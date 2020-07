Moto3: Třetí pokus už Suzukimu vyšel, po startu z pole position vítězí

Do Velké ceny Andalusie třídy Moto3 startoval z první pozice Tatsuku Suzuki, pro kterého už to byla třetí pole position letošního roku. Závod musel vynechat Alonso Lopez, který je nemocný. Filip Salač nastupoval do závodu se zraněným kolenem.

Závod byl vypsán na 22 kol a po startu se vedení ujal Suzuki, který startoval z první pozice. Japonec udržel první místo i po nájezdu do druhého kola, ale jen o něco málo později se do čela posunul Fernandez. Ani on se ovšem dlouho na první pozici neohřál, protože Suzuki se rychle vrátil zpět.

V době, kdy do cíle zbývalo devatenáct kol, převzal na malou chvíli vedení Rodrigo, ale i tentokrát se Suzuki dokázal vrátit. Velmi rychlé časy v této fázi zajížděl Darryn Binder. Filip Salač byl mimo bodované pozice.

Patnáct kol před koncem společně upadl Sasaki a Migno. Jezdci jsou v pořádku. A o chvíli později skončil na zemi Masiá a vzak s sebou i Oguru. Ani jim se naštěstí nic nestalo.

V dalším průběhu závod stále vedl Suzuki, jen občas se před ním na chvíli ukázali Rodrigo nebo Fernandez, ale Japonec pokaždé dokázal převzít vedení zpět.

Darryn Binder se po nepovedené kvalifikaci prodíral vpřed. Třináct kol před koncem už byl šestý těsně za Arenasem, který vyhrál dva předchozí závody.

Suzuki pokračoval ve vedení i v polovině závodu, musel si však začít dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože dostal varování. Kdyby varování neuposlechl, mohl by dostat trest v podobě tzv. „long lap penalty“.

Filip Salač nakonec ze závodu odstoupil. Devět kol před koncem byl na něj záběr, jak odchází z boxů. Z Jerezu si tedy český jezdec žádné body neodveze. Nebodoval ani minulý týden.

Osm kol před koncem měl dost nepříjemný pád Albert Arenas, který do dnešního závodu nastupoval jako vedoucí muž šampionátu. Jezdci se po nehodě moc nechtělo vstávat, nakonec musel být odnesen na nosítkách. Následně byl Arenas převezen sanitkou do zdravotního střediska na okruhu. Ze sanitky už šel pěšky.

Šest okruhů před cílem stále vedl Suzuki, druhý byl Rodrigo a třetí už Binder. Mezi dvěma posledně zmíněnými pak málem došlo ke srážce, ale naštěstí vše dobře dopadlo, nikdo nespadl.

Čtyři kola před závěrem upadl Deniz Öncü. Nejprve odcházel s dopomocí, ale nakonec už zvládal jít sám.

Jeremy Alcoba dostal penalizaci „long lap“.

V posledním kole bojovali o přední pozice Suzuki, McPhee, Binder, Vietti, Alcoba a Rodrigo, ale Alcoba si ještě musel odpykat trest.

Pro výhru si nakonec dojel Suzuki, který letos už třikrát startoval z pole position, ale až třetí pokus dotáhl do vítězného cíle. Druhé místo si vyjel John McPhee. Na podium vystoupil i Vietti. Čtvrtý sice dojel Alcoba, ale neodpykal si trest, takže mu dodatečně byla vyměřena penalizace tři sekundy, což znamená, že o čtvrté místo přišel. Čtvrtý tedy skončil Darryn Binder a páté místo získal Rodrigo. Na šesté místo se dostal Fernandez. Alcoba klesl na sedmou pozici. Do elitní desítky se vešli i Garcia, Yamanaka a Arbolino.

V čele šampionátu zůstává Arenas, přestože dnes kvůli pádu nedojel. Suzuki se v šampionátu posunul na druhé místo.

GP Andalusie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Tatsuki SUZUKI Honda 148,5 39'18,861 2 John MCPHEE Honda 148,5 0,064 3 Celestino VIETTI KTM 148,4 0,134 4 Darryn BINDER KTM 148,4 0,628 5 Gabriel RODRIGO Honda 148,4 0,817 6 Raul FERNANDEZ KTM 148,3 2,742 7 Jeremy ALCOBA Honda 148,4 3,315 8 Sergio GARCIA Honda 148,1 4,853 9 Ryusei YAMANAKA Honda 148,1 4,887 10 Tony ARBOLINO Honda 148,1 4,988 11 Kaito TOBA KTM 148,1 5,301 12 Romano FENATI Husqvarna 148,1 5,603 13 Carlos TATAY KTM 148 6,783 14 Stefano NEPA KTM 148 7,729 15 Niccolo ANTONELLI Honda 148 7,776 16 Yuki KUNII Honda 147,4 17,641 17 Barry BALTUS KTM 147,4 17,416 18 Maximilian KOFLER KTM 147,2 20,821 19 Jason DUPASQUIER KTM 147,2 20,833 20 Khairul Idham PAWI Honda 147,1 22,445 21 Riccardo ROSSI KTM 147,1 22,5 22 Andrea MIGNO KTM 146,3 34,688 Neklasifikováni Davide PIZZOLI KTM 146,4 2 kola Dennis FOGGIA Honda 146,9 3 kola Deniz ÖNCÜ KTM 148,1 4 kola Ayumu SASAKI KTM 143,2 6 kol Jaume MASIA Honda 142,9 7 kol Albert ARENAS KTM 148,2 8 kol Ai OGURA Honda 142,7 8 kol Filip SALAC Honda 146,5 14 kol

Foto: Lukasz Swiderek