SALAC KTM 158 14,028 22 Stefano NEPA KTM 158 14,086 23 Makar YURCHENKO KTM 158,1 14,362 24 Can ONCU KTM 157,1 27,836 25 Tom BOOTH-AMOS KTM 156,9 30,556 26 Kazuki MASAKI KTM 156,9 30,706 27 Riccardo ROSSI Honda 156,9 30,746 28 Maximilian KOFLER KTM 155,3 53,88 29 Brandon PAASCH KTM 154,6 +1'03,928 Neklasifikováni Romano FENATI Honda 158,9 8 kol Albert ARENAS KTM 129,6 13 kol

Foto: Leopard