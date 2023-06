Moto3: Svůj první start z pole position si dnes v Assenu zajistil Muňoz

Pro pole position si dnes v Assenu dojel David Muñoz. Pro mladého Španěla to je jeho první start z pole position v kariéře jezdce MS Silničních motocyklů. Na druhé místo se kvalifikoval Joel Kelso. Třetí nejlepší čas dnešní kvalifikace zaznamenal Riccardo Rossi.

Ayumu Sasaki vystartuje do zítřejšího závodu jako čtvrtý. Deniz Öncü, který si minulý týden v Německu vyjel své první vítězství v Moto3, vyrazí z pátého místa. Stefano Nepa doplní druhou řadu. Třetí řadu budou tvořit Kaito Toba, Jaume Masia a Collin Veijer. Desáté startovní místo si zajistil Romano Fenati.

Mimo postup do druhé kvalifikace dnes skončili mimo jiné i jezdci, které jsme už letos několikrát viděli na podiu. Například Diogo Moreira vystartuje z 22. místa. Ivan Ortola, z jehož stroje se v první kvalifikaci začalo kouřit, vyjede z 20. pozice. Vedoucímu muži šampionátu dnešní kvalifikace nevyšla vůbec dle jeho představ – Daniel Holgado startuje jako poslední.

S penalizací v podobě dvojitého průjezdu dlouhým kolem se do zítřejšího závodu vydá Adrian Fernandez, který ve třetím tréninku způsobil pád Filippa Farioliho. Farioli byl po nehodě odnesen na nosítkách, ale do kvalifikace nastoupil, takže by nakonec měl být v pořádku. Potrestaný Adrian Fernandez letos není stálým účastníkem MS silničních motocyklů, od GP Německa nahrazuje zraněného Suzukiho.

Nizozemský závod třídy Moto3 startuje v neděli v 11:00.

GP Nizozemska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 44DavidMuñoz KTM 215,1 01'41,1810 0 2 66JoelKelso CFMOTO 217 01'41,4720 0,291 3 54RiccardoRossi Honda 213,9 01'41,5100 0,329 4 71AyumuSasaki Husqvarna 215,8 01'41,5120 0,331 5 53DenizÖncü KTM 216,2 01'41,5200 0,339 6 82StefanoNepa KTM 216,6 01'41,5780 0,397 7 27KaitoToba Honda 215,4 01'41,6020 0,421 8 5JaumeMasia Honda 213,6 01'41,7410 0,56 9 95CollinVeijer Husqvarna 216,6 01'41,7580 0,577 10 55RomanoFenati Honda 213,6 01'41,7620 0,581 11 99Jose AntonioRueda KTM 216,6 01'41,8010 0,62 12 16AndreaMigno KTM 215,1 01'41,9770 0,796 13 19ScottOgden Honda 213,6 01'42,0800 0,899 14 38DavidSalvador KTM 216,6 01'42,2150 1,034 15 31AdrianFernandez Honda 215,4 01'42,4050 1,224 16 18MatteoBertelle Honda 213,2 01'42,4860 1,305 17 80DavidAlonso GASGAS 213,2 01'42,7530 1,572 72TaiyoFurusato Honda 0 0

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 44DavidMuñoz KTM 2 66JoelKelso CFMOTO 3 54RiccardoRossi Honda 4 71AyumuSasaki Husqvarna 5 53DenizÖncü KTM 6 82StefanoNepa KTM 7 27KaitoToba Honda 8 5JaumeMasia Honda 9 95CollinVeijer Husqvarna 10 55RomanoFenati Honda 11 99Jose AntonioRueda KTM 12 16AndreaMigno KTM 13 19ScottOgden Honda 14 38DavidSalvador KTM 15 31AdrianFernandez Honda 16 18MatteoBertelle Honda 17 80DavidAlonso GASGAS 18 72TaiyoFurusato Honda 19 43XavierArtigas CFMOTO 20 48IvanOrtola KTM 21 7FilippoFarioli KTM 22 10DiogoMoreira KTM 23 70JoshuaWhatley Honda 24 64MarioSuryo Aji Honda 25 6RyuseiYamanaka GASGAS 26 22AnaCarrasco KTM 27 96DanielHolgado KTM

Foto: Boe Motorsports