Moto3: V Aragonii se ze zisku pole position raduje Binder

Pole position pro start zítřejšího aragonského závodu třídy Moto3 si díky času 1.57,724 zajistil Darryn Binder. Gabriel Rodrigo na něj ztratil 0,181 s a do závodu odstartuje z druhé pozice. Do první řady se kromě Bindera a Rodriga kvalifikoval také Tatsuki Suzuki, který to měl v závěru s pádem.

Druhou řadu otvírá Sergio Garcia. Společnost mu v ní budou dělat Ital Andrea Migno a Turek Deniz Öncü.

Ze sedmé pozice zítra vystartuje Jeremy Alcoba. Do třetí řady jej doprovodí Niccolo Antonelli a pak také vedoucí muž šampionátu – Pedro Acosta, který nedávno oznámil, že po konci letošní sezóny zamíří do kategorie Moto2.

Elitní desítku uzavřel Lorenzo Fellon. Filip Salač dokázal postoupit z první kvalifikace a do závodu se nakonec pustí z jedenácté pozice. Jako dvanáctý odstartuje Xavi Artigas.

Na startu závodu nejslabší kubatury bude tentokrát chybět John McPhee, který o tomto víkendu jede v Moto2 místo Dixona. Jake Dixon totiž opět jede v MotoGP místo zraněného Morbidelliho.

Aragonský závod nejslabší kubatury začíná v neděli v 11:00.

GP Aragonie - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Darryn BINDER Honda 234,5 1'57,724 2 Gabriel RODRIGO Honda 233,5 1'57,905 0,181 3 Tatsuki SUZUKI Honda 232,5 1'57,976 0,252 4 Sergio GARCIA GASGAS 237,6 1'58,069 0,345 5 Andrea MIGNO Honda 231,5 1'58,103 0,379 6 Deniz ÖNCÜ KTM 240,8 1'58,314 0,59 7 Jeremy ALCOBA Honda 231 1'58,362 0,638 8 Niccolo ANTONELLI KTM 229,5 1'58,381 0,657 9 Pedro ACOSTA KTM 236,5 1'58,434 0,71 10 Lorenzo FELLON Honda 234,5 1'58,463 0,739 11 Filip SALAC KTM 228,1 1'58,475 0,751 12 Xavier ARTIGAS Honda 236 1'58,490 0,766 13 Izan GUEVARA GASGAS 231 1'58,613 0,889 14 Dennis FOGGIA Honda 235 1'58,646 0,922 15 Jaume MASIA KTM 236,5 1'58,830 1,106 16 Ayumu SASAKI KTM 234,5 1'58,893 1,169 17 Romano FENATI Husqvarna 229 1'58,953 1,229 18 Kaito TOBA KTM 230,5 1'59,039 1,315

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Darryn BINDER Honda 2 Gabriel RODRIGO Honda 3 Tatsuki SUZUKI Honda 4 Sergio GARCIA GASGAS 5 Andrea MIGNO Honda 6 Deniz ÖNCÜ KTM 7 Jeremy ALCOBA Honda 8 Niccolo ANTONELLI KTM 9 Pedro ACOSTA KTM 10 Lorenzo FELLON Honda 11 Filip SALAC KTM 12 Xavier ARTIGAS Honda 13 Izan GUEVARA GASGAS 14 Dennis FOGGIA Honda 15 Jaume MASIA KTM 16 Ayumu SASAKI KTM 17 Romano FENATI Husqvarna 18 Kaito TOBA KTM 19 Stefano NEPA KTM 20 Carlos TATAY KTM 21 Syarifuddin AZMAN Honda 22 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 23 Riccardo ROSSI KTM 24 Maximilian KOFLER KTM 25 Yuki KUNII Honda 26 Andi Farid IZDIHAR Honda 27 Ryusei YAMANAKA KTM 28 Alberto SURRA Honda

Foto: Václav Duška Jr.