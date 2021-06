Moto3: Salač se na Sachsenringu raduje ze své první pole position

Český jezdec Filip Salač vstoupil do dnešní kvalifikace velmi dobře a nakonec je to právě on, kdo se dnes raduje ze zisku pole position. Salač se v dnešní kvalifikaci jako jediný z jezdců Moto3 dokázal dostat pod hranici 1:27 na kolo a ani v závěru už jej nikdo nedokázal překonat. Jako druhý do zítřejšího závodu vyrazí Dennis Foggia. Spolu se Salačem a Foggiou vyrazí z první řady i Tatsuki Suzuki.

Druhou řadu otvírá John McPhee, který byl na Sachsenringu poměrně dost nespokojený kvůli tomu, že mu tým s okamžitou platností odvolal jeho šéftechnika a přesunul jej do Moto2 do týmu k Dixonovi. Na páté místo se kvalifikoval Kaito Toba, nicméně tento jezdec musel po pádu na vyšetření do zdravotního střediska. Šesté místo na startu si zajistil Lorenzo Fellon. Pro mladého Francouze to je jeho zatím nejlepší kvalifikační výsledek.

Třetí řada bude kompletně italská – postaví se do ní Niccolo Antonelli, Romano Fenati a Stefano Nepa. A čtvrtou řadu otevře další Ital – konkrétně Salačův kolega Andrea Migno.

Pro Darryna Bindera dnešní kvalifikace skončila předčasně, protože jezdec za incident s Kelsou (náhradníkem za zraněného Koflera) obdržel černou vlajku, což znamená, že byl diskvalifikován.

Německý závod třídy Moto3 začíná v neděli v 11:00.

GP Německa - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Filip SALAC Honda 204,9 1'26,913 2 Dennis FOGGIA Honda 209,7 1'27,096 0,183 3 Tatsuki SUZUKI Honda 205,7 1'27,127 0,214 4 John MCPHEE Honda 205,3 1'27,228 0,315 5 Kaito TOBA KTM 205,7 1'27,350 0,437 6 Lorenzo FELLON Honda 205,7 1'27,392 0,479 7 Niccolo ANTONELLI KTM 206,1 1'27,398 0,485 8 Romano FENATI Husqvarna 203,7 1'27,475 0,562 9 Stefano NEPA KTM 208,4 1'27,522 0,609 10 Andrea MIGNO Honda 208 1'27,629 0,716 11 Deniz ÖNCÜ KTM 203,7 1'27,693 0,78 12 Izan GUEVARA GASGAS 206,1 1'27,899 0,986 13 Pedro ACOSTA KTM 208 1'27,906 0,993 14 Sergio GARCIA GASGAS 206,5 1'27,919 1,006 15 Xavier ARTIGAS Honda 206,8 1'27,995 1,082 16 Yuki KUNII Honda 205,3 1'28,365 1,452 17 Jaume MASIA KTM 207,2 1'28,393 1,48 Darryn BINDER Honda

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Filip SALAC Honda 2 Dennis FOGGIA Honda 3 Tatsuki SUZUKI Honda 4 John MCPHEE Honda 5 Kaito TOBA KTM 6 Lorenzo FELLON Honda 7 Niccolo ANTONELLI KTM 8 Romano FENATI Husqvarna 9 Stefano NEPA KTM 10 Andrea MIGNO Honda 11 Deniz ÖNCÜ KTM 12 Izan GUEVARA GASGAS 13 Pedro ACOSTA KTM 14 Sergio GARCIA GASGAS 15 Xavier ARTIGAS Honda 16 Yuki KUNII Honda 17 Jaume MASIA KTM 18 Darryn BINDER Honda 19 Gabriel RODRIGO Honda 20 Jeremy ALCOBA Honda 21 Ryusei YAMANAKA KTM 22 Riccardo ROSSI KTM 23 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 24 Joel KELSO KTM 25 Elia BARTOLINI KTM 26 Andi Farid IZDIHAR Honda

Foto: Václav Duška Jr.