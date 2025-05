Moto3: Rueda si navzdory startu z konce pole dojel pro vítězství

José Antonio Rueda musel kvůli penalizaci startovat z konce pole, přesto se mu podařilo vyhrát závod. Maximo Quiles dorazil do cíle jako druhý a raduje se tak ze svého prvního pódia v Moto3. Třetí místo obsadil Luca Lunetta.

Jezdci nejslabší kubatury se dnes vydali na dráhu až jako poslední. Kvůli přerušení závodu královské kubatury, odstartoval závod Moto3 o dvacet minut později. Pole position pro start britského závodu si sice vyjel José Antonio Rueda, ale nakonec musel startovat až z konce startovního roštu. Jezdec se totiž ve včerejší kvalifikaci pohyboval příliš pomalu v ideální stopě a brzdil své soupeře. Jednalo se o opakovaný prohřešek, proto byl trest přísnější. Vlivem Ruedovy penalizace se na první startovní místo posunul nováček Alvaro Carpe. Pro mladého Španěla to byl jeho první start z pole position.

Rueda dnes nebyl jediným penalizovaným jezdcem. David Almansa si v tomto závodě museli obkroužit dlouhé kolo. Ryusei Yamanaka a Ruche Moodley dostali dokonce dvě dlouhá kola.

Závod byl vypsán na patnáct kol. Po startu se vedení ujal Almansa. Druhý byl Quiles a třetí Carpe. Rueda se v úvodním kole posunul na devatenácté místo. Daleko se dnes nedostal Dennis Foggia, kterého krátce po startu zastavil technický problém.

Poté, co si Almansa odpykal trest, ujal se vedení Quiles. Druhý byl v této fázi závodu Lunetta a třetí Muňoz. Následovali Carpe a Kelso. Almansa se po obkroužení dlouhého kola propadl na dvanácté místo.

Ve čtvrtém kole závodu vedl Kelso, ale dlouho si vedení neužil, protože záhy upadl. Po Kelsově pádu se do vedení vrátil Quiles. O něco málo později došlo k incidentu mezi Lunettou a Muňozem. Muňoz upadl a na dráze se za ním dokonce objevila ohnivá stopa. Lunetta situaci ustál bez pádu, ale za zavinění kolize dostal penalizaci v podobě dlouhého kola. Po odpykání trestu se Lunetta propadl z druhého místa na třinácté.

V osmém kole se na první pozici dostal Almansa, který už měl za sebou dlouhé kolo. Za Almansou byli seřazení nováčci Carpe a Quiles. Navzdory startu z poslední pozice se Rueda v této chvíli nacházel na čtvrté pozici a už se účastnil bojů o podium.

Pět kol před závěrem pokračoval na první pozici Almansa. Za ním následovali Carpe, Quiles, Piqueras, Rueda, Yamanaka, Perrone a další. Jak už tak bývá v Moto3 zvykem, vedoucí skupina byla velká a docházelo v ní k častým změnám pozic.

Čtyři kola před cílem se Rueda, který startoval z poslední pozice, posunul do čela. Záhy jej ale překonal Quiles. Velmi dobře si vedl i Perrone, jenž byl v tuto chvíli třetí. Po obkroužení dlouhého kola už se do bojů o podium vrátil i Lunetta.

V posledním kole už měli Rueda a Quiles v čele relativně komfortní náskok. Nezdálo se tedy příliš pravděpodobné, že by se do boje o výhru zapojil ještě někdo jiný. Quiles a Rueda spolu bojovali až do konce. Nakonec se z výhry raduje zkušenější Rueda, jemuž se tak podařilo vyhrát po startu z poslední pozice. Maximo Quiles se musel smířit s druhou pozicí, ale úplně smutný být nemusí, protože jel teprve třetí závod kariéry a přesto už se dočkal svého prvního podia. Luca Lunetta, který dnes musel absolvovat jedno dlouhé kolo, se nakonec probojoval na třetí místo.

Jako čtvrtý cílem projel Furusato. První pětku doplnil Alvaro Carpe. Následovali Valentin Perrone, David Almansa a Guido Pini.

Těsně před koncem upadl Angel Piqueras. Jezdec se před pádem dostal do kolize s Furusatem. Incident je vyšetřován.

Aktualizace: Furusato dostal penalizaci ve výši tří sekund a propadl se tak na dvanácté místo.

GP Velké Británie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jose Antonio Rueda KTM 32'58,943 2 Maximo Quiles KTM 0,046 3 Luca Lunetta Honda 0,908 4 Alvaro Carpe KTM 1,071 5 Valentin Perrone KTM 1,176 6 David Almansa Honda 1,349 7 Guido Pini KTM 1,492 8 Ryusei Yamanaka KTM 1,778 9 Vicente Perez KTM 2,618 10 Nicola Carraro Honda 2,779 11 Scott Ogden KTM 2,953 12 Taiyo Furusato Honda 4 13 Jacob Roulstone KTM 6,626 14 Cormac Buchanan KTM 22,242 15 Riccardo Rossi Honda 22,323 16 Stefano Nepa Honda 22,419 17 Eddie O'shea Honda 38,931 18 Noah Dettwiler KTM 39,022 19 Tatchakorn Buasri Honda 39,144 20 Ruche Moodley KTM 45,349 21 Max Cook Honda 80,183 Neklasifikováni Joel Esteban Honda 35'05,427 Angel Piqueras KTM 30'48,620 David Muñoz KTM 08'50,734 Joel Kelso KTM 06'38,684 Dennis Foggia KTM

Zdroj: motogp.com, foto: Ajo Motorsport