Moto3: Roulstone navzdory pádu ovládl první kvalifikaci

Krátce po začátku první kvalifikace skončil na zemi Eddie O'Shea. Tímto pro něj jeho dnešní program skončil, jeho stroj už se do konce kvalifikace nepodařilo opravit. S pádem to měl i Roulstone, ten se ovšem spolu s Lunettou, Perezem a Carrarem může těšit z postupu do druhé části kvalifikace. Otázkou ovšem zůstává, zda se mechanikům podaří Australanův stroj včas opravit. V závěru pak ještě došlo k jednomu incidentu. Srazili se Cruces a Lunetta. Kolize se ale naštěstí obešla bez pádu.

GP Francie - Moto3, 1. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jacob Roulstone KTM 01'41,201 2 Luca Lunetta Honda 01'41,205 0,004 3 Vicente Perez KTM 01'41,225 0,024 4 Nicola Carraro Honda 01'41,483 0,282 5 Cormac Buchanan KTM 01'41,498 0,297 6 Adrian Cruces Honda 01'41,796 0,595 7 Stefano Nepa Honda 01'41,862 0,661 8 Riccardo Rossi Honda 01'41,913 0,712 9 Tatchakorn Buasri Honda 01'42,297 1,096 10 Noah Dettwiler KTM 01'42,543 1,342 11 Jakob Rosenthaler KTM 01'42,615 1,414 Eddie O'shea Honda 0

Zdroj: motogp.com, foto: Team Tech3