Moto3: V Austinu vyrazí z pole position Migno

Pole position pro start zítřejšího závodu třídy Moto3 si v Austinu zajistil Andrea Migno. Po jeho boku bude zítra v první řadě stát jeho krajan Dennis Foggia. První řadu zkompletuje Španěl Xavier Artigas, který dnes nejprve musel projít první kvalifikací.

Čtvrté místo na roštu si zajistil turecký závodní Deniz Öncü. Spolu s ním z druhé řady vystartují i Jaume Masiá a Diogo Moreira.

Daniel Holgado v dnešní americké kvalifikaci obsadil sedmé místo. Do třetí řady jej doprovodí Japonci Kaito Toba a Ayumu Sasaki. První desítku uzavírá Španěl Izan Guevara.

Ve třetím tréninku měl těžký pád Alberto Surra, který se před tím dostal do kontaktu s Ivanem Ortolou. Surra musel po nehodě zamířit do zdravotního střediska. Nic vážného se mu naštěstí nestalo, o něco později už byl viděn zpátky ve svém boxu, nicméně do kvalifikace ani do zítřejšího závodu nebude moci nastoupit, protože má zraněné pravé zápěstí.

Jezdci nejslabší kubatury se zítra pustí do svého závodu netradičně až jako poslední. Odstartují ve 21:30 našeho času.

GP Amerik - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 16AndreaMigno Honda 232,7 02'15,8140 2 7DennisFoggia Honda 233,2 02'15,8810 0,067 3 43XavierArtigas CFMoto 228,3 02'16,0660 0,252 4 53DenizÖncü KTM 231,2 02'16,3300 0,516 5 5JaumeMasia KTM 232,7 02'16,4090 0,595 6 10DiogoMoreira KTM 230,7 02'16,4160 0,602 7 96DanielHolgado KTM 231,2 02'16,5510 0,737 8 27KaitoToba KTM 230,2 02'16,5820 0,768 9 71AyumuSasaki Husquarna 231,2 02'16,6040 0,79 10 28IzanGuevara GasGas 236,8 02'16,6090 0,795 11 82StefanoNepa KTM 235,8 02'16,7270 0,913 12 19ScottOgden Honda 234,7 02'16,8560 1,042 13 23EliaBartolini KTM 234,7 02'16,9070 1,093 14 99CarlosTatay CFMoto 229,7 02'16,9460 1,132 15 11SergioGarcia GasGas 233,2 02'17,1140 1,3 16 24TatsukiSuzuki Honda 230,2 02'17,5150 1,701 17 54RiccardoRossi Honda 232,7 02'17,6510 1,837 18 66JoelKelso KTM 232,7 02'17,7710 1,957

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 16AndreaMigno Honda 2 7DennisFoggia Honda 3 43XavierArtigas CFMoto 4 53DenizÖncü KTM 5 5JaumeMasia KTM 6 10DiogoMoreira KTM 7 96DanielHolgado KTM 8 27KaitoToba KTM 9 71AyumuSasaki Husqvarna 10 28IzanGuevara GasGas 11 82StefanoNepa KTM 12 19ScottOgden Honda 13 23EliaBartolini KTM 14 99CarlosTatay CFMoto 15 11SergioGarcia GasGas 16 24TatsukiSuzuki Honda 17 54RiccardoRossi Honda 18 66JoelKelso KTM 19 31AdrianFernandez KTM 20 18MatteoBertelle KTM 21 6RyuseiYamanaka KTM 22 48IvanOrtola KTM 23 87GerardRiu Male KTM 24 DavidSalvador 25 72TaiyoFurusato Honda 26 22AnaCarrasco KTM 27 70JoshuaWhatley Honda 28 20LorenzoFellon Honda 29 64MarioAji Honda

Foto: Václav Duška Jr.