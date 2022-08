Moto3: Sasaki si navzdory penalizaci dojel pro výhru

Svůj první start z pole position si dnes v Rakousku vyzkoušel Daniel Holgado. Jako druhý do závodu vyrážel Ayumu Sasaki, ten si ovšem kvůli prohřešku z předchozího závodu musel odpykat trest v podobě dvou dlouhých kol. A dlouhé kolo si dnes musela projet i Ana Carrasco, protože se během včerejší kvalifikace pohybovala příliš pomalu v blízkosti ideální stopy a omezovala tak jiné jezdce.

Po startu závodu, který byl vypsán na 23 kol, se vedoucí pozice ujal Öncü. Na druhé místo se zařadil Sasaki. Holgado po startu z pole position klesl na třetí příčku. Za ním pak jeli Suzuki a Moreira.

V dalším kole se do čela posunul Sasaki, ale ten měl před sebou ještě penalizaci, takže bylo jasné, že v čele dlouho nezůstane. První dlouhé kolo si Sasaki projel ve třetím kole závodu a propadl se mimo bodované pozice. Na prvním místě se na chvíli ukázal Suzuki, ale následně jej vystřídal Holgado. Nicméně ani Holgado první pozici dlouho neudržel, do čela se záhy vrátil Öncü, který vedl v úvodu.

Devatenáct kol před koncem vyjel mimo dráhu Öncü, ale opět se vrátil. Klesl ovšem téměř až na konec první desítky. Do vedení se dostal Guevara.

Sedmnáct okruhů před koncem dostal Riccardo Rossi penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem, protože si v jednom místě zkrátil dráhu.

Dvanáct kol před cílem vedl Guevara. Penalizovaný Sasaki se velmi rychle prodíral vpřed. V tuto chvíli už byl dokonce čtvrtý. Kromě Guevary před ním byli ještě Suzuki a Öncü. V následujícím kole se Sasaki posunul na druhé místo a začal útočit na vedoucího Guevaru. Boj o vedení dlouho netrval. Sasaki se před Guevaru dostal rychle. Během pár kol se tedy Sasaki z jednadvacátého místa, kam se propadl kvůli trestu, dostal do vedení.

O něco později pak upadl Jaume Masiá. Jezdec je v pořádku.

Ayumu Sasaki pokračoval ve vedení i v době, kdy do konce zbývalo pět kol. Jeho krajan Suzuki byl ovšem těsně za ním. Nijak daleko nebyli ani Öncü a Muňoz. Pátý Garcia už nebyl v nejtěsnějším kontaktu s vedoucí čtveřicí.

V posledním kole vedl Sasaki a v těsném sledu za ním byli Suzuki, Muňoz a Öncü. Ayumu Sasaki si nakonec navzdory penalizaci dojel pro vítězství. Těsně druhý skončil jeho krajan Tatsuki Suzuki. Na podium se dostal i nováček David Muňoz.

Mimo podium skončil Öncü. Garcia dorazil do cíle jako pátý a nadále tak pokračuje v roli vedoucího muže šampionátu. Šestý skončil Moreira, sedmý Guevara a jako osmý dojel do cíle Holgado, který startoval z pole positon. Do elitní desítky se dnes dále vešli i McPhee a Toba.

GP Rakouska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 71AyumuSasaki Husqvarna 153,6 39'03,5160 2 24TatsukiSuzuki Honda 153,6 0,064 3 44DavidMuñoz KTM 153,6 0,292 4 53DenizÖncü KTM 153,5 0,344 5 11SergioGarcia GASGAS 153,4 2,453 6 10DiogoMoreira KTM 153,4 2,636 7 28IzanGuevara GASGAS 153,4 3,074 8 96DanielHolgado KTM 153,4 3,109 9 17JohnMcPhee Husqvarna 153,1 7,474 10 27KaitoToba KTM 153,1 7,713 11 48IvanOrtola KTM 153,1 7,786 12 7DennisFoggia Honda 153 8,855 13 6RyuseiYamanaka KTM 153 8,952 14 43XavierArtigas CFMOTO 153 9,143 15 82StefanoNepa KTM 153 9,26 16 20LorenzoFellon Honda 152,4 17,777 17 31AdrianFernandez KTM 152,2 20,558 18 5JaumeMasia KTM 152,2 20,597 19 54RiccardoRossi Honda 152,2 20,632 20 23EliaBartolini KTM 152,2 20,659 21 19ScottOgden Honda 152,4 20,738 22 66JoelKelso KTM 151,8 27,578 23 16AndreaMigno Honda 151,6 30,848 24 64MarioSuryo Aji Honda 151,5 31,432 25 72TaiyoFurusato Honda 151,5 32,067 26 9NicolaCarraro KTM 151,6 34,243 27 67AlbertoSurra Honda 150,4 49,114 28 22AnaCarrasco KTM 150,4 49,173 29 70JoshuaWhatley Honda 150,4 49,442 Neklasifikováni 99CarlosTatay CFMOTO 144,9 14 kol

Foto: Václav Duška Jr.