Moto3: Už jistý šampion Dalla Porta si připsal další výhru

Ještě před startem závodu v Malajsii měl problém Jaume Masiá, musel tedy hodně rychle běžet do boxů.

Z první pozice se do závodu vydávalMarcos Ramirez, který startoval jako první i před týdnem v Austrálii. Po startu se ovšem do čela probojoval Arenas, ale dlouho tam nevydržel, překonal jej Suzuki. Masiá, který musel startovat z boxů, zajížděl rychlá kola.

Třináct kol před závěrem vedl Suzuki, ale následně jej v čele vystřídal Rodrigo, který ovšem následně upadl a spolu s ním skončili na zemi i další jezdci – Lopez a Suzuki. Bylo to hodně dramatické a divoké, ale naštěstí všichni odešli po svých. Lopez, který vrazil do jednoho z ležících motocyklů, musel po nehodě na prohlídku do zdravotního střediska.

Po výše zmíněném incidentu se vedení ujal Vietti. O něco později jej předjel čerstvý šampion Dalla Porta.

Jedenáct kol před závěrem opět vedl Vietti. Dalla Porta klesl na druhé místo. Třetí byl Arenas. V bojích o podium už byl i Masiá, který měl problém před startem. Vpřed se posunul i Arbolino – nyní byl pátý.

Devět kol před cílem upadl Darryn Binder, ale nic se mu nestalo a znovu sedl na motocykl. Nakonec ale stejně musel odstoupit.

O něco později spolu upadli i Andrea Migno, Ayumu Sasaki a Kaito Toba.

Sedm kol před závěrem byl v čele Dalla Porta, těsně za ním jezdili Vietti, Arenas, Masiá a další - zkrátka takový klasický vláček v Moto3.

Boj o vedení nadále pokračoval především mezi Dalla Portou a Viettim. Nijak výrazně daleko však nebyli ani Arenas, Garcia a Masiá.

Tři kola před koncem vedl Dalla Porta, měl maličký náskok, ale rozhodně se nejednalo o nic výrazného, Vietti jej zase rychle dojel. Třetí byl v této chvíli Masiá. Kornfeil a Salač byli na konci bodovaných pozic.

V posledním kole vedl Vietti, za ním bojovali Dalla Porta, Arenas, Garcia, Masiá a další. Brzy se ovšem Vietti z vedení propadl mimo podium.

Arenas těsně před koncem upadl, takže čtvrté podium v řadě si nepřipsal. Z výhry se raduje šampion Dalla Porta. Na podium jej doprovodili Sergio Garcia a Jaume Masiá, který měl ještě před startem těžkou chvíli. Pro Garciu to je první podium kariéry.

Těsně pod podiem skončil Ogura. Vietti se musel smířit s pátým místem. Dále dojeli Ramirez, McPhee, Canet a Arbolino. Desítku uzavřel Antonelli. Salač si dojel pro body za třinácté místo. Kornfeil skončil sedmnáctý.

GP Malajsie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Lorenzo DALLA PORTA Honda 148,6 38'01,355 2 Sergio GARCIA Honda 148,6 0,41 3 Jaume MASIA KTM 148,6 0,803 4 Ai OGURA Honda 148,6 0,885 5 Celestino VIETTI KTM 148,6 0,902 6 Marcos RAMIREZ Honda 148,6 1,095 7 John MCPHEE Honda 148,6 1,342 8 Aron CANET KTM 148,5 2,253 9 Tony ARBOLINO Honda 148,4 3,035 10 Niccolo ANTONELLI Honda 148,1 7,726 11 Romano FENATI Honda 148,1 8,008 12 Albert ARENAS KTM 148 10,521 13 Filip SALAC KTM 147,6 15,542 14 Raul FERNANDEZ KTM 147,6 15,873 15 Riccardo ROSSI Honda 147,6 15,95 16 Makar YURCHENKO KTM 147,6 16,064 17 Jakub KORNFEIL KTM 147,6 16,497 18 Kazuki MASAKI KTM 147,6 16,567 19 Dennis FOGGIA KTM 147,1 24,161 20 Can ONCU KTM 146,8 29,33 21 Tom BOOTH-AMOS KTM 143,5 +1'22,202 Neklasifikováni Darryn BINDER KTM 145,2 7 kol Ayumu SASAKI Honda 148 9 kol Andrea MIGNO KTM 148 9 kol Kaito TOBA Honda 148 9 kol Stefano NEPA KTM 140,6 10 kol Tatsuki SUZUKI Honda 148,1 12 kol Gabriel RODRIGO Honda 148 12 kol Alonso LOPEZ Honda 147,9 12 kol

Foto: Leopard