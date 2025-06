Moto3: Sobotní program v Mugellu zahájil nejlepším časem Ogden

Ačkoliv sobotní trénink už nerozhoduje o přímém postupu do druhé části kvalifikace, zajížděli v něm jezdci rychlejší časy než včera odpoledne. Tím úplně nejrychlejším jezdcem na dráze byl tentokrát Scott Ogden, jemuž se podařilo zajet nejlepší kolo za 1:55,249. Druhý David Almansa zaostal o pouhých 0,042 s. Na třetí místo se se ztrátou zhruba tří desetin zařadil Angel Piqueras. Nováček Alvaro Carpe skončil čtvrtý. David Muñoz si dnes dopoledne udělal poměrně velký výlet do štěrku, ale neupadl. V závěru se Muñozovi podařilo zajet pátý nejlepší čas. Včera ovšem Muñoz tak rychlý nebyl. Nevešel se ani do elitní čtrnáctky, takže dnes bude muset zabojovat v první kvalifikaci. Nicola Carraro, který už včera odpoledne řešil nějaký technický problém, musel i dnes v závěru odstavit svůj stroj kvůli technické potíži.

Postup do druhé části kvalifikace si včera zajistili Almansa, Furusato, Yamanaka, Kelso, Lunetta, Ogden, Carpe, Perrone, Piqueras, Rueda, Rossi, Carraro, Roulstone a Fernandez.

GP Itálie - Moto3, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Scott Ogden KTM 01'55,249 2 David Almansa Honda 01'55,291 0,042 3 Angel Piqueras KTM 01'55,557 0,308 4 Alvaro Carpe KTM 01'55,562 0,313 5 David Muñoz KTM 01'55,606 0,357 6 Joel Kelso KTM 01'55,681 0,432 7 Ryusei Yamanaka KTM 01'55,702 0,453 8 Jose Antonio Rueda KTM 01'55,706 0,457 9 Guido Pini KTM 01'55,803 0,554 10 Maximo Quiles KTM 01'55,870 0,621 11 Adrian Fernandez Honda 01'56,079 0,83 12 Dennis Foggia KTM 01'56,094 0,845 13 Valentin Perrone KTM 01'56,103 0,854 14 Nicola Carraro Honda 01'56,235 0,986 15 Riccardo Rossi Honda 01'56,251 1,002 16 Cormac Buchanan KTM 01'56,315 1,066 17 Luca Lunetta Honda 01'56,316 1,067 18 Ruche Moodley KTM 01'56,376 1,127 19 Taiyo Furusato Honda 01'56,524 1,275 20 Eddie O'shea Honda 01'56,571 1,322 21 Marcos Uriarte KTM 01'56,730 1,481 22 Stefano Nepa Honda 01'56,785 1,536 23 Jacob Roulstone KTM 01'56,904 1,655 24 Tatchakorn Buasri Honda 01'57,085 1,836 25 Noah Dettwiler KTM 01'57,703 2,454 26 Vicente Perez Honda 01'57,910 2,661

Zdroj: motogp.com, foto: CIP Moto